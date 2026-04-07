La Casa Blanca negó que Estados Unidos contemple el uso de armas nucleares tras el ultimátum de Trump al régimen de Irán

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca (AP foto/Mark Schiefelbein)

La Casa Blanca aseguró este martes que no evalúa recurrir a armas nucleares en el marco de la escalada con Irán, a pesar de las advertencias hechas por el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance.

Las dudas emergieron luego de que Trump elevara la presión sobre Irán con un ultimátum para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, publicó el mandatario en su red Truth Social.

Trump advirtió que no desea ese desenlace, pero lo consideró probable si el régimen iraní no modifica su postura antes del plazo fijado, que vence a las 20:00, hora de Washington.

El vicepresidente Vance también reforzó el mensaje de Trump durante una conferencia en Budapest.

“Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de EEUU puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”, dijo Vance.

Sin embargo, la cuenta oficial de comunicación de la Casa Blanca en redes sociales se encargó de desmentir que la administración contemple la opción nuclear.

Donald Trump dijo en la red social Truth que "toda una civilización morirá esta noche", en referencia al régimen iraní (Truth Social)

En respuesta a publicaciones que señalaban una supuesta insinuación por parte de Vance, el equipo presidencial calificó esa interpretación como infundada y negó que ninguna declaración haya sugerido el uso de armas atómicas.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el vicepresidente JD Vance ‘insinúa’ tal cosa”, replicó la cuenta oficial del gobierno.

La negativa se produjo después de que una cuenta vinculada a la campaña demócrata amplificara la hipótesis de un ataque nuclear, en coincidencia con el vencimiento del ultimátum de Trump a Irán.

La discusión escaló en redes sociales y generó reacciones de distintos actores políticos. Hasta el momento, la Casa Blanca no respondió a consultas adicionales sobre el sentido específico de las advertencias del presidente y vicepresidente.

En su mensaje, Trump calificó la coyuntura como “uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo” y atribuyó la situación a “47 años de extorsión, corrupción y muerte” bajo el actual régimen iraní.

El presidente estadounidense sugirió que el país persa podría experimentar “un cambio total y completo de régimen” y que, bajo nuevas autoridades, “algo revolucionariamente maravilloso” podría surgir.

El vicepresidente estadounidense JD Vance habla con Donald Trump durante un evento oficial encabezado junto a Viktor Orbán en la capital de Hungría (REUTERS/Marton Monus)

Las advertencias presidenciales se dieron en paralelo con una serie de ataques coordinados que impactaron infraestructura clave en varias regiones de Irán. Según reportes oficiales y locales, distintos puntos estratégicos sufrieron daños significativos: un puente ferroviario en Kashan resultó destruido, con víctimas fatales; en Qom, proyectiles enemigos dañaron líneas vitales de comunicación y en Azerbaiyán Oriental, un ataque aéreo bloqueó una de las principales autopistas de la región, interrumpiendo el tránsito comercial hacia Teherán.

Medios de propaganda del régimen iraní confirmaron que estos incidentes han paralizado operaciones clave y afectado la movilidad en todo el país.

En ese contexto, el mensaje de la Casa Blanca buscó bajar el tono a los rumores sobre el arsenal nuclear, enfatizando que, pese a la retórica empleada por la administración, no existe una decisión de utilizar ese tipo de armamento.

Al mismo tiempo, la administración Trump continúa presionando para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y no descarta nuevas acciones si Irán no modifica su postura.

La administración Trump continúa presionando para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y no descarta nuevas acciones si Irán no modifica su postura (Europa Press)

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, con preocupación ante la posibilidad de una escalada mayor. El cierre del paso marítimo y los ataques sobre infraestructura estratégica han elevado la tensión en la región y multiplicado los llamados a la moderación y la búsqueda de una salida diplomática.

(Con información de EFE y AFP)