Estados Unidos

Wall Street cerró con caídas tras la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés

La rueda bursátil en Wall Street se dio vuelta y terminó en rojo, con el Nasdaq en baja y el Dow perdiendo más de 500 puntos, tras nuevas proyecciones sobre el costo del dinero

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Un operador trabaja en su puesto en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo
Un operador trabaja en su puesto en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

El S&P 500 cayó 1,2% y cerró en 7.420,10 unidades el miércoles, mientras el Dow Jones Industrial Average perdió 507,12 puntos para quedar en 51.492,55 y el Nasdaq composite retrocedió 1,3% hasta 26.021,66, según datos de cierre. La jornada estuvo marcada por la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed) y por nuevas proyecciones que avivaron las apuestas a una suba de tasas antes de fin de año.

La Fed mantuvo el rango de la tasa de fondos federales en 3,50%–3,75%, como se anticipaba. No obstante, nueve de los 18 responsables de política monetaria proyectaron al menos un aumento del costo del crédito en lo que resta de 2026, según el informe trimestral publicado por la institución. Las apuestas de los operadores a que las tasas se mantendrían estables a fin de año se derrumbaron del 40% del martes al 15,7%, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group. La probabilidad de al menos una suba llegó al 84%, frente al 59,5% registrado la jornada anterior.

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Rompiendo con la costumbre de sus predecesores, Warsh no presentó una proyección personal sobre la trayectoria de las tasas en el informe trimestral. Ante la prensa, señaló que el banco central garantizaría la estabilidad de precios, aunque advirtió que “no escuchó demasiada convicción” detrás de las proyecciones de sus colegas. Una de sus primeras decisiones fue eliminar del comunicado oficial las señales sobre la dirección futura de las tasas, práctica conocida como forward guidance.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal. REUTERS/Evelyn Hockstein
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal. REUTERS/Evelyn Hockstein

Warsh explicó que su objetivo es que los mercados reaccionen a los datos de inflación, empleo y actividad económica según su impacto directo sobre acciones, bonos y otros activos, y no en función de las expectativas sobre la respuesta de la Fed. El presidente también anticipó posibles cambios en el formato de las proyecciones trimestrales que la institución publica cada tres meses.

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En el mercado de bonos, los rendimientos de los títulos del Tesoro escalaron. El rendimiento del bono a 10 años —que incide sobre las tasas hipotecarias y otros préstamos— subió a 4,49% desde 4,43% del martes; el del bono a dos años, más sensible a las expectativas sobre la Fed, saltó a 4,21% desde 4,05%.

En renta variable, el Dow Jones pasó de una ganancia de 280 puntos por la mañana a una pérdida de 507 puntos al cierre. Las mayores presiones sobre el S&P 500 provinieron de caídas de 3,8% en Microsoft, 3,5% en Amazon y 1,3% en Nvidia. SpaceX borró su alza inicial y cedió 4,9%, su primera baja desde su reciente debut en los mercados estadounidenses.

Un monitor de vídeo en la Bolsa de Nueva York. (Karsten Moran/The New York Times)
Un monitor de vídeo en la Bolsa de Nueva York. (Karsten Moran/The New York Times)

En sentido contrario, La-Z-Boy avanzó 14,8% tras publicar ganancias e ingresos superiores a las estimaciones de los analistas para el último trimestre. La directora financiera Taylor Luebke atribuyó parte del resultado a los ingresos generados por nuevas tiendas, aunque advirtió que la empresa mantiene “una visión mesurada” del entorno general de ventas.

Un informe difundido el miércoles mostró que las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron más de lo previsto en mayo, con los consumidores comprando más automóviles y otros vehículos a pesar del alza en los precios de la gasolina. El dato ofrece una señal de solidez del gasto privado, aunque la inflación sostenida ha deteriorado la percepción de los hogares sobre su situación financiera.

Los precios del petróleo mostraron mayor estabilidad tras las caídas de días anteriores, vinculadas al anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán. El barril de crudo Brent subió 0,7% hasta USD 79,55, aunque el mandatario declaró que el acuerdo no era definitivo y que el conflicto podría reanudarse si no quedaba satisfecho. Irán tiene previsto dar pasos para reabrir el Estrecho de Ormuz una vez que se firme el pacto, lo que permitiría retomar el flujo de petroleros desde el Golfo Pérsico.

En los mercados internacionales, el Kospi de Corea del Sur avanzó 1,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,7%. Los índices europeos cerraron mixtos.

(Con información de AP y Reuters)

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