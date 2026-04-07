Las grullas trompeteras permanecen por primera vez todo el invierno en Oklahoma

Un grupo de grullas trompeteras permaneció durante el invierno en Oklahoma, alterando el patrón migratorio registrado por décadas (U.S. Fish & Wildlife Service)

Por primera vez desde que existen registros, un grupo de grullas trompeteras, una de las aves más amenazadas de América del Norte, permaneció durante todo el invierno en el Salt Plains National Wildlife Refuge de Oklahoma, interrumpiendo su tradicional migración hacia las costas de Texas y marcando un potencial cambio en los patrones de movilidad de la especie, según el U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS).

Durante el invierno reciente, una bandada compuesta por seis adultos y dos juveniles fue observada en diversas ocasiones en el refugio mediante el conteo anual impulsado por la National Audubon Society, conocido como Christmas Bird Count.

Glen Hensley, biólogo de vida silvestre del Salt Plains National Wildlife Refuge, indicó que la última vez que se avistaron las grullas antes de este registro fue el 3 de enero.

Hasta ese momento, nunca se había documentado que ejemplares de esta especie permanecieran en Oklahoma más allá de diciembre: históricamente, todos partían hacia el Aransas National Wildlife Refuge en Texas antes del Año Nuevo, según el USFWS.

Salt Plains National Wildlife Refuge se convirtió en refugio temporal para ocho ejemplares de esta especie en peligro, que no continuaron su ruta habitual hacia Texas (U.S. Fish & Wildlife Service)

La permanencia invernal desafía una tradición migratoria de 100 años

El registro de este comportamiento no es un hecho aislado en Oklahoma. Según Kevin McAbee, coordinador nacional de la especie en el USFWS, la expansión en el uso de hábitats durante el invierno se volvió más frecuente conforme la población de grullas trompeteras crece. McAbee afirma: “Cada año estas grullas trompeteras parecen hacer algo que no habíamos observado en los últimos 100 años”.

Históricamente, en 1941 solo se contabilizaban 14 adultos y dos juveniles de grulla trompetera en estado silvestre en Texas. A partir de programas de conservación y alianzas para proteger hábitats clave en las Grandes Llanuras Centrales de Estados Unidos, la población actual supera los 550 individuos. Monitoreos realizados en la última década constatan un incremento de aves invernando tierra adentro, a más de 48 km de su zona estuarina habitual en la costa texana, incluso permaneciendo durante veranos completos en la región.

Un episodio climático extremo puso a prueba la adaptabilidad de las grullas este invierno. En enero, una masa de aire ártico provocó temperaturas bajo cero y cerca de 20 centímetros de nieve en Oklahoma.

Biólogos como Hensley esperaban que estas condiciones forzaran al grupo a reanudar el viaje hacia el sur. Al mejorar el clima, las aves continuaron alimentándose en su campo preferido.

Por primera vez, las grullas trompeteras no abandonaron Oklahoma antes del inicio del nuevo año y soportaron condiciones climáticas extremas (Freepik)

La restauración y manejo de hábitats amplían la resiliencia de la especie

Salt Plains National Wildlife Refuge fue designado en 1978 como hábitat crítico para la especie y desempeñó un papel central en su recuperación. Entre las acciones de manejo se destaca la eliminación sistemática de especies invasoras, como el salt cedar, un arbusto adaptado a suelos salinos que amenaza la vegetación nativa y la integridad del ecosistema, según el USFWS.

Los campos abiertos y salitrales del área ofrecen condiciones favorables para las grullas, que evitan zonas con vegetación densa y presencia potencial de depredadores.

El refugio implementa quemas prescritas de hasta 600 hectáreas anuales para restaurar pastizales e incentivar la aparición de alimentos vegetales preferidos por las grullas. Matt Rabbe, biólogo encargado del registro y análisis de avistamientos, destaca que los reportes voluntarios permiten ajustar las recomendaciones para proyectos de manejo y conservación de hábitats de la especie.

La red de humedales y pastizales del Central Flyway, el corredor migratorio reconocido a nivel internacional que conecta las praderas de Canadá con el Golfo de México, es indispensable para el éxito migratorio de la grulla trompetera y otras especies. Estas aves requieren humedales y lugares de forrajeo cada 300 kilómetros aproximadamente, lo que convierte a zonas como Salt Plains en refugios ecológicos relevantes en el trayecto.

Las acciones de control de especies invasoras y quemas prescritas en el refugio favorecen la disponibilidad de espacios seguros para las aves (U.S. Fish & Wildlife Service)

Expansión de los límites ecológicos de la grulla trompetera

La tendencia a permanecer en hábitats más septentrionales o interiores durante el invierno, según el USFWS, refleja la flexibilidad y resistencia crecientes de la especie. Esta diversificación en los enclaves para invernar disminuye el riesgo de dependencia de unos pocos sitios vulnerables a cambios ambientales o eventos climáticos extremos.

Shane Kasson, director del Salt Plains National Wildlife Refuge, afirma: “Esto nos dice que estamos en el camino correcto, que proveemos el hábitat adecuado para ellas, y es una validación para nuestro trabajo”. La observación constante de voluntarios y científicos ciudadanos, que reportan avistamientos todo el año, nutre la base de datos y contribuye a mejorar la toma de decisiones para la conservación de la especie.

La grulla trompetera sigue migrando en primavera hacia su área de reproducción en el Wood Buffalo National Park en Canadá y evidencia una fuerte capacidad de retorno a los mismos sitios cada año, fenómeno que según USFWS es conocido como fidelidad de sitio. El personal técnico del refugio se mantiene atento para registrar si estos 8 ejemplares, u otros, repiten la permanencia invernal en Oklahoma tras el verano.

El aumento poblacional impulsa a la especie a explorar y ocupar nuevas áreas, disminuyendo su dependencia de los humedales costeros de Texas (U.S. Fish & Wildlife Service)

Vigilancia comunitaria y directrices para la observación responsable

El USFWS señala que cualquier persona puede contribuir a la comprensión y recuperación de las grullas trompeteras mediante reportes de avistamientos. No obstante, enfatiza no acercarse a menos de 400 metros, debido a que son animales susceptibles al sobresalto.

El procedimiento para informar avistamientos varía por estado y puede consultarse en el sitio web del departamento de vida silvestre local.