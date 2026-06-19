Estados Unidos

Cómo se preparan los hinchas de Estados Unidos para el partido ante Australia en el Seattle Stadium

La ciudad vive una previa masiva en Pioneer Square, con el “March to the Match”, banderas gigantes y bengalas, en la antesala de un choque clave por el liderazgo del Grupo D

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Seattle vive la previa del partido entre Estados Unidos y Australia en el Seattle Stadium con miles de hinchas volcados a las calles por el liderazgo del Grupo D
Seattle vive la previa del partido entre Estados Unidos y Australia en el Seattle Stadium con miles de hinchas volcados a las calles por el liderazgo del Grupo D

En Seattle, la previa del esperado partido entre Estados Unidos y Australia por el liderazgo del Grupo D ha transformado la ciudad en un hervidero de entusiasmo y color. Desde las primeras horas del día, miles de hinchas estadounidenses se han volcado a las calles para vivir una jornada que promete ser inolvidable. El ambiente, cargado de expectativa y energía, se palpita en cada rincón, con la ciudad completamente volcada a una auténtica fiesta futbolera que tiene como epicentro el Seattle Stadium.

Las actividades y preparativos de la afición estadounidense han sido tan masivos como creativos. El punto neurálgico de la celebración es Pioneer Square, la plaza histórica del centro de Seattle, donde los fanáticos, muchos de ellos miembros de las barras organizadas como los American Outlaws, se congregan desde temprano. Ataviados con camisetas, bufandas y banderas, los seguidores participan en un desfile multitudinario que se extiende hasta el estadio. Esta caminata, conocida como el tradicional “March to the Match”, ha adquirido una dimensión especial en esta jornada, con la presencia de banderas gigantes y bengalas en los colores nacionales: rojo, azul y blanco.

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El deseo de los hinchas es claro: buscan replicar el famoso “Beast Quake” futbolístico, es decir, lograr un nivel de ruido y fervor similar al que hizo historia en el estadio durante partidos de la NFL. La consigna de los seguidores locales es convertir cada cántico y aplauso en un estallido que sacuda las gradas, creando una atmósfera que impulse a su equipo desde el primer minuto. La euforia no se limita a las inmediaciones del estadio, ya que la fiebre por conseguir entradas ha disparado la demanda en los portales de reventa, donde los boletos más accesibles han superado los 1.900 dólares en las horas previas al encuentro.

Para quienes no han logrado conseguir un lugar en el estadio, la ciudad ofrece múltiples alternativas. Bares y puntos de encuentro oficiales han instalado pantallas gigantes para acoger a miles de fanáticos, incluidos muchos de la comunidad chicana que han viajado especialmente para el evento. Además, se han habilitado watch parties públicas y gratuitas en espacios emblemáticos como el Mural Amphitheatre del Seattle Center y el Ballard Commons Park, permitiendo que nadie quede fuera de la celebración.

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Reclamos organizativos de las peñas y ubicación en las tribunas

Las peñas de Estados Unidos cuestionan a la FIFA por asignar boletos económicos en los sectores 301 al 304, con ubicaciones dispersas en las tribunas altas
Las peñas de Estados Unidos cuestionan a la FIFA por asignar boletos económicos en los sectores 301 al 304, con ubicaciones dispersas en las tribunas altas

A pesar de la atmósfera festiva, las peñas oficiales de Estados Unidos no han ocultado su malestar por la organización dispuesta por la FIFA en cuanto a la asignación de boletos económicos. Los grupos de animación han recibido ubicaciones dispersas y confinadas exclusivamente a las bandejas superiores altas del estadio, en los sectores 301 al 304. Esta disposición, según las propias peñas, dificulta la coordinación de la presión sonora desde las gradas y amenaza con fragmentar la tradicional unidad de los hinchas estadounidenses. El reclamo se centra en la imposibilidad de generar el efecto de masa que caracteriza a los grandes eventos futbolísticos, ya que la dispersión debilita la potencia de los cánticos y el aliento colectivo.

La preocupación expresada por estos grupos subraya un desafío organizativo relevante: la pasión de los hinchas estadounidenses choca con restricciones logísticas que, a juicio de las peñas, afectan la vivencia y el impacto del apoyo en el estadio. El reclamo pone en evidencia la tensión entre la necesidad de control y seguridad impuesta por la FIFA y el deseo de las barras de vivir una fiesta sin fragmentaciones.

