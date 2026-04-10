Estados Unidos

Trump advirtió a Irán sobre qué pasará si las negociaciones fracasan: “Estamos cargando los barcos con la mejor munición”

El presidente de Estados Unidos envió un mensaje claro a horas del inicio de las conversaciones con el régimen de Teherán en Pakistán. El vicepresidente JD Vance encabeza el equipo negociador rumbo a Islamabad

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los buques de guerra estadounidenses están siendo reabastecidos en armas para atacar nuevamente a Irán en caso de fracaso de las conversaciones en Pakistán, advirtió este viernes el presidente Donald Trump en diálogo con el New York Post.

Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, agregó el mandatario republicano.

Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva”, expresó.

Luego dijo que Irán “no tiene cartas” más allá del control del Ormuz. “Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!“, dijo Trump.

En un mensaje breve y críptico publicado horas antes en su red Truth Social, Trump había hecho referencia al “¡¡¡REARME MÁS PODEROSO DEL MUNDO!!!”.

El vicepresidente JD Vance partió este viernes hacia Islamabad para encabezar la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán que tendrán lugar este fin de semana, lanzando una advertencia a Teherán para que no “juegue” con Washington.

JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán

Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”, advirtió.

La propuesta de Washington, de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo crucen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

Líbano también constituye un punto de fricción importante. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbollah —tras la entrada en vigor del alto el fuego—, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

El vicepresidente estadounidense adoptó un tono más conciliador, afirmando que podría haber habido un “malentendido legítimo“ por parte de Irán respecto a la inclusión de Líbano en la tregua. Fuentes iraníes también han declarado a los medios locales que Teherán no asistirá a las conversaciones a menos que se establezca un alto el fuego en el Líbano.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió en X que los ataques israelíes contra el Líbano hacían que las negociaciones carecieran de sentido.

Irán también se ha negado durante mucho tiempo a ceder ante las exigencias de Washington sobre su programa nuclear.

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