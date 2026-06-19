Ucrania denunció un ataque ruso contra un barco comercial en el mar Negro: al menos un muerto y un herido grave

Un carguero navega por el mar Negro, lugar que es blanco de los ataques rusos en las últimas horas (Europa Press/Archivo)

Un miembro de la tripulación murió y otro resultó herido en un ataque ruso con drones contra un barco comercial de bandera panameña en el mar Negro, según informó el ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksí Kuleba, a través de su cuenta de Telegram.

Kuleba también reportó un segundo ataque dirigido a otro barco comercial, esta vez de bandera de San Cristóbal y Nieves, donde dos tripulantes sufrieron heridas leves.

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“Es otra prueba de que Rusia lleva a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global”, afirmó Kuleba. El ministro no precisó el tipo de productos transportados por los barcos atacados ni la nacionalidad del marinero fallecido ni de los heridos.

Junto con los barcos, Rusia atacó infraestructuras portuarias ucranianas, añadió el ministro, quien calificó la acción como “terrorismo” y solicitó una respuesta internacional firme.

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Ucrania ha denunciado en varias oportunidades ataques rusos contra barcos que operan en sus puertos durante la guerra. Las fuerzas de Kiev también han atacado, especialmente en los últimos meses, barcos de la llamada flota fantasma rusa, utilizada por Rusia para sortear sanciones internacionales y continuar con la exportación de petróleo y otros productos.

Según el informe de este viernes de la Fuerza Aérea ucraniana, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, Rusia lanzó 90 drones de larga distancia contra Ucrania; 79 de ellos fueron derribados por las defensas ucranianas.

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Además, una niña de ocho años murió en la ciudad de Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este de Ucrania), a causa del fuego ruso.

Un granelero con bandera de Panamá en el mar Negro (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Guardias Fronterizos de Ucrania/Imagen facilitada a través de REUTERS/Archivo)

Por su parte, las autoridades rusas denunciaron 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear bajo ocupación en la región de Zaporiyia.

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Los responsables de la planta informaron que, entre la tarde del 18 de junio y la noche siguiente, al menos 14 drones atacaron el lugar, sin dejar víctimas mortales ni heridos. “Los edificios de una de las naves y la zona de reparaciones resultaron dañados”, señalaron en redes sociales.

Rusia tomó el control de la estación, la mayor de Europa, durante su ofensiva contra Ucrania en 2022 y planea integrarla a su red energética nacional.

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En la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades informaron que en las últimas 24 horas sufrieron más de un centenar de ataques, con el saldo de un civil muerto.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la madrugada abatieron 133 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

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También interceptaron drones en la península de Crimea y sobre el mar Negro.

Esta mañana, tras el parte militar, las autoridades locales activaron alertas de peligro por drones en las ciudades costeras de Anapa y Tuapsé, destinos turísticos importantes para la población rusa.

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El jueves, Moscú y su región colindante experimentaron uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Durante la noche, Defensa informó haber derribado 555 drones en todo el territorio ruso.