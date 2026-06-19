TSA confisca a fanáticos extranjeros la “obsesión” gastronómica que intentan llevar en cabina durante el Mundial 2026

La TSA advirtió a los visitantes internacionales del Mundial 2026 que no lleven aderezo ranch en el equipaje de mano al regresar a sus países (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia formal a los visitantes internacionales del Mundial 2026: no intenten llevar aderezo ranch en el equipaje de mano al volver a sus países.

El aviso surgió porque decenas de fanáticos europeos, atraídos por un condimento popular en Estados Unidos, intentaron pasar botellas enteras por los controles de seguridad de los aeropuertos, en violación directa de la regla que limita los líquidos en cabina a 100 mililitros (3,4 onzas).

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La advertencia oficial y la regla que muchos desconocen

El 16 de junio, la TSA publicó en Instagram un mensaje dirigido a los visitantes del torneo: “Si estás aquí por un gran evento deportivo y descubriste el ranch... por favor, ponlo en tu equipaje documentado al volver a casa”.

La agencia también agregó, con tono irónico, que el contador de "días sin incidente de ranch en el aeropuerto" marcaba cero.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) sobre las restricciones de líquidos en el equipaje de mano de los pasajeros (TSA)

En X, la TSA reforzó el mensaje con una foto de líquidos de gran tamaño confiscados —entre ellos una botella de ranch— junto a un cartel que recuerda la norma de los 100 mililitros vigente para el equipaje de mano.

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Qué hacer si quieren llevarse el ranch a casa

El aderezo ranch, como cualquier líquido en envase mayor a 100 mililitros, debe ir en la maleta documentada, no en el bolso de mano.

Los viajeros que lo intenten pasar por el control de seguridad en cabina se arriesgan a que el agente lo confisque en el punto de revisión, sin excepción ni reembolso.

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Por qué el ranch se convirtió en la obsesión del Mundial

El aderezo ranch es una salsa cremosa a base de suero de leche, ajo y hierbas, omnipresente en la mesa estadounidense pero prácticamente inexistente en los supermercados europeos.

Los millones de visitantes que llegaron al país para el torneo lo probaron por primera vez y la reacción fue inmediata. Un europeo escribió en X: “¿Por qué nadie me dijo que la salsa ranch es como el crack? Europa, necesitamos ranch ya”.

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El aderezo ranch se volvió un fenómeno entre fanáticos europeos del Mundial 2026 porque es común en Estados Unidos y casi inexistente en supermercados europeos (Foto: Opy Morales)

Ese tipo de reacciones se multiplicaron en redes sociales y pusieron en evidencia una brecha cultural que muchos estadounidenses desconocían: el ranch, para gran parte del mundo, es un producto completamente ajeno.

La reacción de los estadounidenses en redes

La advertencia de la TSA generó todo tipo de respuestas entre los propios ciudadanos del país. Varios usuarios aprovecharon para recomendar otras salsas americanas igualmente difíciles de conseguir en el exterior.

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“¡Díganles también de la salsa Chick-fil-A, que se vende en botellas grandes!”, escribió un usuario. Otro propuso una alternativa: "Ranch en polvo, chicos. Ranch en polvo“.

Usuarios estadounidenses respondieron a la advertencia de la TSA con recomendaciones de otras salsas locales y con la alternativa del ranch en polvo (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Un tercer comentario resumió una reacción frecuente con humor: “Esto es lo más americano que leí hoy. Dios bendiga a América”.

Algunos usuarios expresaron sorpresa al enterarse de que el ranch es difícil de conseguir fuera de Estados Unidos. “¿El ranch es raro en Europa? Pobres europeos”, escribió uno. Otro vio ahí una oportunidad de negocio: “¿Quién empieza el gasoducto de ranch hacia Europa?”.

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El ranch, dentro de un fenómeno cultural más amplio

La fiebre por el aderezo es solo una de las formas en que los visitantes internacionales adoptaron costumbres locales durante el torneo.

En Boston, los fanáticos noruegos se hicieron virales al realizar "filas vikingas" sincronizadas en las escaleras mecánicas de la ciudad. Los hinchas escoceses, por su parte, dejaron su marca de otra manera: según informó Fox News, canal de noticias estadounidense, vaciaron varias barras de la ciudad ante la sorpresa de los locales.

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El Mundial 2026 se disputa en territorio estadounidense y reúne a millones de aficionados de todo el mundo, muchos de ellos en contacto por primera vez con la cultura y la gastronomía del país anfitrión.