Impacto del feriado Juneteenth y festivales en la ciudad

El partido entre Estados Unidos y Australia coincide con Juneteenth y suma festivales en el Pier 58 que articulan fútbol y cultura afroamericana en Seattle (Foto AP/Nam Y. Huh)
El partido entre Estados Unidos y Australia coincide con Juneteenth y suma festivales en el Pier 58 que articulan fútbol y cultura afroamericana en Seattle (Foto AP/Nam Y. Huh)

La coincidencia del partido con el feriado federal del 19 de junio, Juneteenth, ha dado un marco singular a la jornada. Este día, que conmemora la emancipación de los afroamericanos en Estados Unidos, generó un fin de semana largo masivo y una agenda de celebraciones que se entrecruza con el fútbol. La alcaldía y el Comité Organizador de Seattle han preparado festivales especiales en el Pier 58, donde convergen actividades relacionadas con la cultura afroamericana y el deporte, según reportó FOX 13 Seattle. El ambiente festivo se potencia, así, con una doble motivación: la pasión por el fútbol y el orgullo por una fecha histórica para la comunidad.

Las autoridades locales han facilitado la participación abriendo espacios públicos gratuitos, permitiendo que la efervescencia futbolística llegue a todos los sectores de la ciudad. De este modo, el partido trasciende lo deportivo y se convierte en un evento social de gran alcance, marcado por la diversidad y el encuentro ciudadano.

Capacidad, aforo y detalles de asistencia en el Seattle Stadium

Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
La FIFA habilitó el aforo máximo del Seattle Stadium con 69.000 espectadores, entradas agotadas y césped natural temporal sobre la superficie sintética (Sounders Bruce)

El Seattle Stadium (Lumen Field) se presenta como el escenario principal de la fiesta. Para este partido, la FIFA ha habilitado la capacidad máxima del recinto, permitiendo el ingreso de hasta 69.000 espectadores. Todas las entradas disponibles se encuentran completamente agotadas, lo que garantiza un lleno total. En esta ocasión, se han retirado las lonas publicitarias habituales de la MLS para habilitar la totalidad de los asientos de tribuna.

Un dato relevante es la instalación de césped natural temporal sobre la superficie sintética habitual del estadio. Esta medida, exigida por el reglamento del torneo, ha reducido ligeramente el espacio de calentamiento en las bandas, pero no afecta la capacidad de público. El estadio se convierte así en una auténtica caldera, con todas las localidades ocupadas y una atmósfera que promete ser memorable para los asistentes.

Recomendaciones logísticas y controles de seguridad para el ingreso al estadio

La magnitud del evento y la gran afluencia de público han motivado la implementación de estrictos controles de seguridad. La FIFA ha dispuesto perímetros de control exhaustivos y sistemas de escaneo de boletos que ralentizan el acceso a los torniquetes, por lo que se recomienda llegar al menos tres o cuatro horas antes del inicio del partido. Además, solo se permite el ingreso con bolsos transparentes de tamaño regulado. Quienes lleven mochilas convencionales deberán buscar casilleros externos, lo que puede demorar el acceso.

Las autoridades advierten sobre el colapso del transporte público y de las autopistas: las líneas de tren ligero (Link Light Rail) hacia las estaciones Stadium e International District, así como las autopistas I-5 e I-90, presentan niveles de congestión extremos debido al feriado y la masiva movilización de hinchas. Llegar con anticipación no solo permite disfrutar del “March to the Match” y recorrer las tiendas oficiales de merchandising, sino también evitar largas filas en las concesiones de comida dentro del estadio.

Contexto deportivo del encuentro ante Australia

Un futbolista de Estados Unidos en uniforme blanco y rojo y dos futbolistas de Australia en uniforme amarillo y verde, en pantalla dividida.
Ambas selecciones ganaron en el debut y se espera este partido con muchas expectativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre Estados Unidos y Australia ha cobrado una trascendencia especial tras el debut exitoso de ambos equipos en el Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino viene de imponerse por 4-1 a Paraguay, mientras que los australianos sorprendieron al vencer 2-0 a Turquía. Este encuentro en Seattle se perfila como una auténtica final anticipada por el liderazgo del grupo, elevando la tensión y la expectativa tanto en la cancha como en las tribunas.

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