Cuánto cobra un árbitro en el Mundial 2026 y qué bonos extra recibe por partido

La FIFA prevé que los árbitros del Mundial 2026 cobren la compensación más alta de la historia en un torneo con 48 selecciones y 104 partidos (REUTERS/Raquel Cunha)

La FIFA prevé un esquema de remuneración que llevaría la compensación de los árbitros del Mundial de 2026 a su nivel más alto, en un torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que tendrá 48 selecciones y 104 partidos.

En ese marco, circula una estimación de pagos que combina un pago base por ser seleccionado y bonos por partido, con incrementos a medida que avancen las rondas, según reportes periodísticos.

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Un árbitro central elegido para dirigir en la Copa Mundial de 2026 recibiría una cifra estimada entre USD 70.000 y más de USD 100.000 solo por integrar el plantel del torneo.

A ese monto se sumarían bonos por encuentro: en fase de grupos, el árbitro principal cobraría entre USD 3.000 y USD 5.000 por partido, mientras que en los cruces de eliminación directa el pago por designación podría trepar hasta USD 10.000 por encuentro para el juez central, de acuerdo con esas estimaciones.

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Los asistentes y los árbitros VAR tendrían una escala distinta. Según la misma proyección, los oficiales de video y los jueces de línea rondarían bonos de USD 3.000 por partido en la primera fase y cerca de USD 5.000 en eliminatorias.

Ese diferencial responde al rol específico dentro del equipo arbitral y a cómo se estructura la asignación de partidos a lo largo del campeonato.

Aunque esas cifras se manejan como estimaciones difundidas por medios, la FIFA sí confirmó el tamaño del dispositivo arbitral para 2026: designó un “Team One” con 52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de video, un despliegue acorde con el aumento de partidos y con el uso intensivo de herramientas de revisión. La entidad presentó esa nómina como el plantel más amplio de oficiales para una Copa Mundial, con representantes de las seis confederaciones.

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De confirmarse el esquema estimado, el ingreso total de un árbitro no dependería únicamente del pago base. El monto final quedaría atado al número de designaciones, al tipo de partido asignado y a la fase del torneo en la que el juez siga en competencia.

En otras palabras: dos árbitros con el mismo pago por selección podrían terminar el Mundial con cifras distintas si uno dirige más encuentros o recibe nombramientos en instancias de eliminación, donde el bono por partido sería más alto.

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Un equipo arbitral ampliado para un torneo de 104 partidos

La FIFA designó para el Mundial 2026 un Team One con 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video, el plantel más amplio de una Copa Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

La FIFA vinculó la magnitud de su plantel con el tamaño del evento. En su anuncio oficial, detalló que el grupo incluye 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video, en lo que describió como un despliegue récord para una Copa Mundial.

El enfoque responde a la necesidad de sostener rotaciones, descansos y equipos de trabajo capaces de mantener criterios homogéneos en múltiples sedes y con una agenda más extensa.

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En la lista aparecen, entre otros, los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor. También figura Jarred Gillett, asignado exclusivamente como oficial de video.

Otro de los nombres mencionados es el del polaco Szymon Marciniak, identificado por su antecedente de haber dirigido la final de Qatar 2022.

El plantel, de todos modos, registró una baja antes del inicio del torneo: el somalí Omar Abdulkadir Artan fue rechazado en la frontera de Estados Unidos y devuelto a Estambul, según publicó The Independent y como se consignó en el resumen del anuncio de FIFA sobre oficiales designados.

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En ese contexto, la FIFA también aplica límites asociados a la neutralidad: la organización evita que un árbitro dirija partidos que involucren a su propio país. Esa regla, habitual en torneos FIFA, impacta en el margen de designación para los juegos decisivos, que son los que concentran mayor exposición y, según los reportes, mejores compensaciones.

Doce árbitros sudamericanos en la nómina inicial

La nómina inicial del Mundial 2026 incluye 12 árbitros sudamericanos, con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (REUTERS/Bernadett Szabo)

Entre los 52 árbitros designados, la nómina incluye 12 sudamericanos. Por Argentina fueron citados Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello.

Brasil aportó a Ramon Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio. Chile tendrá a Cristian Garay; Colombia, a Andrés Rojas; Paraguay, a Juan Gabriel Benítez; Perú, a Kevin Ortega; Uruguay, a Gustavo Tejera; y Venezuela, a Jesús Valenzuela.

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La presencia regional se integra a un criterio general: el “Team One” reúne oficiales de las seis confederaciones. Para la FIFA, esa diversidad responde tanto a la representatividad como a la necesidad de cubrir un torneo más largo y con múltiples zonas horarias, traslados extensos y una exigencia durante semanas.

VAR con más intervención y medidas contra la pérdida de tiempo

La IFAB amplió la intervención del VAR en el Mundial 2026 y fijó nuevas medidas contra la pérdida de tiempo, como sustituciones en 10 segundos y una espera mínima tras atención médica (REUTERS/Raquel Cunha)

El Mundial 2026 también se jugará con cambios reglamentarios que impactan en el trabajo de los árbitros.

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que define las reglas del fútbol, aprobó la ampliación de supuestos de intervención del VAR: se podrán revisar decisiones vinculadas a córners concedidos de manera incorrecta y se habilitará la revisión de expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla.

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En paralelo, la IFAB endureció medidas contra la pérdida de tiempo. Entre las disposiciones, se estableció que las sustituciones deberán completarse en un máximo de 10 segundos y que, si un futbolista recibe atención médica tras una interrupción por lesión, deberá permanecer fuera del campo al menos un minuto antes de reingresar.