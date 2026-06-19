Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

Una columna se eleva tras una operación israelí en Líbano (Europa Press)

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego, según informó este viernes un funcionario estadounidense, tras los recientes enfrentamientos en Líbano que pusieron en peligro el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La tregua, que entró en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y qataríes tras conversaciones con Israel e Irán, declaró el funcionario a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato.

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Un diplomático del Golfo confirmó que se negoció un alto el fuego gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos e Irán. “Hezbollah e Israel acordaron cesar las hostilidades en un acuerdo mediado por Qatar, Estados Unidos e Irán”, declaró el diplomático a la AFP, solicitando el anonimato para tratar asuntos delicados.

Por su parte, al mismo tiempo que se comunicaba el alto el fuego en Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá fondos estadounidenses durante el período de 60 días contemplado en el reciente acuerdo para terminar la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de los diálogos nucleares.

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El mensaje de Donald Trump

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

El Ejército israelí informó este viernes la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano.

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“Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano”, reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años, y otros tres soldados cuyos nombres no se han desvelado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos los cuatro miembros de las FDI.

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Por otra parte, el Ejército israelí indicó que, durante la noche, un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur de Líbano.

Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años (Fuerzas de Defensa de Israel)

Poco antes, las FDI confirmaban que continúan atacando infraestructuras de Hezbollah en diversas zonas al sur de su país vecino.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en varias zonas del sur del Líbano”, rezaba dicha nota castrense.

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Estos ataques llegaron después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EEUU en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

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El vicepresidente de EEUU, JD Vance, pidió ayer al Gobierno de Netanyahu “respetar” el proceso de paz en curso con Irán y no atacar a Donald Trump, “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.