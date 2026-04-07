Estados Unidos

Donald Trump dice que esta noche termina una era en Irán: “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”

El Presidente de los Estados Unidos resalta la posibilidad de transformaciones profundas en Irán e incluye advertencias sobre las consecuencias para la región: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, escuchan al presidente Donald Trump hablar durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 (Reuters)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, escuchan al presidente Donald Trump hablar durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 (Reuters)

Donald Trump aseguró en la red social Truth Social que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” llegarán a su fin en Irán tras un “cambio total y completo de régimen”, aludiendo a los recientes acontecimientos políticos en ese país.

En el mismo mensaje, el presidente de Estados Unidos planteó que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán, aunque advirtió sobre la posibilidad de que “una civilización entera desaparezca esta noche, sin posibilidad de regreso”.

Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?“, dijo el mandantario estadounidense.

El presidente de los Estados Unidos continuó su mensaje: “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin“.

Donald Trump dijo en la red social Truth que "toda una civilización morirá esta noche", en referencia al régimen iraní (Truth Social)
Donald Trump dijo en la red social Truth que "toda una civilización morirá esta noche", en referencia al régimen iraní (Truth Social)

Trump concluyó su publicación al calificar el momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y envió un mensaje de apoyo: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Ofensiva en infraestructura y la isla de Kharg

Una ofensiva coordinada golpeó este martes múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, destruyendo puentes clave, paralizando la red ferroviaria nacional y sacudiendo el principal centro de exportación de crudo del país en la isla de Kharg.

En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas, según informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan, a la agencia oficial de noticias IRNA.

Casi simultáneamente, en la provincia de Qom, al sur de la capital, el vicegobernador Morteza Heydari confirmó a la televisión estatal que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, afectando gravemente el tránsito hacia Teherán.

En el norte del país, una de las autopistas más importantes de la región, que conecta la ciudad de Tabriz con la capital, Teherán, a través de Zanjan, fue cerrada debido a un ataque aéreo. Según informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando a la oficina de gestión de crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el impacto ocurrió a unos 90 kilómetros de Tabriz. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria precisó que el proyectil alcanzó un puente elevado, bloqueando el tránsito en esta ruta vital para el comercio septentrional.

El plan de la Casa Blanca

Donald Trump avanzará contra Irán en el estrecho de Ormuzsi fracasa la última negociación que emprende Estados Unidos con Irán a través de Pakistán.

Trump asume que se trata de una misión militar compleja por el sistema de defensa articulado por la Guardia Revolucionaria iraní, pero considera indispensable liberar el Estrecho para evitar que la guerra en Medio Oriente afecte la economía de los Estados Unidos.

Irán-Ormuz

El líder republicano no sólo apunta a liberar Ormuz, sino también considera la posibilidad de cobrar un peaje a todos los barcos petroleros que usan ese pasaje marítimo para abastecer a Europa, China, Japón y Corea del Sur.

“¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos. Ellos han sido derrotados militarmente”, aseguró Trump durante la conferencia de prensa que ofreció hoy en la Casa Blanca.

En la conferencia de prensa de este lunes, Trump no quiso dar detalles del plan para recuperar el control de Ormuz. Pero se mostró confiado en una victoria militar, si finalmente no prosperan las negociaciones con el régimen chiíta.

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