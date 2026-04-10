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JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán: “Vamos a intentar tener una negociación positiva con Irán”

El vicepresidente estadounidense dijo que confía en tener buenos resultados si hay “buena fe”, pero también advirtió: “Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, antes de iniciar el viaje a Pakistán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, antes de iniciar el viaje a Pakistán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo este viernes que esperaba un resultado “positivo” al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.

Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”, advirtió.

La propuesta de Washington, de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo crucen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

JD Vance sube al avión que lo llevará a Pakistán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)
JD Vance sube al avión que lo llevará a Pakistán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Líbano también constituye un punto de fricción importante. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbollah —tras la entrada en vigor del alto el fuego—, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

El vicepresidente estadounidense adoptó un tono más conciliador, afirmando que podría haber habido un "malentendido legítimo“ por parte de Irán respecto a la inclusión de Líbano en la tregua. Fuentes iraníes también han declarado a los medios iraníes que Teherán no asistirá a las conversaciones a menos que se establezca un alto el fuego en el Líbano.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió en X que los ataques israelíes contra el Líbano hacían que las negociaciones carecieran de sentido.

Irán también se ha negado durante mucho tiempo a ceder ante las exigencias de Washington sobre su programa nuclear.

Soldados del ejército sentados en un camión, mientras Pakistán se prepara para recibir a EEUU e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán. 10 de abril de 2026 (REUTERS/Akhtar Soomro)
Soldados del ejército sentados en un camión, mientras Pakistán se prepara para recibir a EEUU e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán. 10 de abril de 2026 (REUTERS/Akhtar Soomro)

Islamabad bajo confinamiento

Las conversaciones se celebran en la capital pakistaní, Islamabad.

El gobierno ha mantenido la información en secreto, sin confirmar el lugar de la reunión, pero el Hotel Serena, ubicado junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Zona Roja de alta seguridad de la capital, pidió a sus huéspedes que desalojaran el recinto el miércoles.

Ese mismo día, las autoridades de la capital anunciaron un feriado público de dos días, jueves y viernes.

Se espera que las conversaciones sean indirectas: las dos delegaciones se reunirán en salas separadas, con funcionarios pakistaníes intercambiando propuestas entre ellas, replicando el formato utilizado en rondas anteriores mediadas por Omán.

En el exterior, las calles de Islamabad están repletas de personal de seguridad armado con uniformes militares, desvíos de tráfico y controles policiales. La capital, ya de por sí tranquila, lo estaba aún más el viernes.

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