Mundo

Donald Trump afirmó que Irán está “acabado” y que no recibirá “ni diez centavos” de EEUU

El mandatario norteamericano aseguró que el régimen iraní fue quien buscó el acercamiento con Washington, tras conocerse el aplazamiento de la ceremonia en Suiza. “Dejaremos que transcurran los 60 días”, expresó

Guardar
Google icon
El presidente Donald Trump. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de las negociaciones nucleares debido a los ataques israelíes en el Líbano.

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

PUBLICIDAD

Este viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Bagaei atribuyó a Estados Unidos la “responsabilidad directa” de los ataques israelíes en Líbano y recordó que el fin de las hostilidades en ese país forma parte del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que entró en vigor este jueves.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones se producen después de que Israel lanzara este viernes nuevos ataques en territorio libanés que causaron al menos 18 muertos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. EFE/Gobierno de Irán
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. EFE/Gobierno de Irán

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EEUU en caso de que Israel siga atacando Líbano.

Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, previstas para comenzar este viernes en Suiza, fueron aplazadas debido a esas hostilidades.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió hoy en que “de forma inequívoca”, el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a la milicia chií Hezbollah, horas después de que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, dijera que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán.

Estados Unidos e Irán pospusieron ayer una reunión prevista en Ginebra hoy con los mediadores en las negociaciones -Qatar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento y comenzar a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Fuentes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EEUUIránMedio OrienteEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Francia a un hombre acusado de espiar para Rusia

Fue arrestado “mientras filmaba un prototipo de dron perteneciente a una empresa que suministra a las fuerzas armadas francesas y ucranianas”

Detuvieron en Francia a un hombre acusado de espiar para Rusia

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

La tregua, que entró en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y qataríes tras conversaciones con israelíes e iraníes

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

Ucrania denunció un ataque ruso contra un barco comercial en el mar Negro: al menos un muerto y un herido grave

El ministro de Desarrollo ucraniano, Oleksí Kuleba, indicó que la ofensiva con drones afectó a una nave de bandera panameña

Ucrania denunció un ataque ruso contra un barco comercial en el mar Negro: al menos un muerto y un herido grave

El régimen de Xi enfrenta dudas en su giro hacia el consumo: vuelve a terreno negativo por primera vez desde 2022

El repunte de los envíos al exterior sostuvo la actividad y elevó tensiones con la Unión Europea y Estados Unidos, en un escenario donde Beijing aún busca reemplazar el viejo patrón basado en obras e industria

El régimen de Xi enfrenta dudas en su giro hacia el consumo: vuelve a terreno negativo por primera vez desde 2022

Meloni afirmó que Trump “inventó por completo” la historia de que ella le rogó tomarse una foto en el G7

La primera ministra italiana dijo estar “asombrada” por los comentarios del presidente de Estados Unidos. Su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita planeada a Washington

Meloni afirmó que Trump “inventó por completo” la historia de que ella le rogó tomarse una foto en el G7
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

FIL Lima 2026: conoce los autores invitados a la Feria del Libro que este año cumple 30 años

FIL Lima 2026: conoce los autores invitados a la Feria del Libro que este año cumple 30 años

Milei y Bukele, los modelos de país que quiere De La Espriella para Colombia: un análisis comparativo

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Aida Victoria Merlano sorprendió a un vendedor ambulante tras recibir una rosa en una transmisión en vivo: “Las compraré todas”

Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

Una enfermedad mortal transmitida por garrapatas que puede causar daño cerebral se propaga por Estados Unidos

La dictadura cubana aprobó en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años

Cruz Roja Salvadoreña distribuye sangre donada en hospitales públicos y privados del país

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? La fecha de la recepción abre la gran duda

Sydney Sweeney dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio Scooter Braun: “Un hombre como tú es irrepetible”

Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

Tom Hiddleston ya tiene fecha en Disney+ con una docuserie que replantea el mito de Pompeya