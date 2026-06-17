Millones de personas recibirán cheques de hasta USD 1.500 en Nueva York: ¿quiénes califican?

El gobierno de Nueva York distribuye desde junio más de 2 mil millones de dólares del programa STAR para aliviar el impuesto escolar de casi tres millones de propietarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Nueva York comenzó en junio la distribución de más de 2 mil millones de dólares en alivio fiscal para casi tres millones de propietarios a través del programa School Tax Relief (STAR), que busca reducir la carga de los impuestos escolares en el estado. Los pagos y deducciones se implementarán de forma escalonada hasta el otoño, impactando especialmente a quienes utilizan la vivienda como residencia principal y tienen ingresos inferiores a 500.000 dólares al año.

Según la gobernadora Kathy Hochul, este plan es uno de los mayores esfuerzos estatales para mitigar los efectos del aumento del costo de vida y las presiones sobre los presupuestos familiares. De acuerdo con el anuncio oficial del 16 de junio de 2026, los beneficios incluyen cheques, depósitos directos y descuentos en la factura de impuestos escolares, según el tipo de inscripción y la modalidad local de recaudación tributaria. El Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York (Tax Department) reforzó la campaña de comunicación y habilitó portales digitales para consultar el estado de cada beneficio y facilitar la inscripción al programa.

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El programa STAR data de finales de los años noventa y ha sido modificado en diversas ocasiones para adaptarse a las condiciones económicas y demográficas del estado. En 2026, la legislatura aprobó nuevos ajustes para ampliar el acceso y reforzar la protección de adultos mayores, según documentos oficiales publicados por la Oficina de Impuestos del Estado de Nueva York. Newsweek indicó que el programa busca compensar el aumento en los costos de vivienda, en un contexto de elevados precios inmobiliarios y presión inflacionaria sobre los hogares.

¿Quiénes son elegibles para el programa STAR en Nueva York?

La elegibilidad para el alivio fiscal STAR depende de factores como el ingreso anual del hogar, el uso de la vivienda como residencia principal y la edad de los propietarios. Según la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, el programa se divide en dos categorías principales: STAR básico y STAR ampliado para adultos mayores.

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STAR básico : dirigido a propietarios con ingresos familiares inferiores a 500.000 dólares anuales y que utilizan la vivienda como residencia principal.

STAR ampliado: reservado para adultos mayores de 65 años, con ingresos por debajo de 110.750 dólares anuales.

De acuerdo con las autoridades, “nuestro objetivo es que los beneficiarios reciban el apoyo necesario para enfrentar las dificultades económicas actuales”, afirmó Kathy Hochul en la presentación oficial del programa, recogida por la oficina del Ejecutivo estatal.

Los propietarios que aún no estén inscritos pueden consultar los requisitos y realizar el trámite a través del portal ny.gov/STAR. Además, existe la posibilidad de inscribirse para recibir los pagos mediante depósito directo.

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El programa STAR en Nueva York otorga alivio fiscal a quienes usan la vivienda como residencia principal y, en su versión básica, tienen ingresos familiares inferiores a 500.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se distribuyen los pagos del alivio fiscal STAR en 2026?

La distribución de los pagos comenzó en junio y continuará hasta el otoño, en sincronía con los calendarios de vencimiento de los impuestos escolares en cada localidad. De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora, los propietarios pueden recibir el alivio en diferentes formas:

Cheques enviados por correo

Depósitos directos para quienes estén registrados en esa modalidad

Descuentos aplicados directamente en la factura del impuesto escolar

Las fechas de entrega varían según la región. Ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse tienen fechas de vencimiento de impuestos escolares a fines de junio y julio, por lo que los beneficios llegarán antes en esas zonas. En el resto del estado, los pagos seguirán un cronograma extendido hasta el otoño, según información oficial publicada en el portal estatal.

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La Oficina de Impuestos del Estado habilitó un portal de consulta para rastrear el estado de cada pago y el calendario de entregas. El gobierno recomienda inscribirse con suficiente antelación para garantizar la recepción del beneficio antes del vencimiento fiscal.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del programa STAR?

El monto del beneficio varía en función del tipo de inscripción y la situación económica de cada hogar. Según la información oficial del estado de Nueva York y el anuncio de la gobernadora Hochul, los propietarios bajo el régimen básico de STAR recibirán entre 350 y 600 dólares. Para los adultos mayores inscritos en el programa ampliado, el alivio oscila entre 700 y 1.500 dólares.

