Una turista estadounidense desapareció tras caer al mar en las Bahamas

Una ciudadana estadounidense desapareció tras caer al mar en las inmediaciones de Elbow Cay, en las Bahamas, durante un viaje nocturno en bote acompañado por su esposo la noche del sábado. Foto: Pixabay

Una ciudadana estadounidense desapareció tras caer al mar en las inmediaciones de Elbow Cay, en las Bahamas, durante un viaje nocturno en bote acompañado por su esposo la noche del sábado.

Los hechos, confirmados por la Real Fuerza Policial de las Bahamas y reportados por la emisora hispana Telemundo Washington DC, activaron un amplio despliegue de búsqueda en la zona, mientras las autoridades redoblan la vigilancia sobre la seguridad de la navegación recreativa en ese país insular.

Según la información oficial divulgada por la policía el domingo, la pareja, ambos estadounidenses, partió alrededor de las 19:30 desde Hope Town rumbo a Elbow Cay en una pequeña embarcación rígida de ocho pies (2,4 metros).

Durante el trayecto, la mujer cayó por la borda llevando consigo las llaves del motor, lo que provocó el apagado de la nave y la imposibilidad de maniobrarla, explicó el esposo a las autoridades y detalla Telemundo Washington DC. El hombre reportó que, en medio de una fuerte corriente, perdió de vista a su esposa y tuvo que remar durante horas hasta alcanzar tierra firme.

El esposo arribó alrededor de las 4:00 del domingo al astillero Marsh Harbour Boat Yard, donde relató lo ocurrido a un residente local, quien notificó a la policía. Desde ese momento, la policía de la isla de ábaco, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y el servicio de Bomberos y Rescate de Hope Town coordinan la búsqueda de la mujer desaparecida en una acción conjunta.

Comunicado de prensa de la mujer desaparecida en las Bahamas. Foto: Facebook

De acuerdo con la policía de las Bahamas, la principal hipótesis es que fue arrastrada mar adentro por las corrientes en el canal entre Hope Town y Elbow Cay. La mujer desaparecida fue identificada el lunes como Lynette Hooker, originaria de Michigan, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Rescate de Hope Town.

Según las autoridades, Lynette Hooker llevaba puesto un traje de baño negro en el momento del suceso.

La advertencia de las autoridades estadounidenses y el riesgo en la navegación recreativa

Esta desaparición transcurre en un contexto donde las Bahamas se encuentran bajo advertencia de viaje de nivel 2 emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta alerta solicita a los ciudadanos estadounidenses que extremen las precauciones ante la frecuente ocurrencia de robos y por la falta de regulación en la navegación recreativa en las aguas del archipiélago.

La advertencia, citada por la emisora hispana Telemundo Washington DC y por el diario estadounidense New York Post, subraya: “La navegación recreativa no está bien regulada. Se han registrado lesiones y muertes”.

El incidente ha provocado que la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y los equipos locales intensifiquen el rastreo tanto en mar abierto como en la costa, mientras la Embajada de Estados Unidos en Nassau y el FBI no han emitido declaraciones públicas sobre el caso, según informó Telemundo Washington DC.

Un operativo de búsqueda sin precedentes recientes en Elbow Cay

La travesía en la que ocurrieron los hechos cubría una distancia aproximada de 2,5 millas (cuatro kilómetros) entre Hope Town y Elbow Cay. Fuentes oficiales indican que el operativo de búsqueda moviliza a varias instituciones, incluido el cuerpo policial local y servicios de rescate de la isla, en una acción conjunta que no registra antecedentes similares en la región este año.

En respuesta a la desaparición, la policía de ábaco y la Fuerza de Defensa insisten en que cualquier persona que cuente con información relevante para la investigación se comunique de inmediato. Mientras avanzan las tareas de rastreo, la recomendación para los visitantes estadounidenses sigue siendo mantener una mayor vigilancia al elegir embarcaciones para actividades recreativas en aguas de las Bahamas.