Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

La justicia de California otorgó a Sabrina Carpenter una orden de restricción por cinco años contra William Applegate tras varios intentos de ingreso a su residencia de Los Ángeles. (EFE/ Octavio Guzmán)

Una jueza del condado de Los Ángeles otorgó el 17 de junio de 2026 una orden de restricción de cinco años a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, luego de que un hombre identificado como William Applegate intentara ingresar en múltiples ocasiones a la residencia de la artista durante el mes de mayo. La medida judicial también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a la pareja de esta, George Smith, quienes viven con la intérprete. El caso ha generado interés institucional y mediático por la reiteración de los hechos y el nivel de amenaza para la seguridad personal de la artista y su entorno.

Según documentos judiciales citados por ABC News y la agencia Associated Press, la orden dictada por el tribunal prohíbe a William Applegate acercarse a menos de 100 yardas (91,4 metros) de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de sus domicilios, lugares de trabajo y vehículos. La resolución judicial, vigente hasta el 17 de junio de 2031, establece sanciones de hasta un año de prisión y multas que pueden llegar a los 1.000 dólares en caso de incumplimiento. El fallo también prohíbe cualquier intento de contacto directo o indirecto con las personas protegidas y la posesión de armas de fuego por parte del acusado.

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Los incidentes que motivaron la intervención judicial ocurrieron entre abril y mayo de 2026. De acuerdo con las fuentes oficiales, Applegate acudió en repetidas ocasiones al domicilio de la cantante en Los Ángeles y, en al menos una oportunidad, intentó forzar la puerta principal del inmueble. Los intentos persistentes de acercamiento y la naturaleza de las declaraciones del acusado, quien aseguró formar parte de un supuesto programa militar secreto, llevaron a la presentación de una demanda civil por acoso y a la solicitud de protección judicial por parte de la artista.

¿Qué establece la orden de restricción otorgada a Sabrina Carpenter?

La orden de restricción concedida por la justicia de California impone varias limitaciones estrictas a William Applegate. Según el fallo citado por The New York Times, el acusado debe permanecer a una distancia mínima de 100 yardas de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de cualquier lugar donde residan, trabajen o estacionen sus vehículos. Además, tiene prohibido intentar cualquier contacto, ya sea en persona, por teléfono, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio.

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El tribunal también dispuso que Applegate no podrá poseer armas de fuego ni municiones durante el periodo de vigencia de la orden, y deberá abstenerse de cualquier acción que pueda interpretarse como una perturbación de la paz de las personas protegidas. En caso de desobediencia, la ley contempla sanciones que incluyen multas de hasta 1.000 dólares y penas de prisión de hasta un año.

La jueza responsable del caso, según los reportes de ABC News, fundamentó su decisión en la reiteración de los hechos, el temor manifestado por la denunciante y los informes policiales y de seguridad privada presentados en la audiencia. La orden se extiende hasta el 17 de junio de 2031 y puede ser modificada o ampliada si las circunstancias así lo requieren durante ese periodo.

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La orden de restricción protege también a Sarah Carpenter y a George Smith, quienes viven con Sabrina Carpenter en el domicilio alcanzado por la medida judicial. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

¿Cuáles fueron los hechos denunciados por Sabrina Carpenter?

Los hechos que dieron origen al proceso judicial comenzaron el 23 de mayo de 2026, cuando William Applegate acudió sin previo aviso al domicilio de Sabrina Carpenter en Los Ángeles. Según la denuncia presentada por la artista, el acusado intentó forzar la manija de la puerta principal con la aparente intención de ingresar por la fuerza, actitud que fue registrada por los sistemas de seguridad de la vivienda.

De acuerdo con la declaración jurada de un guardia privado de la cantante, citada por ABC News, el vehículo de Applegate fue observado en las cercanías del domicilio en varias ocasiones desde el 19 de abril hasta el 25 de mayo, aumentando progresivamente la proximidad al inmueble. El agente de seguridad describió un patrón de vigilancia y aproximación reiterada, que generó alerta en el equipo de la artista.

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Tras el primer intento de entrada, Applegate regresó al lugar en al menos dos ocasiones más en los días siguientes. Los hechos fueron reportados a la policía local, que procedió a detenerlo el 23 de mayo. El acusado fue liberado posteriormente, pero volvió a presentarse en la zona, lo que motivó la solicitud de una medida cautelar por parte de Carpenter. La orden de restricción temporal fue concedida inicialmente el 29 de mayo y, tras la audiencia judicial, extendida por cinco años.

¿Qué argumentos presentó Applegate ante la justicia?

Durante la audiencia celebrada el 17 de junio, William Applegate reconoció haber acudido en repetidas ocasiones al domicilio de Sabrina Carpenter. Según los documentos judiciales citados por The New York Times y Associated Press, el acusado declaró que su presencia estaba motivada por la supuesta existencia de un programa militar secreto que requería su cercanía con la cantante “por motivos de seguridad nacional y global”.

