Estados Unidos

Cuánto gana un astronauta de la NASA y qué requisitos impone la agencia

Solo quienes poseen títulos en ciencias y una trayectoria profesional sobresaliente acceden al exclusivo equipo seleccionado por Estados Unidos

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El salario base de un astronauta de la NASA en Estados Unidos asciende oficialmente a USD 152.258 anuales para 2026 (REUTERS/Joe Skipper)
El salario base de un astronauta de la NASA en Estados Unidos asciende oficialmente a USD 152.258 anuales para 2026 (REUTERS/Joe Skipper)

Un astronauta de la NASA en Estados Unidos puede percibir un salario anual de USD 152.258 según la escala oficial de la agencia espacial para 2026. Esta retribución sitúa a quienes integran el cuerpo de astronautas entre los empleados federales con mayor remuneración.

El salario base se determina conforme al sistema federal de clasificación, en los rangos GS-12 a GS-13 según experiencia y años de servicio. De acuerdo con el portal especializado en empleo Indeed, la remuneración anual puede alcanzar los USD 161.141, cifra que incorpora bonificaciones y ajustes ligados a antigüedad y responsabilidades asumidas.

La NASA confirmó para este año una actualización de su escala salarial, aunque el valor definitivo podría ajustarse en ejercicios fiscales futuros.

El proceso de selección para el cuerpo de astronautas de la NASA es uno de los más rigurosos del sector público estadounidense. La agencia exige un título universitario en ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias biológicas o ciencias computacionales. Recomienda a los postulantes elegir un área afín a su vocación, ya que la admisión suele necesitar varios intentos y un historial académico y profesional sólido.

Según la sección de recursos humanos de la NASA, la edad de los seleccionados para el entrenamiento oscila entre los 26 y los 46 años, con un promedio de 34 años entre quienes son admitidos.

Este rango denota la diversidad de perfiles que logran superar el proceso, tanto en experiencia laboral como en formación. No existen límites de edad mínima ni máxima para postularse, lo que distingue el programa estadounidense de los de otras agencias espaciales.

Requisitos y procedimientos de selección

El proceso de selección de astronautas en la NASA exige título universitario en ciencias aplicadas y estrictos exámenes médicos y técnicos (NASA)
El proceso de selección de astronautas en la NASA exige título universitario en ciencias aplicadas y estrictos exámenes médicos y técnicos (NASA)

La NASA exige que los candidatos posean ciudadanía estadounidense o doble nacionalidad reconocida por las autoridades de Estados Unidos.

Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas deben canalizar su postulación a través de los circuitos institucionales de su rama respectiva, en tanto que los civiles pueden hacerlo directamente ante la agencia.

Los astronautas seleccionados con antecedentes militares mantienen su estatus y beneficios dentro de las Fuerzas Armadas al incorporarse al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, incluyendo salario, antigüedad y oportunidades de promoción.

El programa también contempla la integración de astronautas internacionales provenientes de Canadá, Japón, Rusia, Brasil y países europeos mediante acuerdos de cooperación.

Estos candidatos no se rigen por las pautas de selección estadounidenses, sino que resultan designados por sus agencias espaciales nacionales bajo convenios bilaterales.

La NASA agrupa perfiles con formación en ciencias aplicadas, experiencia en operaciones complejas y antecedentes en investigación. Según datos oficiales de la agencia, en la última convocatoria se presentaron más de 12.000 candidatos para menos de 12 plazas.

El proceso de selección incluye evaluaciones médicas, pruebas de aptitud física, entrevistas técnicas y revisión exhaustiva de antecedentes académicos y profesionales.

Condiciones salariales, entrenamiento y beneficios

Tras trabajar en la NASA, los astronautas suelen desempeñarse en empresas tecnológicas, consultoras internacionales o instituciones académicas del sector científico (REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR TERCEROS)
Tras trabajar en la NASA, los astronautas suelen desempeñarse en empresas tecnológicas, consultoras internacionales o instituciones académicas del sector científico (REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR TERCEROS)

El salario anual de un astronauta en Estados Unidos es de USD 152.258 según la escala oficial 2026 publicada por la NASA, y puede alcanzar los USD 161.141 con bonificaciones, de acuerdo con Indeed.

Los requisitos incluyen ciudadanía estadounidense, título universitario en ciencias aplicadas y aprobar un proceso sumamente riguroso abierto a postulantes de entre 26 y los 46 años, sin restricción de edad máxima.

La etapa de entrenamiento inicial, que se lleva a cabo en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, se extiende durante aproximadamente 2 años. Durante ese periodo, los candidatos reciben formación en operaciones de vuelo, manejo de sistemas espaciales, supervivencia, robótica, idiomas y preparación médica de emergencia.

Al concluir esta etapa, quienes son declarados astronautas activos pueden acceder a asignaciones en misiones de la Estación Espacial Internacional, proyectos de exploración lunar o colaboraciones interagenciales.

La experiencia anterior en vuelo —especialmente en aeronaves de alto rendimiento— y la participación en proyectos de investigación científica se consideran ventajas, aunque no son excluyentes. La NASA valora la capacidad de adaptación a entornos extremos y la diversidad de perfiles como cualidades determinantes para la integración.

Quienes forman parte del cuerpo de astronautas acceden a beneficios adicionales como planes de salud especializados, cobertura médica durante las misiones y programas de apoyo familiar. También se otorgan incentivos por riesgo y se promueve la capacitación continua y el desarrollo de habilidades técnicas y de liderazgo.

Trayectoria posterior y contexto internacional

Tras su paso por la NASA, muchos astronautas se incorporan a instituciones académicas, empresas tecnológicas o consultoras internacionales. El prestigio asociado al cargo y la experiencia adquirida en misiones de alta complejidad facilita el acceso a posiciones de responsabilidad en sectores vinculados a la investigación científica.

El impacto profesional y económico de la carrera de astronauta se ve amplificado por la política de reconocimiento público de la agencia y la participación de sus miembros en actividades de divulgación.

Es habitual que intervengan en campañas educativas, conferencias y foros internacionales, convirtiéndose en referentes de la ciencia y la tecnología para nuevas generaciones.

La actualización salarial implementada en 2026 refuerza el atractivo económico del programa en un contexto global de competencia por talento científico y técnico. Otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea y la agencia espacial japonesa JAXA, han anunciado incrementos en remuneraciones y beneficios para sus equipos, intensificando la rivalidad por captar perfiles altamente calificados.

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