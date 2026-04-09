Estados Unidos implementará la inscripción automática al servicio militar en diciembre

El sistema automatizado de alistamiento militar sustituye los mecanismos manuales y elimina brechas de cumplimiento detectadas entre 2023 y 2024 (REUTERS/Ricardo Arduengo).

A partir de diciembre, el gobierno de Estados Unidos implementará la inscripción automática de hombres jóvenes elegibles en el registro obligatorio del servicio militar. El nuevo esquema establece un modelo completamente automatizado para la recolección de datos y busca optimizar recursos y reforzar la capacidad de movilización ante el aumento de las tensiones internacionales.

Según BBC y USA TODAY, el nuevo proceso de registro automático fue aprobado por el Congreso mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, promulgada por el presidente Donald Trump en diciembre de 2025. Aunque la normativa legal ya fue aprobada para su entrada en vigor a finales de este año, la reglamentación que habilitará la implementación efectiva del sistema aún se encuentra en proceso de revisión.

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) informó al Congreso, de acuerdo con el New York Post, que el índice de inscripción descendió del 84% al 81% entre 2023 y 2024, lo que motivó la reforma legislativa para subsanar las brechas en el sistema de alistamiento. Por consiguiente, la representante demócrata por Pensilvania Chrissy Houlahan, coautora de la iniciativa, declaró a Military Times que la modificación permitirá “redirigir los recursos hacia la preparación y la movilización, en lugar de hacia campañas educativas y publicitarias destinadas a registrar a la gente”.

La reforma al sistema de reclutamiento busca reforzar la capacidad de movilización y optimizar recursos ante conflictos internacionales (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Cuáles son los cambios del nuevo sistema

Actualmente, los hombres estadounidenses de entre 18 y 25 años están obligados a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS) dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. El sistema exige únicamente la inscripción de los varones, mientras que las mujeres pueden incorporarse a puestos de combate de forma voluntaria.

El SSS advierte que el incumplimiento del registro conlleva sanciones graves: quienes no se inscriban pueden enfrentar una multa de hasta USD 250.000 o cinco años de prisión, además de quedar excluidos de ayudas financieras para estudios, empleos públicos o trámites de ciudadanía estadounidense en el caso de extranjeros.

Con la nueva regulación, desde la fecha establecida, los datos de hombres estadounidenses de 18 a 25 años (nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y número de seguro social) se recopilarán automáticamente mediante la integración de bases de datos federales. De este modo, los integrantes de este grupo ya no deberán inscribirse manualmente y las autoridades podrán consolidar un archivo más actualizado.

Hasta ahora, en algunos estados existen mecanismos automáticos de inscripción vinculados a trámites civiles, como la obtención de la licencia de conducir, o en su momento a través de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), hasta que fue eliminado en 2020. Sin embargo, persisten brechas de cumplimiento que la nueva medida busca eliminar, según la BBC y CNBC.

En la actualidad, la obligatoriedad de inscripción al servicio militar por ley no incluye a las mujeres, pero pueden sumarse voluntariamente a puestos de combate (REUTERS/Jonathan Ernst).

El alcance de la inscripción automatizada

Pese a que la expectativa sobre el regreso del reclutamiento forzoso persiste, el registro automático no implica una convocatoria inmediata al ejército. El sistema exige la inscripción obligatoria de los varones, pero el servicio solo se activa en caso de emergencia nacional.

El ejército de Estados Unidos no utiliza el reclutamiento obligatorio desde 1973, cuando concluyó la guerra de Vietnam. En ese periodo, cerca de 1,8 millones de estadounidenses fueron reclutados, lo que llevó a la creación de una fuerza completamente voluntaria. El registro obligatorio fue restablecido en 1980 mediante una proclama presidencial de Jimmy Carter.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró a Fox News que “no es parte del plan actual” reinstaurar la conscripción, aunque explicó que Trump “con buen criterio mantiene todas sus opciones abiertas” y “no tiene mayor prioridad ni responsabilidad que proteger al pueblo estadounidense y a nuestras tropas”. La reactivación del reclutamiento requeriría una enmienda a la Military Selective Service Act aprobada por el Congreso.