El aumento del salario mínimo en California provoca pérdida de empleos y automatización en el sector de comida rápida

El aumento del salario mínimo a USD 20 en California provoca la pérdida de 10.700 empleos en el sector de comida rápida, según datos oficiales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El reciente aumento del salario mínimo en el sector de comida rápida en California hasta los USD 20 por hora, vigente desde abril de 2024, ha generado efectos adversos como la aceleración de la automatización y la reducción de horas de trabajo, según un informe de la Universidad de California, Santa Cruz citado por Fox News Digital.

La política, impulsada por el gobernador Gavin Newsom para aumentar el poder adquisitivo ante el alza del costo de vida, ha dado lugar a una serie de consecuencias negativas reconocidas por economistas y organizaciones empresariales, mientras propuestas similares avanzan en otras regiones del país.

El incremento del salario mínimo en California para los trabajadores de comida rápida, efectivo desde abril, ha provocado una pérdida significativa de empleos, incrementos de precios y recortes de beneficios laborales.

Un estudio de la Berkeley Research Group, basado en datos de la Bureau of Labor Statistics y citado por Fox News Digital, reveló que entre junio de 2023 y junio de 2024 se perdieron 10.700 empleos en el sector.

Además, los precios en los locales de comida rápida aumentaron un 14,5% tras la entrada en vigor de la normativa que fijó el salario mínimo en USD 20 la hora.

Empleados de comida rápida se reúnen fuera de un local, conversando con semblante preocupado, algunos con uniforme, junto a carteles sindicales exigiendo salarios justos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes académicos y empresariales coinciden en que el nuevo salario ha impactado tanto en los trabajadores como en los consumidores.

Según el informe de la Universidad de California, Santa Cruz, publicado en marzo, el aumento salarial también se tradujo en reducción de horarios para empleados, eliminación de horas extra, pérdida de beneficios y una tendencia acelerada hacia la automatización en el sector.

Las empresas han adoptado nuevas tecnologías y sistemas automáticos para reducir costos y reemplazar tareas tradicionales, lo que limita aún más las oportunidades laborales para los empleados de menor calificación.

Sobre la situación, el profesor Stephen Owen, economista de la Universidad de California, Santa Cruz, indicó: “Los resultados indican una variedad de resultados negativos, como precios de menú más altos para los consumidores, recortes de horas de trabajo para los empleados, una eliminación generalizada de sobretiempo y la pérdida de beneficios para los trabajadores. Además, la adopción de tecnologías de reemplazo laboral está acelerando la disminución de oportunidades de empleo”.

El impacto del aumento salarial en otras regiones y sectores

La implementación del salario mínimo de USD 20 por hora en California pretendía beneficiar a los trabajadores frente a la escalada del costo de vida, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2023.

Un moderno restaurante de comida rápida en California muestra la creciente tendencia de la automatización, con múltiples quioscos de autoservicio y pantallas digitales que dominan el espacio, mientras pocos empleados gestionan la preparación de pedidos en el fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes muestran que el objetivo de mejorar la situación de los empleados ha quedado en parte neutralizado por los ajustes realizados por las empresas para sostener sus márgenes.

El efecto de la medida ya se replica en otros sectores y ciudades de Estados Unidos. En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass firmó una legislación para aumentar el salario mínimo en los sectores hotelero y aeroportuario en USD 2,50 anuales hasta alcanzar los USD 30 la hora en 2028.

La Hotel Association of Los Angeles (HALA) comunicó que, tras la implementación de la ordenanza en septiembre, los hoteles han eliminado o prevén eliminar cerca del 6% de sus empleos, lo que equivale a 650 puestos.

En Oakland, organizaciones defensoras impulsan una iniciativa para establecer un salario mínimo de USD 30 por hora, mientras que en la costa este de Estados Unidos el debate se intensifica.

El ayuntamiento de Nueva York estudia una propuesta que contempla aumentos escalonados: los empleadores deberán pagar USD 25 la hora si ofrecen ciertos beneficios y USD 30 si no lo hacen, con un cronograma que establece USD 30 la hora para 2030 en compañías con más de 500 empleados y USD 29 en 2032 para empresas más pequeñas, según detalla Fox News Digital.

Un empleado de comida rápida revisa su teléfono junto a un cartel de "USD 20/hora" mientras una máquina automatizada prepara hamburguesas en un restaurante moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representantes del sector expresan su preocupación por el posible impacto sobre los consumidores y la estructura de los negocios.

Melissa Fleischut, presidenta de la New York State Restaurant Association, afirmó: “Sentimos que estamos en un punto de inflexión con los consumidores”, haciendo énfasis en la tensión entre sostenibilidad de los negocios y las exigencias salariales.

Automatización y reducción de beneficios: consecuencias señaladas por los investigadores

Entre las respuestas empresariales más notorias al incremento del salario mínimo figura la aceleración de la automatización.

El informe de la Universidad de California, Santa Cruz subraya que la adopción de sistemas automáticos y tecnologías de reemplazo laboral ya genera “una disminución aún mayor de oportunidades para los empleados”.

Además de la reducción de puestos y horas de trabajo, los recortes de beneficios y la reasignación de tareas a sistemas digitales se han convertido en la nueva norma para muchas cadenas y empresas del sector.

Brazos robóticos preparan eficientemente diversos platos de comida rápida en una cocina industrial moderna, mientras trabajadores humanos supervisan atentamente el proceso desde el fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de California expone cómo una política orientada a mejorar el ingreso mínimo ha generado ajustes inesperados en el mercado laboral: desde la pérdida de empleos hasta el encarecimiento de productos y la introducción de tecnologías que reemplazan mano de obra.

Aunque el aumento salarial pretendía fortalecer el poder adquisitivo de los empleados, los informes recientes indican que sus efectos secundarios han modificado de manera sustancial la dinámica de uno de los sectores más grandes del estado.