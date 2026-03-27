Este estado de EEUU sube el salario mínimo para trabajadores de la salud y estos serán los nuevos montos

El salario mínimo en el sector salud de California aumentará a partir de julio de 2026 tras la aprobación de la ley SB 525. (Reuters)

La administración estatal de California anunció el inicio de una nueva etapa de aumentos escalonados en el salario mínimo para trabajadores de la salud a partir de julio de 2026, una medida que modificará la remuneración básica de empleados en hospitales, clínicas y centros de atención médica en todo el estado. El ajuste, derivado de la implementación de la SB 525 promulgada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2023, introduce un esquema diferenciado por tipo de empleador y tamaño de centro sanitario, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR). La disposición establece nuevas condiciones salariales después de la actualización del salario mínimo general en enero de 2026.

Según información oficial del DIR, la SB 525 establece incrementos progresivos en el salario mínimo para trabajadores de la salud diferenciados por el tamaño y tipo de empleador, así como la administración a cargo. Estos cambios, que comenzarán a regir el 1 de julio de 2026, alcanzarán a empleados de hospitales, clínicas de diálisis, centros comunitarios de salud, establecimientos bajo administración condal y centros de enfermería especializada. El nuevo esquema salarial atiende una demanda sostenida de sindicatos y asociaciones profesionales para mejorar las condiciones laborales en un sector donde los servicios médicos directos son considerados indispensables según la normativa.

El contexto de esta actualización se remonta a la entrada en vigor del salario mínimo general de 16,90 dólares por hora para la mayoría de los trabajadores en California en enero de 2026, una cifra que no se aplicará uniformemente al sector sanitario a partir de julio debido a la nueva legislación. La SB 525 fue resultado de negociaciones entre el gobierno estatal, organizaciones sindicales y representantes de hospitales, con la finalidad de garantizar mayor estabilidad en la dotación de personal y evitar la rotación en centros de salud públicos y privados.

¿Quiénes recibirán el aumento del salario mínimo en el sector salud de California?

El aumento establecido por la SB 525 impacta a los empleados de centros de atención médica definidos en la legislación estatal, siempre que presten servicios médicos directos o realicen actividades de apoyo a la atención médica en las áreas identificadas por la normativa. El DIR especifica que los beneficiarios incluyen trabajadores de hospitales, clínicas, centros de diálisis, residencias de ancianos y otros establecimientos sanitarios públicos y privados que cumplan con los criterios de elegibilidad estipulados.

Con base en la guía oficial publicada por el DIR, los empleados deben formar parte de centros que brinden atención médica bajo las categorías identificadas en la ley, y realizar tareas directamente vinculadas a la prestación de servicios de salud o apoyo sanitario. Quedan excluidos quienes realicen funciones administrativas o desempeñen actividades no relacionadas con el núcleo de la atención de pacientes.

La aplicación de la SB 525 reemplaza el modelo salarial anterior, en el que los trabajadores de la salud no tenían un piso único para el sector, generando diferencias salariales según el tamaño y la administración de las instituciones.

El nuevo esquema salarial diferencia montos según tipo de empleador y tamaño de los centros de atención médica en todo el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los nuevos salarios mínimos por tipo de centro a partir de julio de 2026?

La SB 525 determina incrementos diferenciados en el salario mínimo según el tipo de establecimiento y el tamaño del empleador. Los montos de la primera fase, desde julio de 2026, son los siguientes:

Hospitales o sistemas de salud integrados con 10.000 o más empleados (incluye residencias de ancianos gestionadas por estos empleadores): 25 dólares por hora hasta el 31 de diciembre de 2027.

hasta el 31 de diciembre de 2027. Clínicas de diálisis: 25 dólares por hora hasta el 31 de diciembre de 2027.

hasta el 31 de diciembre de 2027. Hospitales de la red de seguridad: 19,28 dólares por hora del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.

Clínicas comunitarias, rurales, clínicas intermitentes o de atención de urgencias asociadas: 22 dólares por hora del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.

Centros de atención médica cubiertos que no figuren en las categorías anteriores ni estén administrados por condados: 23 dólares por hora del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2028.

Centros administrados por condados grandes (más de cinco millones de habitantes): 25 dólares por hora hasta el 31 de diciembre de 2027.

hasta el 31 de diciembre de 2027. Centros administrados por condados medianos (de 250.000 a cinco millones de habitantes): 23 dólares por hora del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2028.

Centros administrados por condados pequeños (menos de 250.000 habitantes): 19,28 dólares por hora del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.

Centros de enfermería especializada que no están operados por hospitales ni sistemas integrados: 23 dólares por hora sujeto a la aprobación de un requisito de gasto mínimo en atención al paciente.

