Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano (REUTERS/Adnan Abidi)

Marco Rubio advirtió este domingo sobre los intentos del grupo terrorista Hezbollah de desestabilizar Líbano con llamados a derrocar al gobierno elegido democráticamente en ese país, en medio de las negociaciones que sostiene Washington con Irán -aliado y principal promotor de la organización extremista libanesa- para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El jefe de la diplomacia norteamericana calificó de “imprudente” la postura de Hezbollah, a la que acusó de querer “arrastrar a Líbano de regreso al caos y la destrucción”. En ese sentido, hizo hincapié en los riesgos que conlleva la presión del grupo armado proiraní para forzar un cambio de gobierno. “Hezbollah está activamente tratando de arrastrar a Líbano de regreso al caos”, sostuvo Rubio.

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En un contexto de tensiones regionales, el secretario de Estado declaró también al The New York Times que el acuerdo nuclear en discusión con Irán cuenta con el respaldo de varios países vecinos, pero descartó la posibilidad de cerrar un compromiso rápidamente. “No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta”, señaló Rubio, quien insistió en que el proceso requiere tiempo y apoyo internacional.

Las declaraciones se producen mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene negociaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra, que lleva casi tres meses. El presidente norteamericano pidió a sus representantes “no precipitar” el cierre de ningún acuerdo, según publicó en su plataforma Truth Social. “No vamos a precipitarnos. Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos”, afirmó Rubio en ese contexto.

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Los terroristas de Hezbollah volvieron a rechazar su desarme (REUTERS/Adnan Abidi)

Del lado de Hezbollah, el líder del grupo terrorista, Naim Qasem, expresó en un discurso televisado la esperanza de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que incluya una tregua en Líbano. Qasem advirtió que el desarme de su grupo es considerado “inaceptable”, ya que equivaldría a su “aniquilación”. “El desarme implica despojar a Líbano de su capacidad defensiva y de la capacidad de la resistencia”, afirmó Qasem, quien instó al gobierno libanés a abandonar las negociaciones con Israel.

Qasem sostuvo que el monopolio estatal de las armas constituye “un proyecto israelí” y criticó el avance de las conversaciones en Washington, previstas para un nuevo ciclo en junio. “Estas negociaciones sólo benefician a Israel y constituyen una puñalada por la espalda para su grupo”, aseguró el dirigente de Hezbollah.

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Mientras tanto, Trump reiteró que no firmará ningún acuerdo apresurado con Teherán. “Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores”, declaró el mandatario en su comunicación pública. También insistió en que la República Islámica no podrá desarrollar ni adquirir un arma nuclear, una de las cuestiones centrales de las conversaciones, y se mostró abierto a una futura integración de Irán en los Acuerdos de Abraham.

La administración estadounidense mantiene el bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz hasta que se alcance un acuerdo definitivo, según confirmaron fuentes oficiales a AFP. Trump comparó el actual proceso con el acuerdo alcanzado durante la presidencia de Barack Obama, al que criticó por considerar que facilitó recursos y margen de maniobra a Irán.

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Las negociaciones entre Washington y Teherán siguen su curso, mientras la situación en Líbano y la postura de Hezbollah continúan siendo objeto de atención para la diplomacia internacional.