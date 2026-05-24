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Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

El primer ministro israelí aseguró que habló con Donald Trump sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia una solución definitiva con Teherán. “No puede tener armas nucleares”, afirmó

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Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras una reunión en Mar-a-Lago, en Florida, en una imagen de archivo (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras una reunión en Mar-a-Lago, en Florida, en una imagen de archivo (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que cualquier acuerdo definitivo con Irán deberá contemplar el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio y la salida del material nuclear enriquecido del territorio iraní.

La declaración fue realizada luego de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las negociaciones diplomáticas que buscan consolidar una tregua regional y avanzar hacia un entendimiento sobre el programa nuclear iraní.

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Mi política, como la del presidente Trump, sigue siendo la misma: Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó Netanyahu en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario israelí sostuvo además que ambos gobiernos coinciden en que un eventual pacto con Teherán deberá incluir “el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio”.

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Las declaraciones llegan en un momento delicado para las conversaciones impulsadas por Washington y mediadas por Pakistán, que intentan estabilizar la región tras semanas de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Aunque funcionarios estadounidenses señalaron que existen avances diplomáticos, la Casa Blanca evitó anticipar un acuerdo inmediato.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén en medio de las tensiones regionales vinculadas al conflicto con Irán (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén en medio de las tensiones regionales vinculadas al conflicto con Irán (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Trump afirmó este domingo que ordenó a sus representantes no acelerar las negociaciones porque, según dijo, “el tiempo está de nuestro lado”.

El mandatario estadounidense también sostuvo que el bloqueo sobre puertos iraníes continuará vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

La cuestión nuclear aparece como uno de los puntos más sensibles de la negociación.

Estados Unidos e Israel sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar capacidad militar nuclear bajo cobertura de su programa atómico civil. Teherán rechaza esa acusación y asegura que sus actividades nucleares tienen fines energéticos y científicos.

Sin embargo, las diferencias sobre el futuro del uranio enriquecido iraní continúan trabando un entendimiento completo.

Según trascendió en medios estadounidenses, el memorando de entendimiento actualmente en discusión se concentraría principalmente en cuestiones vinculadas a la seguridad regional, el desbloqueo del estrecho de Ormuz y eventuales alivios económicos para Irán, mientras que el expediente nuclear quedaría sujeto a conversaciones posteriores.

Estados Unidos e Israel sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar capacidad militar nuclear bajo cobertura de su programa atómico civil
Estados Unidos e Israel sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar capacidad militar nuclear bajo cobertura de su programa atómico civil

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que las negociaciones continúan, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo sobre “las cuestiones importantes”.

La preocupación de Israel por el frente libanés

La conversación entre Netanyahu y Trump también incluyó el conflicto en Líbano y la situación del grupo terrorista Hezbollah.

El líder israelí dijo que Trump reafirmó “el derecho de Israel a la autodefensa frente a amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”.

La declaración se produjo después de versiones publicadas por Axios que indicaban que Israel teme que un acuerdo regional pueda incluir restricciones o condiciones para las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

De acuerdo con esa información, Netanyahu expresó su preocupación ante la posibilidad de que las negociaciones desemboquen en un cese definitivo de la ofensiva israelí contra Hezbollah.

Israel mantiene operaciones militares en el sur del Líbano y continúa realizando bombardeos sobre distintas zonas del país pese a la tregua vigente desde abril.

Columnas de humo se elevan sobre el sur del Líbano tras bombardeos israelíes observados desde la localidad de Marjayoun (REUTERS/Archivo)
Columnas de humo se elevan sobre el sur del Líbano tras bombardeos israelíes observados desde la localidad de Marjayoun (REUTERS/Archivo)

En paralelo, un funcionario estadounidense citado por The Wall Street Journal señaló que las conversaciones podrían extenderse durante varias semanas más mientras se busca un entendimiento sobre temas económicos, energéticos y de seguridad regional.

Entre los puntos en discusión aparecen el desbloqueo parcial de activos iraníes congelados en el exterior, la reapertura del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y mecanismos de supervisión vinculados al programa nuclear iraní.

Mientras tanto, Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su postura frente al desarrollo nuclear iraní y reiteró que considera imprescindible impedir que Teherán conserve capacidad de enriquecimiento de uranio dentro de su territorio.

(Con información de EFE y AFP)

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