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Applegate manifestó ante la jueza que estaría dispuesto a mantenerse alejado si la propia Carpenter se lo solicitaba en persona, argumento que fue desestimado por la magistrada, quien enfatizó la obligatoriedad de cumplir la orden judicial independientemente de las creencias personales del acusado. La jueza remarcó que la única autoridad válida es la del tribunal y advirtió sobre las consecuencias legales de cualquier incumplimiento.

“Entiendo que es su creencia que, para salvar al mundo, usted y la peticionaria deben estar juntos. Pero este tribunal ha emitido una orden y espero que la obedezca”, declaró la jueza en audiencia, según consta en los registros citados por The New York Times. La artista no compareció personalmente, pero estuvo conectada de forma remota y presentó su testimonio por escrito.

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La resolución judicial impide cualquier contacto directo o indirecto con Sabrina Carpenter por teléfono, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué antecedentes y pruebas presentaron las autoridades y la defensa?

El expediente judicial incluye declaraciones de agentes de la policía de Los Ángeles y del equipo de seguridad privada de Sabrina Carpenter. Según el detective Peter Doomanis, citado en la documentación obtenida por Associated Press, la artista manifestó “miedo genuino por su seguridad personal” tras los intentos de acceso de Applegate. El informe policial describe la conducta del acusado como un ejemplo típico de acoso obsesivo, caracterizado por la vigilancia repetida y los intentos de aproximación no autorizados.

El guardia de seguridad privada de la cantante reportó que Applegate fue visto en las inmediaciones del domicilio en al menos seis ocasiones, aumentando con el tiempo la frecuencia y cercanía de sus visitas. El testimonio de la artista, recogido por ABC News, señala que no existía ninguna relación previa entre ella y el acusado, a quien describió como “un completo desconocido” y que nunca había tenido contacto o comunicación con él.

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Por parte de la defensa, Applegate no aportó pruebas que desmintieran los hechos denunciados. En sus declaraciones, insistió en los argumentos sobre el supuesto programa militar y afirmó que la artista le habría dirigido miradas comunicativas durante una actuación en el festival Coachella, argumento que fue descartado por la jueza debido a la falta de fundamento y pruebas.

¿Qué implica la orden de restricción para Sabrina Carpenter y su entorno?

La orden de restricción dictada por la justicia de California proporciona un marco legal de protección para Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta durante los próximos cinco años. La medida impide cualquier intento de contacto o aproximación no autorizada por parte de William Applegate y faculta a las autoridades a intervenir de forma inmediata ante cualquier violación.

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El cumplimiento de la orden será supervisado por la policía local y las agencias correspondientes del estado de California. En caso de detectar la presencia o contacto de Applegate, las personas protegidas podrán recurrir directamente a las autoridades, que cuentan con la facultad de aplicar las sanciones estipuladas por la ley.

Las órdenes de restricción de larga duración, como la concedida en este caso, son habituales en el sistema judicial estadounidense para proteger a víctimas de acoso o amenazas persistentes. Según datos oficiales de la policía de Los Ángeles, cada año se presentan cientos de solicitudes similares por parte de figuras públicas y ciudadanos particulares.

Los hechos denunciados por Sabrina Carpenter incluyeron un intento de forzar la puerta principal de su casa el 23 de mayo de 2026, según la denuncia y los sistemas de seguridad. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Cuál es la situación judicial actual de William Applegate y qué puede ocurrir a futuro?

De acuerdo con ABC News y Associated Press, William Applegate permanece bajo investigación penal por los hechos denunciados, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales en su contra. El tribunal dejó constancia de que cualquier violación de la orden de restricción podría derivar en la apertura de un proceso penal inmediato.

Durante la audiencia, la jueza recordó al acusado que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio y que cualquier intento de ignorarla se considerará un delito. El seguimiento del caso continuará a cargo de las autoridades competentes, que evaluarán la evolución de la situación y la necesidad de eventuales medidas adicionales.

La resolución judicial fue notificada tanto a las partes como a las fuerzas de seguridad locales, que deberán velar por el cumplimiento efectivo de la orden y dar respuesta a cualquier denuncia de las personas protegidas. La artista y su entorno podrán solicitar la revisión de la medida si surgen nuevas circunstancias durante su vigencia.

¿Cómo impacta esta decisión en la seguridad de figuras públicas en California?

El caso de Sabrina Carpenter evidencia los procedimientos legales disponibles en California para la protección de figuras públicas y ciudadanos ante situaciones de acoso reiterado. Las autoridades judiciales pueden emitir órdenes de restricción de hasta cinco años para impedir el contacto y la aproximación de personas identificadas como una amenaza.

De acuerdo con estadísticas de la policía de Los Ángeles, en 2025 se tramitaron más de 2.000 solicitudes de órdenes de restricción en el condado, incluyendo casos de acoso a personalidades del entretenimiento. La legislación estatal contempla medidas específicas para víctimas de acoso, que incluyen la prohibición de contacto, la restricción de armas y la posibilidad de aplicar sanciones penales en caso de incumplimiento.

El impacto de estas medidas se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y en un marco de protección legal para las personas afectadas. Las autoridades recomiendan a quienes se encuentren en circunstancias similares documentar los hechos, recurrir a la policía y solicitar la intervención de la justicia de forma inmediata.