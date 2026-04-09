Chicago será testigo el 22 de abril de una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año

La lluvia de meteoros Líridas alcanzará su máximo en Chicago durante la madrugada del 22 de abril, con hasta 20 meteoros por hora visibles a simple vista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia de meteoros Líridas tendrá su punto máximo de visibilidad en Chicago durante la madrugada del 22 de abril, permitiendo observar hasta 20 meteoros por hora, según el reputado portal estadounidense Space.com.

Este fenómeno astronómico, que ocurre cada año entre el 16 y el 25 de abril, se caracteriza por la posibilidad de presenciar ocasionalmente máximos de hasta 100 meteoros por hora y por las estelas de polvo brillante que dejan tras de sí, perceptibles durante varios segundos en el firmamento.

Durante la madrugada del 22 de abril, los habitantes de Chicago y de ciudades cercanas tendrán la mejor oportunidad de observar la mayor actividad de las Líridas, siempre que el cielo esté despejado y las condiciones climáticas sean favorables.

Space.com explica que este evento anual se produce cuando la Tierra atraviesa la corriente de escombros dejada por el cometa Thatcher, fenómeno que genera el característico espectáculo luminoso de las Líridas. Bajo condiciones óptimas, la lluvia de meteoros ofrece un promedio de 18 a 20 destellos por hora; en años excepcionales, se han registrado aumentos súbitos con hasta 100 meteoros en una hora.

El Planetario Adler de Chicago indicó que este año las condiciones serán favorables para la observación, ya que la Luna estará en fase menguante y esto reducirá la interferencia lumínica, mejorando la visibilidad de los meteoros.

El propio planetario organizará una actividad especial la noche del 21 de abril, que incluirá charlas, observaciones guiadas y acceso a telescopios para toda la comunidad, según detalla en su sitio web oficial.

Las mejores condiciones para observar la lluvia de meteoros suelen encontrarse lejos de fuentes de luz artificial. Por ello, astrónomos y divulgadores recomiendan trasladarse a sitios apartados de la contaminación lumínica urbana.

Dentro de Chicago, dos de los puntos sugeridos para presenciar el fenómeno son el mirador de la salida de la luna de Montrose y la península del planetario Adler de Chicago. Ambos lugares ofrecen panorámicas despejadas del cielo que favorecen la observación del paso de los meteoros.

La lluvia de meteoros Líridas se distingue, además de por el número de destellos, por la singularidad de sus rastros luminosos, cuya persistencia alcanza varios segundos y pueden mostrar colores desde el blanco hasta el azul intenso, según han documentado astrónomos del reconocido Instituto Americano de Astronomía.

Este fenómeno es mucho menos común en otras lluvias meteoríticas, lo que convierte a las Líridas en un fenómeno atractivo tanto para aficionados como para especialistas en astronomía.

Qué son las Líridas y por qué llaman la atención de los astrónomos

Las Líridas son reconocidas por la singularidad de sus estelas de polvo brillante y colorido, una característica poco común en otras lluvias meteoríticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con observaciones sistematizadas desde hace al menos dos mil setecientos años, según datos de la Sociedad Americana de Meteoros.

El evento debe su nombre a la constelación de Lyra, desde cuya área parecen irradiar los meteoros cuando penetran la atmósfera terrestre.

El origen de las Líridas está vinculado al cometa Thatcher (C/1861 G1), que orbita el Sol cada 415 años. Cuando la Tierra atraviesa su estela de escombros, los fragmentos entran en la atmósfera a 49 kilómetros por segundo, generando los destellos luminosos característicos.

Al contrario que lluvias más intensas como las Perseidas de agosto, las Líridas son conocidas por la imprevisibilidad de sus picos de actividad, que pueden presentarse de manera aleatoria y no son necesariamente anuales.

De acuerdo con la NASA, en 1982 se observó un notable incremento en la intensidad de las Líridas, con más de 90 meteoros por hora detectados en distintas regiones de Estados Unidos.

Cómo y dónde observar la lluvia de meteoros Líridas en Chicago

El mirador de Montrose y la península del planetario Adler de Chicago son los mejores puntos urbanos recomendados para presenciar la lluvia de meteoros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la posibilidad de observar la lluvia de meteoros, especialistas recomiendan evitar áreas urbanas con alta contaminación lumínica.

Dentro de Chicago, el mirador de Montrose y la península del planetario Adler de Chicago figuran como dos de los espacios más recurridos por la comunidad astronómica local, debido a su orientación abierta y la relativa oscuridad en comparación con el entorno urbano.

Además, los parques y reservas naturales en las afueras de la ciudad pueden ofrecer condiciones óptimas para la observación.

La Sociedad Astronómica de Chicago sugiere acudir a los puntos de observación al menos una hora antes del pico estimado, que este año está previsto poco antes del amanecer del 22 de abril.

El uso de telescopios o binoculares no es imprescindible, ya que los meteoros son visibles a simple vista; se recomienda llevar mantas o reposeras para mayor comodidad durante la espera.

Otra sugerencia relevante es permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de enfocar la mirada hacia el cielo, evitando la exposición a pantallas o linternas que puedan reducir la sensibilidad visual.

Antecedentes y datos curiosos sobre las Líridas

A lo largo de la historia, las Líridas han protagonizado algunos de los eventos meteoríticos mejor documentados por la astronomía moderna. En 1803, se registró un estallido de actividad en Virginia, Estados Unidos, donde testigos afirmaron haber visto setecientos meteoros en una sola noche, según los archivos históricos de la Sociedad Americana de Meteoros.

Aunque estos picos extremos son poco frecuentes, ilustran la naturaleza cambiante de la lluvia Lírida.

De acuerdo con datos publicados por el portal de estadísticas alemán Statista, aproximadamente el 38% de los residentes del área metropolitana de Chicago manifiestan interés en la observación de fenómenos astronómicos, lo que convierte a la ciudad en uno de los principales centros de divulgación científica del Medio Oeste estadounidense.

Astrónomos advierten que tanto las condiciones meteorológicas como el ciclo lunar pueden influir en la visibilidad del fenómeno. Para este año, la Luna se encontrará en fase menguante durante el punto máximo de las Líridas, por lo que la interferencia de su luz será mínima, incrementando las probabilidades de observar una mayor cantidad de meteoros.

Recomendaciones para disfrutar el evento astronómico

Quienes quieran fotografiar la lluvia de meteoros deberán utilizar cámaras con exposiciones prolongadas y trípode, orientando el objetivo hacia la constelación de Lyra, donde se originan los meteoros.

La Sociedad Astronómica de Chicago incentiva a los observadores a compartir sus imágenes y registros en plataformas científicas colaborativas, que aportan datos relevantes para el seguimiento de estos fenómenos.

La observación de las Líridas en Chicago representa una ocasión única para quienes buscan acercarse a uno de los espectáculos astronómicos más antiguos y ampliamente documentados, conectando a la ciudad con una tradición milenaria de contemplación del cielo nocturno.