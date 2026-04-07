Estados Unidos

Estos son los costos de las visas para Estados Unidos en abril de 2026 según el tipo de trámite

La actualización del gobierno estadounidense introduce nuevos montos para múltiples categorías migratorias y entra en vigor para solicitudes presentadas desde inicios de abril

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Primer plano de billetes de dólares de varias denominaciones sobre una mesa de madera. Al fondo, una visa estadounidense borrosa y una pequeña bandera de EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos implementó nuevas tarifas para visas de no inmigrante e inmigrante vigentes desde el 1 de abril de 2026, afectando a solicitantes de turismo, negocios, trabajo temporal y residencia permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos implementó nuevas tarifas oficiales para la tramitación de visas de no inmigrante e inmigrante, vigentes desde el 1 de abril de 2026. La medida afecta a solicitantes de todo el mundo que requieren permisos para turismo, negocios, trabajo temporal o residencia permanente en territorio estadounidense. El ajuste responde a la revisión periódica de los costos administrativos y operativos, según comunicaron las autoridades federales.

Según fuentes oficiales, los cambios comprenden la mayoría de los formularios y procedimientos para ingresar o residir en Estados Unidos, incluyendo las categorías B1/B2 (turismo y negocios), visas de trabajo temporal y solicitudes de inmigración familiar. La información se encuentra disponible en el portal gubernamental, así como en los sitios de las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero. El anuncio fue realizado a través de canales institucionales y no afecta los requisitos de elegibilidad ni los procedimientos de entrevista.

El ajuste de tarifas ocurre en un contexto de aumento sostenido de la demanda de visas tras la normalización de los viajes internacionales y la reapertura de fronteras. Según cifras oficiales, en 2025 se procesaron más de 10 millones de solicitudes de visas de no inmigrante, una cifra superior a la registrada en los años previos a la pandemia de COVID-19. Las autoridades recordaron que el proceso para obtener una visa sigue dependiendo del país de residencia del solicitante, y que las tarifas se revisan de manera periódica para cubrir los costos asociados.

¿Cuáles son las tarifas oficiales de visas de no inmigrante?

La diplomacia estadounidense estableció una estructura de tarifas diferenciada según el tipo de visa. Los valores vigentes desde abril de 2026 son los siguientes:

  • USD 185: Aplica a visas de turismo y negocios (B1/B2), tránsito (C-1), tripulación (D), estudiantes académicos (F), medios y periodistas (I), visitantes de intercambio (J), estudiantes vocacionales (M) y profesionales del acuerdo NAFTA (TN/TD).
  • USD 205: Corresponde a categorías basadas en peticiones, como trabajadores temporales (H), transferencias entre compañías (L), personas con habilidades extraordinarias (O), atletas y artistas (P), intercambio cultural internacional (Q) y trabajadores religiosos (R).
  • USD 265: Es el costo de la visa de prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense (K).
  • USD 315: Aplica para la visa de comerciante o inversionista por tratado (E).

Para ciudadanos mexicanos, la tarjeta de cruce de frontera tiene un costo de USD 185 para mayores de 15 años y de USD 15 para menores de esa edad, según lo dispuesto por la autoridad consular. Un vocero oficial subrayó que los valores reflejan el costo real de procesamiento y no incluyen otros cargos relacionados con servicios adicionales.

Primer plano de billetes de cincuenta y veinte dólares sobre una mesa de madera. Al fondo, una tarjeta de visa estadounidense y una pequeña bandera de EE.UU. están desenfocadas.
Las tarifas para visas de turismo y negocios B1/B2, así como para estudiantes y visitantes de intercambio, quedaron fijadas en USD 185 a partir de abril de 2026, según la diplomacia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tarifas rigen para visas de inmigrante?

