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El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

La mujer logró activar un paracaídas de emergencia segundos después del impacto y sobrevivió con heridas leves al accidente

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Imágenes grabadas por la propia deportista muestran el momento en que pierde el control del parapente tras el choque con una aeronave

Una paracaidista austríaca de 44 años sobrevivió de manera casi milagrosa después de que una avioneta Cessna impactara en pleno vuelo contra su parapente sobre una región montañosa del oeste de Austria, cerca de la ciudad de Salzburgo.

El accidente quedó registrado por la cámara que llevaba incorporada durante el recorrido y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

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El episodio ocurrió en una zona alpina frecuentada por turistas, vuelos recreativos y aficionados a los deportes extremos. Según informó la policía austríaca, la mujer había despegado desde una montaña cercana para realizar un vuelo habitual cuando fue alcanzada por una pequeña aeronave pilotada por un hombre de 28 años que realizaba un recorrido panorámico sobre la región.

El video muestra cómo el avión aparece desde atrás y atraviesa directamente el parapente. La hélice de la aeronave destruye gran parte de la tela y las cuerdas del equipo, provocando que la mujer comience a girar violentamente en el aire mientras grita desesperadamente e intenta recuperar el control.

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La mujer logró activar un paracaídas de emergencia segundos después del impacto y sobrevivió con heridas leves al accidente
La mujer logró activar un paracaídas de emergencia segundos después del impacto y sobrevivió con heridas leves al accidente

Durante varios segundos, la deportista cae de manera descontrolada hasta que consigue activar el paracaídas de emergencia. Finalmente logra estabilizarse y aterrizar sobre un camino forestal ubicado en una zona montañosa.

“Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto y que, salvo algunos golpes y moretones, no me haya pasado nada más”, escribió posteriormente en sus redes sociales. También describió la fecha del accidente como su “segundo cumpleaños”, en referencia a la magnitud del episodio.

Las autoridades confirmaron que la mujer sufrió lesiones leves y que posteriormente acudió por sus propios medios a recibir atención médica. Equipos de rescate y un helicóptero policial participaron en el operativo posterior al accidente y la trasladaron hasta un aeropuerto cercano para completar las evaluaciones correspondientes.

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos
La deportista cae de manera descontrolada hasta que consigue activar el paracaídas de emergencia

El piloto de la avioneta también consiguió aterrizar sin que la aeronave se precipitara. Según las autoridades, parte de las cuerdas y restos del parapente quedaron enganchados en el avión después del impacto. El hombre declaró que no pudo evitar la colisión porque vio a la deportista demasiado tarde.

La investigación permanece abierta y las autoridades intentan determinar cómo ambos aparatos coincidieron en el mismo punto del espacio aéreo. En una primera versión se indicó que la mujer realizaba maniobras durante el vuelo, pero posteriormente la policía corrigió esa información y aseguró que el parapente avanzaba en línea recta cuando fue embestido desde atrás por la avioneta.

Especialistas en seguridad aérea explicaron que en esa región de Austria el espacio aéreo es compartido entre aeronaves motorizadas y actividades deportivas como parapente o ala delta. A diferencia de grandes aeropuertos internacionales, gran parte de esas áreas funcionan como espacios abiertos donde distintos tipos de vuelos conviven simultáneamente.

Uno de los puntos bajo análisis será si se respetaron las normas de distancia y prioridad aérea. Expertos locales recordaron que, en términos generales, las aeronaves motorizadas deben evitar aproximarse peligrosamente a equipos de vuelo sin motor.

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos
Las autoridades confirmaron que la mujer sufrió lesiones leves y que posteriormente acudió por sus propios medios a recibir atención médica

Las imágenes difundidas por la propia protagonista muestran además el momento exacto del aterrizaje de emergencia. Tras tocar tierra bruscamente, la mujer alcanza a decir: “Sigo viva”, todavía en estado de shock.

El video se convirtió rápidamente en uno de los registros más impactantes de los últimos meses vinculados a accidentes aéreos deportivos y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en zonas turísticas utilizadas simultáneamente por avionetas y deportistas extremos.

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