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Dónde ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

El partido en Filadelfia genera gran expectativa entre los aficionados, que también siguen de cerca la situación física de Neymar

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Brasil y Haití se enfrentan por el Grupo C del Mundial 2026.
Brasil y Haití se enfrentan por el Grupo C del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Brasil afronta su segundo compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026 con la obligación de mejorar la imagen mostrada en su debut. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrenta a Haití este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido correspondiente al Grupo B que podría ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Después de igualar 1-1 con Marruecos en la primera jornada, la Canarinha busca sumar su primera victoria en la Copa del Mundo. Del otro lado estará una selección haitiana que dejó buenas sensaciones pese a perder por la mínima frente a Escocia y que intentará dar una de las grandes sorpresas del campeonato.

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La presencia de Neymar sigue siendo una de las grandes incógnitas alrededor de Brasil, ya que el delantero continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida antes del inicio del torneo.

Mundial 2026 – Selección de Brasil – Selección de Haití – Perú – deportes – 17 junio
El conjunto sudamericano llega con urgencia de sumar tres puntos después del 1-1 frente a Marruecos, mientras el equipo caribeño busca recuperarse de su caída 0-1 ante Escocia en su estreno (CBF / FHF)

A qué hora juegan Brasil vs Haití

El encuentro entre Brasil y Haití se disputará este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Estos son los horarios para distintos países:

  • México (CDMX): 18:30 horas
  • Costa Rica: 18:30 horas
  • Guatemala: 18:30 horas
  • Honduras: 18:30 horas
  • El Salvador: 18:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Panamá: 19:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Paraguay: 20:30 horas
  • Argentina: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • España: 02:30 horas del sábado 20 de junio
previa de Brasil-Haití
Brasil buscará su primera victoria en el Mundial 2026 contra la selección de Haití.

Dónde ver Brasil vs Haití por internet

Los aficionados podrán seguir el partido mediante diferentes plataformas de streaming legales según su país.

Latinoamérica

  • DGO (DirecTV Go): disponible en gran parte de Sudamérica con la transmisión de DSports.
  • Disney+ Premium: en algunos territorios seleccionados con los derechos del Mundial.
  • ViX Premium: alternativa para México y otros mercados donde TelevisaUnivision cuenta con derechos.

España

  • RTVE Play, plataforma oficial de RTVE.

Cómo llegan Brasil y Haití

Brasil llega al compromiso tras un empate 1-1 frente a Marruecos. El equipo sudamericano no logró imponer su habitual poder ofensivo y necesitó una acción individual de Vinícius Júnior para evitar una derrota en el estreno.

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El conjunto de Carlo Ancelotti mostró dificultades para generar ocasiones y ahora necesita una victoria para acercarse a los dieciseisavos de final.

Brasil espera sacar una victoria para encaminar su pase a la siguente ronda del Mundial 2026.. (AP Foto/Matt Slocum)
Brasil espera sacar una victoria para encaminar su pase a la siguente ronda del Mundial 2026.. (AP Foto/Matt Slocum)

Por su parte, Haití perdió 1-0 ante Escocia, aunque ofreció una actuación competitiva y dejó una imagen positiva en su regreso a una Copa del Mundo. El equipo caribeño intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender a una de las selecciones favoritas al título.

¿Por qué Neymar no está jugando con Brasil?

Una de las consultas más repetidas por los aficionados en Google está relacionada con Neymar.

El atacante brasileño sufrió una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha poco antes del comienzo del Mundial 2026. Aunque fue incluido en la convocatoria definitiva, el cuerpo técnico decidió priorizar su recuperación y evitar riesgos en los primeros partidos.

Su ausencia frente a Marruecos obligó a Carlo Ancelotti a reorganizar el ataque brasileño, una situación que podría repetirse contra Haití si el delantero todavía no recibe el alta médica.

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