Las visas de inmigrante permiten a ciudadanos extranjeros residir de manera permanente en Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores norteamericano fijó los siguientes costos para 2026, según la categoría y el tipo de trámite:

  • USD 675 para la presentación de una solicitud de familiar (I-130).
  • USD 775 en casos de adopción internacional o huérfanos (formularios I-600 y I-800).
  • USD 325 para solicitudes de familiares inmediatos y preferencias familiares, tras la aprobación de los formularios I-130, I-600 o I-800.
  • USD 345 para solicitudes basadas en empleo, luego de la aprobación de los formularios I-140 o I-526.
  • USD 205 para otras solicitudes de visa de inmigrante.

La autoridad responsable aclaró que estos valores pueden variar según el tipo de trámite y el procesamiento requerido. La actualización de tarifas no modifica los criterios de elegibilidad ni las obligaciones documentales actuales, de acuerdo con los criterios institucionales.

¿Quiénes están exentos del pago de tarifas?

Algunas categorías de solicitantes no deben abonar tarifas para tramitar su visa. Entre las exenciones contempladas figuran:

  • Visas diplomáticas (categorías A, G, NATO).
  • Participantes en programas de intercambio educativo y cultural patrocinados oficialmente por el gobierno estadounidense.
  • Solicitudes vinculadas a servicios de caridad o viajes oficiales de empleados federales.

En todos los casos, la decisión final sobre la exención corresponde a la revisión de la documentación presentada y las políticas vigentes al momento de la solicitud. La autoridad consular puede requerir pruebas adicionales para otorgar la exención.

Visa Estados Unidos-Colombia
Las visas de trabajo temporal y categorías basadas en peticiones, como H, L, O y P, presentan un costo de USD 205, mientras que las visas de prometido(a) K alcanzan los USD 265. (ARCHIVO)

¿Dónde debe realizarse el trámite?

Desde septiembre de 2025, la administración norteamericana dispuso que los solicitantes deben programar su entrevista obligatoria en la embajada o consulado del país de residencia o nacionalidad. Esta política busca optimizar los tiempos de espera y reducir la congestión en los centros consulares. Existen excepciones para casos puntuales, como situaciones de emergencia o para personas que residen en países sin representación diplomática estadounidense.

Según la información institucional, el proceso de solicitud mantiene los pasos tradicionales: completar el formulario en línea, abonar la tarifa correspondiente y programar una cita para la entrevista presencial. El organismo recordó que la programación de entrevistas en terceros países continúa como una posibilidad restringida a situaciones excepcionales.

¿Cómo se gestionan los formularios y la información actualizada?

Los formularios para la solicitud de visas están disponibles en el portal del organismo federal y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Los interesados deben descargar las versiones más recientes y verificar los requisitos específicos de cada categoría. La entidad recomienda consultar periódicamente su sitio web oficial, donde se publican actualizaciones sobre procedimientos, tarifas y cambios normativos.

En caso de dudas, las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero ofrecen canales de consulta directa. La documentación requerida y los pasos del proceso no experimentaron modificaciones sustanciales con la actualización de tarifas, según las autoridades.

Las tarifas para visas de inmigrante varían según tipo de trámite, con solicitudes I-130 en USD 675 y procedencias por adopción internacional fijadas en USD 775 para 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)
Las tarifas para visas de inmigrante varían según tipo de trámite, con solicitudes I-130 en USD 675 y procedencias por adopción internacional fijadas en USD 775 para 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

¿Qué impacto tiene la actualización de tarifas en los solicitantes?

El incremento en los costos afecta a quienes inicien o renueven trámites de visa a partir del 1 de abril de 2026. Los funcionarios señalaron que la revisión de precios obedece al ajuste de los costos operativos y busca asegurar la sostenibilidad financiera del sistema consular. Las tarifas se revisan periódicamente para reflejar el valor real del procesamiento y la prestación de servicios.

De acuerdo con la información oficial, los solicitantes deben revisar cuidadosamente los montos vigentes antes de iniciar el trámite y considerar los plazos de procesamiento habituales. Las modificaciones no afectan la vigencia de visas ya otorgadas ni los procedimientos de renovación, siempre que se cumplan los requisitos y se respete la normativa vigente.

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