Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán evitó una “catástrofe económica” en Estados Unidos

Trump afirmó que el acuerdo con Irán evitó una “catástrofe económica” y bloqueó el camino hacia el arma nuclear (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado con Irán evitó un escenario de graves consecuencias económicas para la región y aseguró que el entendimiento cumple los principales objetivos estratégicos de Washington, entre ellos el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y el bloqueo definitivo a cualquier posibilidad de que Teherán obtenga armamento nuclear.

Durante una conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7 en Francia, el mandatario presentó el pacto como un paso decisivo para estabilizar Oriente Medio después de casi cuatro meses de conflicto.

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“No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado”, declaró Trump. Acto seguido, defendió los alcances del memorando negociado con la República Islámica.

“Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, dijo.

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Uno de los aspectos centrales de la intervención del presidente estadounidense fue el efecto que la prolongación de la guerra habría tenido sobre el comercio internacional y los mercados energéticos.

Trump sostuvo que la continuidad de las hostilidades habría mantenido cerrado el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

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El presidente de Estados Unidos destacó que el memorando con Irán será formalizado el viernes en Suiza y aseguró que abre la puerta a una negociación más amplia para la región (REUTERS)

“Si no tuviéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado bombas durante otras dos semanas, tres, cuatro, dos años. El estrecho de Ormuz nunca se abriría”, afirmó.

La reapertura de ese corredor marítimo forma parte de los compromisos anunciados tras el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. La normalización del tránsito comercial por esa vía es considerada uno de los principales elementos para reducir la tensión sobre los mercados internacionales de energía.

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“Un muro contra el arma nuclear”

Trump también insistió en que el acuerdo constituye una garantía para impedir el avance del programa nuclear iraní.

Durante una reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente estadounidense comparó el nuevo entendimiento con el acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama.

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“El acuerdo de Obama fue uno de los más estúpidos que he visto jamás, un camino hacia el arma nuclear, y el mío es un muro contra un arma nuclear, que no van a tener”, señaló.

Según explicó, el memorando firmado con Irán es un documento extenso y detallado que servirá como base para un acuerdo definitivo que deberá negociarse en los próximos meses.

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“No es un documento de dos párrafos, sino un memorando largo y bastante detallado que desembocará en un contrato formal”, indicó.

Donald Trump participa en una sesión de trabajo durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, donde defendió el acuerdo alcanzado con Irán (REUTERS)

Pese a defender el entendimiento, Trump dejó claro que Washington mantiene reservas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán.

El mandatario recordó que la firma formal del acuerdo está prevista para este viernes en Suiza, pero subrayó que todavía quedan etapas por completar antes de considerar cerrado el proceso.

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“Con los acuerdos nunca se sabe, pero lo averiguaremos bastante pronto”, afirmó.

Horas antes había lanzado una advertencia más directa sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento por parte de Teherán.

“Si no están preparados seguiremos bombardeándoles hasta que lo estén. Es increíble lo que pueden conseguir las bombas”, sostuvo.

Diferencias con Netanyahu

Trump aseguró además que el acuerdo podría convertirse en el punto de partida para una negociación de mayor alcance en Oriente Medio.

Según explicó, durante los encuentros mantenidos con líderes del G7 abordó los detalles del memorando y sus posibles efectos sobre la seguridad regional.

El presidente adelantó que Estados Unidos también discutirá con países del Golfo cuestiones vinculadas al programa de misiles balísticos iraní y a los grupos armados aliados de Teherán en la región.

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Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Mar-a-Lago, en Florida (REUTERS/Archivo)

En paralelo, volvió a referirse a la situación en Líbano y reconoció diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la estrategia militar contra Hezbollah.

“Netanyahu es un buen hombre, se emociona un poco a veces”, comentó. Luego agregó que Israel podría actuar con un enfoque “más suave” en territorio libanés.

Para Trump, el acuerdo alcanzado con Irán no solo busca cerrar la guerra iniciada este año, sino sentar las bases para una etapa de negociaciones más amplia.

“Confío en que este pacto sea el principio de un acuerdo mucho más amplio a lo largo de Oriente Medio”, concluyó.