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STAR básico : entre 350 y 600 dólares por hogar

STAR ampliado: entre 700 y 1.500 dólares por adulto mayor elegible

Estos montos convierten al programa STAR en uno de los mayores mecanismos estatales de alivio tributario en 2026. La Oficina de la Gobernadora destacó que el total a distribuir supera los 2 mil millones de dólares, alcanzando a cerca de tres millones de propietarios en todo el estado.

El STAR ampliado en Nueva York está destinado a adultos mayores de 65 años con ingresos anuales por debajo de 110.750 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios legislativos se implementaron en el programa STAR en 2026?

En 2026, la legislatura de Nueva York aprobó modificaciones técnicas al programa STAR que buscan agilizar la notificación de beneficios y ampliar el margen de maniobra para los gobiernos locales. Según la Oficina de Impuestos del Estado de Nueva York, las novedades incluyen:

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Notificación de aprobación enviada en un plazo máximo de 30 días desde la determinación de elegibilidad.

Flexibilidad para que los municipios ajusten el umbral de ingresos para exenciones a adultos mayores y personas con discapacidad hasta 75.000 dólares, según la realidad local.

Refuerzo de la inscripción digital y la posibilidad de acceder a seminarios informativos presenciales y virtuales.

Estas medidas tienen el objetivo de adaptar el programa a la diversidad socioeconómica del estado y mejorar la eficiencia en la entrega de los beneficios.

¿Cómo pueden inscribirse los nuevos propietarios y actualizar sus datos?

Los propietarios interesados en recibir el beneficio STAR deben verificar su inscripción, consultar o actualizar sus datos bancarios y revisar el estado de su solicitud a través del sitio oficial del estado de Nueva York. De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora, quienes deseen recibir los pagos por depósito directo deben completar la inscripción al menos 15 días hábiles antes del vencimiento del impuesto escolar correspondiente.

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El Departamento de Impuestos habilitó líneas telefónicas y un portal digital para consultas. Además, la administración lanzó una serie de seminarios regionales que comenzarán en julio en el condado de Erie, con el objetivo de informar sobre los requisitos del programa y las mejores prácticas para maximizar los beneficios.

Los pagos del programa STAR se entregan mediante cheques, depósitos directos o descuentos aplicados en la factura del impuesto escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el alivio fiscal STAR en los hogares de Nueva York?

El programa STAR representa una de las principales herramientas del estado para mitigar la presión tributaria sobre viviendas, especialmente en un contexto de inflación y aumento de los valores inmobiliarios. La distribución de más de 2 mil millones de dólares entre tres millones de propietarios busca aportar estabilidad financiera y reducir el impacto del impuesto escolar en el presupuesto familiar.

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Según datos difundidos por la Oficina de la Gobernadora Hochul, el alivio será especialmente relevante para hogares con ingresos fijos y adultos mayores, quienes suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios y tasas locales. “Este programa ofrece un respiro a quienes más lo necesitan en un año de altos costos y desafíos económicos”, explicó Hochul durante la presentación.

El proceso de distribución continuará hasta el otoño y se completará antes de los principales vencimientos de impuestos escolares. El gobierno estatal espera que los fondos lleguen a tiempo para cubrir gastos esenciales y aliviar la carga financiera de los hogares beneficiados.

¿Dónde consultar información oficial y seguir el calendario de pagos?

La información oficial sobre el programa STAR, los requisitos de elegibilidad, el calendario de pagos y la inscripción está disponible en los portales ny.gov/STAR y tax.ny.gov. Los propietarios pueden comunicarse también con las líneas de atención habilitadas por el Departamento de Impuestos para resolver dudas y recibir asistencia personalizada.

La Oficina de la Gobernadora y el Departamento de Impuestos publicarán actualizaciones periódicas sobre el avance de las entregas y las fechas relevantes para cada región.

¿Qué se espera a partir de ahora para los beneficiarios del programa STAR?

Los pagos y descuentos seguirán distribuyéndose hasta el otoño, en función del calendario local de impuestos escolares. Los propietarios que completen a tiempo su inscripción y actualización de datos recibirán el alivio antes de los vencimientos fiscales, de acuerdo con los planes oficiales. El gobierno estatal monitoreará el impacto del programa y evaluará posibles ajustes para futuras ediciones, en función de la situación económica y las necesidades detectadas en el transcurso del año.