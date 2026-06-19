Un incendio en un centro logístico de Los Ángeles obliga a residentes a permanecer en sus casas desde hace dos días

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles mantiene una orden de confinamiento en Boyle Heights casi dos días después del incendio en el almacén frigorífico de Lineage Logistics (KTLA 5)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles mantiene una orden de confinamiento en Boyle Heights casi dos días después del inicio del incendio en un almacén frigorífico de la empresa Lineage Logistics, luego de que los equipos de rescate descubrieran el jueves un nuevo foco activo dentro de un contenedor congelador que se creía apagado.

La orden afecta a residentes y negocios en el área comprendida entre la autopista 101 al sur hasta Washington Boulevard, y entre las calles Lorena y Indiana.

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Las instrucciones para los vecinos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió las siguientes indicaciones para los residentes del área afectada:

Permanecer en el interior de sus casas.

Cerrar puertas y ventanas.

Apagar el aire acondicionado.

Llevar a las mascotas al interior.

Usar mascarilla al salir a la calle, especialmente quienes tengan afecciones respiratorias.

Reducir al mínimo el tiempo en el exterior.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire (AQMD) desplegó una unidad móvil de monitoreo para medir metales a lo largo del trayecto del humo. La agencia advirtió que el material en combustión lenta puede seguir afectando la calidad del aire directamente a sotavento del almacén.

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Cuando un incendio sigue ardiendo con baja intensidad, los contaminantes liberados no se dispersan rápidamente y tienden a concentrarse en la dirección hacia donde sopla el viento, justo detrás del foco del incendio.

Esta situación implica que las personas, viviendas o instalaciones pueden estar expuestas a mayores niveles de humo y sustancias nocivas, incluso cuando el incendio principal ya no es visible o haya sido controlado. El fenómeno ocurre porque el humo generado no se eleva lo suficiente como para dispersarse en forma amplia, permaneciendo en capas bajas de la atmósfera y desplazándose con el viento.

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Cómo empezó el incendio y por qué reapareció

El fuego se declaró el miércoles a las 14:30 en el techo del almacén de Lineage Logistics ubicado en el bloque 1400 de South Los Palos Street. El edificio, de casi 46.000 metros cuadrados, tiene su techo cubierto de paneles solares.

“Hay un campo de paneles solares en el techo. Ahí fue realmente donde estuvo el fuego. Fue un incendio superficial en los paneles solares”, dijo el jefe del LAFD, Jaime Moore, a NBC Los Angeles, medio local de Los Ángeles.

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El LAFD reactivó la orden de confinamiento cuando los equipos hallaron un nuevo foco activo dentro de un contenedor frigorífico que se creía apagado (CBS)

El incendio comprometió una línea de amoníaco a presión, lo que desencadenó la primera orden de confinamiento. Tres helicópteros —normalmente empleados en incendios forestales— controlaron las llamas esa misma tarde y las autoridades levantaron la restricción pocas horas después.

El jueves, al ingresar al edificio para ventilar el humo, los equipos detectaron un foco de fuego que aún ardía en un contenedor frigorífico. El LAFD convocó compañías adicionales y reactivó la orden de confinamiento de inmediato.

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Qué dice el LAFD sobre la calidad del aire

La principal razón para mantener el confinamiento es la calidad del aire, no el riesgo de amoníaco. Un vocero del LAFD explicó a CBS LA, medio local de Los Ángeles: “Si huele humo en el aire, es producto de la combustión de un fuego normal más los peligros adicionales que estaban presentes y que ahora han sido mitigados”.

Moore fue contundente respecto al amoníaco durante la conferencia de prensa del jueves: “Absolutamente cero” riesgos para residentes con problemas respiratorios. “Hemos monitoreado el aire durante todo el incidente —las columnas de humo, el área a sotavento, el interior y el exterior del edificio— y no obtenemos ninguna lectura de preocupación”, declaró Moore al Los Angeles Times, diario estadounidense.

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Las autoridades pidieron a los vecinos de Boyle Heights permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas, apagar el aire acondicionado y usar mascarilla al salir (CBS)

La agencia regional de calidad del aire South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) emitió el miércoles a las 17 una alerta por contaminación de partículas finas, extendida hasta al menos las 12:30 del viernes. Resultados preliminares de monitoreo móvil detectaron por segundos niveles elevados de bromo y cloro dentro del penacho de humo, aunque por debajo del umbral que genera daños a la salud en exposición breve.

El historial del edificio y la empresa

El almacén ya había protagonizado un incendio en agosto de 2024, también originado en los paneles solares del techo. En aquella ocasión, los bomberos lo extinguieron en 48 minutos sin víctimas.

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Lineage Logistics tiene antecedentes regulatorios vinculados al amoníaco: en 2023 acordó pagar una multa a la EPA por la gestión del riesgo químico en su instalación de Altoona, Iowa, donde almacenaba más de 4.500 kilogramos del compuesto.

La empresa afirmó que su “máxima prioridad es la salud y la seguridad de sus empleados, socios y las comunidades en las que vive y opera”, y señaló que trabaja “estrechamente con funcionarios locales y equipos de primera respuesta”. Lineage también indicó que el monitoreo del LAFD no registró “lecturas conocidas de amoníaco” en el aire.

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La causa del incendio permanece bajo investigación. No se han reportado heridos.