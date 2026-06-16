Estados Unidos

Dos muertos en un salto en Utah: uno de ellos fue un acróbata que deslumbró en el Super Bowl de Madonna

Andrew Lewis, de 39 años, falleció en Mineral Bottom, un cañón remoto del condado de Grand, durante un intento de lanzamiento BASE en tándem. En el mismo incidente murió Danny Joe Kregle, de 68 años

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Madonna en vestido negro con micrófono y un acróbata en vestimenta blanca estilo griego bailan en un escenario iluminado durante su actuación en el Super Bowl
El salto BASE consiste en lanzarse en paracaídas desde objetos fijos elevados como edificios, antenas, puentes y acantilados (Captura de video: Madonna).

Andrew “Andy” Lewis, deportista extremo y figura del show de medio tiempo de Madonna en el Super Bowl de 2012, murió durante un intento de salto BASE en tándem en Mineral Bottom, una zona remota del Condado de Grand, en Utah, informaron The New York Times, ABC News y CBS News.

En el mismo incidente también murió Danny Joe Kregle, padre y abuelo de 68 años. Cuando los rescatistas llegaron al cañón, Kregle estaba sujeto a Lewis, murió por el impacto y Lewis sobrevivió cerca de tres horas, mientras los equipos de emergencia intentaban salvarle la vida.

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Según The New York Times, la oficina del alguacil aún investiga la causa de las muertes y no explicó públicamente cómo se conocían Lewis y Kregle.

Mineral Bottom es una zona frecuente para saltos BASE y de difícil acceso

El incidente ocurrió el domingo 14 de junio en Mineral Bottom, un sector desértico aislado dentro de un cañón en el sureste de Utah. El alguacil del Condado de Grand Jamison Wiggins indicó a The New York Times que la zona es muy popular entre quienes practican salto BASE, pero carece de cobertura de telefonía móvil y el acceso desde Moab puede demorar hasta una hora.

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El salto BASE consiste en lanzarse en paracaídas desde objetos fijos elevados, como indica su sigla: edificios, antenas, puentes y tierra (“buildings, antennas, spans and earth”), explicaron ABC News y CBS News.

Esta modalidad en tándem aumenta el riesgo porque une a una persona con experiencia con otra que por lo general no la tiene, aunque el instructor John McEvoy, instructor de salto BASE en Idaho, que saltó con Lewis, sostuvo que dentro de ese deporte esos saltos suelen estar entre los más básicos.

Asimismo, McEvoy afirmó que Andrew tenía “un nivel increíble de atletismo y habilidad” desarrollado durante años, pero que asumía “una cantidad increíble de riesgo”.

No existe un registro oficial global de muertes por salto BASE, sin embargo, una lista compilada por el sitio BASEaddict.com, citada por CBS News, contabiliza 540 fallecimientos en el mundo desde 1981, incluidos 30 el año pasado.

El mismo medio añadió que un estudio publicado en 2007 en una revista médica, centrado en la práctica en Noruega, estimó que el riesgo de lesión o muerte era entre 5 y 8 veces mayor que en el paracaidismo.

Dos acróbatas cuelgan de sedas y cuerdas, una invertida y la otra sosteniendo sus manos, frente a un imponente acantilado de roca arenisca en Utah
Andrew Lewis era propietario de BASE Jump Moab y copropietario de Moab Swingers, dos negocios vinculados a actividades extremas en la zona de Moab (Facebook: Aerial Arts Moab).

Lewis llevó el slackline a la televisión mundial con Madonna

Lewis tenía 39 años y residía en Moab. Se hizo conocido por sus exhibiciones de slacklining y tricklining, variantes del funambulismo que incluyen acrobacias sobre cintas tensadas a gran altura.

De acuerdo con The New York Times, su mayor exposición llegó a los 25 años con su participación en el show de medio tiempo de Madonna en el Super Bowl de 2012. Vestido con una toga dorada y blanca, rebotó e hizo volteretas hacia atrás sobre una cinta suspendida a 1,2 metros del escenario mientras la cantante actuaba.

Después del show, declaró a ABC News: “Cuando tienes a tanta gente en directo, se te transmite una energía a la que no puedes acceder de ninguna otra forma, y ​​es increíble. La música, los flashes, las luces, el momento... Es simplemente espectacular”.

Al recordar esa presentación, Lewis expresó a The New York Times: “Si alguna vez estuve a punto de sufrir un ataque epiléptico por culpa de las luces estridentes, fue en ese momento”.

Frankie Najera, profesional del slackline, dijo entonces al mismo medio sobre esa aparición: “Eso fue, por mucho, lo más importante que le ha pasado a este deporte”.

Madonna con un vestido oscuro y botas altas actuando en el escenario del Super Bowl junto a un acróbata en el aire, vestido de blanco y oro, y bailarines abajo
En el show de medio tiempo del Super Bowl, Andy Lewis rebotó e hizo volteretas hacia atrás sobre una cinta suspendida a 1,2 metros del escenario (Captura de video: Madonna).

El deportista había sido cuatro veces campeón mundial y dirigía una empresa de saltos

Andrew era propietario de BASE Jump Moab, una empresa que ofrece excursiones de salto BASE en Utah, además de paseos en globo, columpios de cuerda guiados y escalada en la zona de Moab, precisó The New York Times.

Según ABC News, era copropietario de Moab Swingers, un negocio que afirma tener el columpio de cuerda más largo de Estados Unidos. Su socio, Jimmy Peterson, escribió en redes sociales: “Me duele mucho decir esto, pero uno de nuestros dueños, Andy Lewis, falleció ayer practicando salto BASE. Seguiremos operando, solo necesitamos un par de días”.

A su vez, Lewis fue campeón mundial de slackline en 2008 y retuvo ese título en los tres años siguientes. También obtuvo un récord Guinness de “surf en slackline” tras balancearse 143 veces sobre una cuerda suspendida frente a una cascada en China. En 2014 cruzó una slackline tendida entre dos globos aerostáticos a más de 1.200 metros sobre el desierto de Nevada, detalló CBS News.

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