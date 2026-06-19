Apple cambia las reglas en Brasil: aplicaciones de iOS se podrán descargar fuera de la App Store

Los usuarios brasileños podrán descargar apps en el iPhone desde tiendas distintas a la App Store. REUTERS/Abdul Saboor

A partir de la versión iOS 26.5, los usuarios en Brasil podrán instalar aplicaciones en su iPhone desde tiendas distintas a la App Store, algo que hasta ahora estaba prohibido en prácticamente todo el mundo.

El cambio es resultado de un acuerdo entre Apple y el organismo de defensa de la competencia de Brasil, el CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), y convierte a ese país en el tercer mercado, tras la Unión Europea y Japón, donde la compañía cede el control exclusivo de su ecosistema de aplicaciones.

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Qué cambia para los usuarios brasileños

Hasta ahora, la única forma de instalar una aplicación en un iPhone era a través de la App Store, la tienda oficial de Apple.

Con las nuevas reglas, los desarrolladores podrán distribuir sus apps a través de tiendas alternativas y procesar pagos por bienes y servicios digitales fuera del sistema de compras de Apple. En la práctica, eso significa que una empresa podría crear su propia tienda de aplicaciones para iPhone y cobrar sin pasar por Apple.

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El cambio surge de un acuerdo entre Apple y el regulador de competencia brasileño, el CADE. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La empresa lo confirmó en un comunicado oficial: “A partir de iOS 26.5, los desarrolladores pueden distribuir aplicaciones en tiendas de aplicaciones alternativas, operar dichas tiendas, procesar pagos de aplicaciones para bienes y servicios digitales fuera de las compras integradas de Apple en iOS, y mucho más”.

“Para el 6 de julio de 2026, todos los miembros actuales del Programa para Desarrolladores de Apple deberán aceptar la última actualización del Acuerdo de Licencia del Programa para Desarrolladores de Apple, que incluye nuevos términos que permiten estas opciones en Brasil”, agregaron.

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Por qué Apple acepta el cambio

Apple llegó a este punto luego de presiones regulatorias en distintos frentes: primero la Unión Europea, con su Ley de Mercados Digitales; luego Japón; y ahora Brasil.

En Estados Unidos, la compañía también tuvo que ceder en parte tras perder un juicio contra el fabricante de videojuegos Epic Games, lo que la obligó a permitir que los desarrolladores dirijan a los usuarios hacia métodos de pago externos.

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Hasta ahora, la App Store era el único canal para instalar aplicaciones en un iPhone. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cuánto le costará a los desarrolladores

El cambio no es gratuito para quienes crean aplicaciones. Apple actualizó su contrato de licencia para desarrolladores en Brasil e introdujo una tarifa llamada Core Technology Commission (CTC) del 5%, que aplica a las apps distribuidas desde la App Store, desde la web o desde tiendas alternativas.

Los desarrolladores que quieran operar bajo las nuevas reglas tendrán un plazo concreto para aceptar los nuevos términos: el 6 de julio de 2026.

Qué protecciones habrá para los usuarios

Apple reconoció en su comunicado que abrir la puerta a tiendas externas también abre la puerta a riesgos: “Las nuevas opciones para descargar apps desde mercados alternativos y realizar pagos generan nuevas vías para malware, fraude, estafas y riesgos de privacidad y seguridad”.

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Por eso, la compañía acordó con el CADE un sistema de protecciones que incluye un proceso de certificación (notarization) para las apps que circulen fuera de la App Store, requisitos de autorización para quienes quieran operar una tienda alternativa, y reglas especiales orientadas a la protección de menores frente a contenido inapropiado y estafas.

Apple admitió en su comunicado que la apertura a tiendas externas también implica nuevos riesgos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple presenta iOS 27

Apple anunció iOS 27 en la conferencia para desarrolladores WWDC 2026, celebrada el 8 de junio, con tres grandes apuestas: una versión completamente renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial, un conjunto de más de 40 mejoras de rendimiento y nuevas herramientas de control parental. La actualización llegará a todos los usuarios de iPhone en septiembre de 2026.

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Una de las novedades más destacadas es que ningún modelo quedó fuera de la compatibilidad respecto a iOS 26: cualquier iPhone 11 o posterior podrá instalar la nueva versión. Sin embargo, las funciones más avanzadas de Apple Intelligence estarán reservadas para los modelos más recientes.