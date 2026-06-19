Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

Una camioneta con daños en Kramatorsk (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Bombardeos rusos causaron tres muertos en Ucrania, entre ellos una niña de 8 años, según informaron las autoridades ucranianas este viernes.

En la región de Dnipropetrovsk, ubicada en el centro-este del país, Rusia atacó tres distritos con artillería y drones, indicó el jefe regional, Oleksander Ganja, en Telegram.

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Uno de los ataques alcanzó la ciudad de Pavlogrado, donde “una niña de ocho años” falleció y una mujer de 49 años resultó herida, según el dirigente.

En la región de Odessa, al sur del país, un hombre murió tras un ataque ruso contra un aparcamiento de camiones, informó el gobernador, Oleg Kiper. En su cuenta de Telegram, compartió imágenes en las que pueden verse carcasas calcinadas de camiones cisterna de gas y combustible, algunos aún incendiados.

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Una persona se toma la cabeza y se lamenta tras un ataque ruso en Kramatorsk (REUTERS/Anatolii Stepanov)

En Kramatorsk, principal ciudad bajo control ucraniano en la región de Donetsk, bombardeos rusos en las cercanías de un edificio residencial y un aparcamiento provocaron al menos un muerto y tres heridos, de acuerdo con el responsable local, Vadim Filashkin.

Las fuerzas rusas también atacaron la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, y otras tres localidades de la zona, según los servicios de rescate ucranianos, que reportaron diez heridos, cuatro de ellos menores de edad.

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Estos ataques se produjeron un día después de una ofensiva masiva de drones ucranianos que generó daños significativos en la región de Moscú, incluyendo un incendio en una de las principales refinerías de la capital rusa.

El jueves, drones rusos alcanzaron dos barcos civiles en el mar Negro, provocando la muerte de una persona y dejando cinco heridos.

Policías tapan el cuerpo de una de las víctimas de los bombardeos rusos (REUTERS/Anatolii Stepanov)

“A raíz de un ataque con drones rusos contra navíos civiles en el mar Negro, murió un tripulante de un barco con bandera panameña y otros dos marineros fueron heridos, uno de ellos de gravedad”, declaró en Telegram el vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

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Tres marineros de otra embarcación, que navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, también resultaron levemente heridos, añadió el funcionario.

Los bombardeos ocurrieron mientras ambos barcos “partían de puertos” ucranianos, precisó el gobernador de Odessa, Oleg Kiper, quien añadió que, tras el ataque, “retomaron su viaje”.

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La región de Odessa y sus infraestructuras portuarias han sido blanco frecuente de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Este conflicto es el enfrentamiento armado más grave en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, con miles de muertos en ambos bandos.