Estos montos constituyen el piso legal para los trabajadores de la salud incluidos en la SB 525. Los contratos laborales o convenios colectivos pueden establecer montos superiores, pero nunca inferiores a los fijados por la ley, según la interpretación publicada por el DIR.

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para acceder al aumento?

La elegibilidad para recibir el ajuste salarial depende de la función del empleado y el tipo de centro. El DIR indica que los trabajadores deben desempeñarse en áreas de prestación directa de servicios médicos o brindar apoyo esencial a la atención de pacientes en los centros cubiertos por la ley. Las tareas administrativas u otras ajenas al ámbito sanitario no están contempladas.

La ley SB 525 y la guía práctica del DIR determinan que los empleadores deberán identificar y reportar a los trabajadores que cumplan con los criterios para recibir el aumento salarial, asegurando una aplicación precisa y conforme a la legalidad. Reuters indicó que la implementación del nuevo salario mínimo será supervisada por autoridades estatales, que también han habilitado canales para consultas y denuncias en caso de incumplimiento.

Hospitales grandes y clínicas de diálisis deberán pagar al menos 25 dólares por hora a sus trabajadores hasta diciembre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el calendario de aumentos y cómo evolucionarán los salarios?

El esquema de aumentos regulado por la SB 525 contempla diferentes etapas y ajustes anuales hasta 2028, con montos que varían según el tipo de centro y la administración responsable. En hospitales grandes y clínicas de diálisis, el salario mínimo permanecerá en 25 dólares por hora hasta fines de 2027. En los demás centros, los sueldos se ajustarán de forma progresiva hasta alcanzar los valores legales.

Desde 2029, los salarios mínimos del sector salud estarán sujetos a ajustes automáticos vinculados al índice de inflación, permitiendo mantener el poder adquisitivo frente a variaciones económicas. Esta actualización anual será comunicada tanto por el DIR como en los canales oficiales del gobierno de California, según estipula la norma.

¿Qué se mantiene y cuáles son las diferencias respecto al salario mínimo general?

El salario mínimo general para la mayoría de los trabajadores en California se mantiene en 16,90 dólares por hora desde enero de 2026, sin modificaciones inmediatas para sectores fuera del ámbito sanitario. Para la salud, la SB 525 estableció un esquema con montos superiores y criterios diferenciados, como respuesta a la necesidad de abastecer de personal suficiente los servicios médicos.

Según la asociación empresarial California Hospital Association, el sector sanitario emplea a más de 1,4 millones de personas en el estado, de las cuales una proporción significativa será impactada por el nuevo piso salarial. El DIR aclaró que las reglas generales de trabajo, horas extras y beneficios complementarios seguirán aplicándose bajo la legislación estatal y federal, sin cambios inmediatos con la entrada en vigor de la SB 525.

¿Qué impacto tendrá la medida y cómo deben prepararse empleadores y trabajadores?

El ajuste de salarios transformará la estructura de costos para hospitales, clínicas y otros centros de atención, que tendrán que adaptar presupuestos y políticas de recursos humanos para cumplir con la normativa. El DIR recomendó actualizar los sistemas de nómina y canales de comunicación interna, y dispone de una guía de preguntas frecuentes y formularios para resolver dudas sobre la aplicación de los nuevos salarios.

Reuters reportó que las autoridades estatales mantienen abiertas instancias de diálogo y seguimiento para asegurar una implementación ordenada y transparente del nuevo esquema salarial. Desde el DIR se explicó: "respuesta directa a la necesidad de fortalecer el sector“.

El ajuste salarial beneficia exclusivamente a quienes desempeñan funciones directas o de apoyo en la atención médica, excluyendo tareas administrativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial y cómo acceder a asesoría?

El Departamento de Relaciones Industriales de California cuenta con una sección especial en su portal con información detallada sobre la SB 525, guías para empleadores y trabajadores, y canales de contacto para denuncias o consultas. Además, la California Hospital Association y sindicatos sectoriales han difundido materiales explicativos y cronogramas de implementación.

Fuentes oficiales y medios internacionales confirmaron que el monitoreo de la aplicación de la ley continuará en los próximos años, con informes periódicos sobre el impacto en el empleo, la calidad de la atención médica y la sostenibilidad financiera de las instituciones.

¿Qué se puede esperar tras la entrada en vigor del nuevo salario mínimo para la salud?

La instauración de los nuevos salarios mínimos en julio de 2026 da inicio a una fase de aplicación progresiva y vigilancia de las autoridades en el sector salud de California. Trabajadores y empleadores deben permanecer atentos a las actualizaciones y a la publicación anual de los nuevos montos a partir de 2029, cuando la indexación por inflación empiece a regir. El proceso de implementación seguirá bajo revisión estatal, habilitándose posibles ajustes normativos si surgen dificultades o desviaciones en la aplicación del esquema salarial.