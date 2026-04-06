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Trump respalda al presentador de la Fox Steve Hilton en su carrera para convertirse en el gobernador de California

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes su respaldo al exasesor británico y presentador de la cadena de televisión Fox, Steve Hilton, en su carrera para convertirse en gobernador del estado de California, una cita electoral que tendrá lugar a finales de este año.

Hilton, que cuenta con la doble nacionalidad, trabajó en el pasado como asesor para el ex primer ministro británico David Cameron, antes de mudarse en 2012 a California.

"Conozco y respeto a Steve Hilton, que se presenta como gobernador a California. Con ayuda federal y un gran gobernador, California puede ser mejor incluso que antes. Tiene mi completo y total apoyo", ha afirmado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Según la ley de California, los dos candidatos más votados en las primarias del 2 de junio pasarán a las elecciones de noviembre, independientemente de su partido. Las encuestas muestran que los candidatos republicanos, Hilton y Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside, están muy igualados frente a los candidatos demócratas: Eric Swalwell, Katie Porter y el multimillonario activista Tom Steyer.

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