Tecno

Consigue cuatro juegos gratis por tiempo limitado en Steam para PC: paso a paso para descargarlos sin pagar nada

Los usuarios pueden acceder a títulos como Stellaris, Speedball, Two Point Museum y MechWarrior 5: Mercenaries

Guardar
Google icon
MN Steam | Newsletter 800x450
Estos juegos se puede jugar gratis por tiempo limitado. (Steam)

Steam está dando cuatro títulos gratis para PC: el simulador de estrategia galáctica Stellaris, el deporte de contacto futurista Speedball, el simulador de museos Two Point Museum y el simulador de combate en mecas MechWarrior 5: Mercenaries.

Los cuatro están disponibles sin costo en la plataforma de Valve hasta el 22 de junio de 2026 a las 10:00 (hora de Ciudad de México) / 12:00 (hora de Argentina), según confirmó el portal de estadísticas de Steam SteamDB. La promoción no requiere tarjeta de crédito ni suscripción: solo una cuenta activa en Steam.

PUBLICIDAD

Cómo obtener los cuatro juegos gratis en Steam paso a paso

El proceso es el mismo para los cuatro títulos:

  1. Abrir Steam en tu PC o acceder desde el navegador a store.steampowered.com.
  2. Inicia sesión con tu cuenta. Si no tienes una, el registro es gratuito.
  3. Busca el nombre del juego en la barra de búsqueda o ingresa directamente a su página en la tienda.
  4. Dentro de la página del juego, encontrarás el botón “Jugar gratis” activo durante el período de la promoción.
  5. Hacer clic y seguir los pasos de instalación. El juego se descargará directamente a tu biblioteca.
Una captura de pantalla del videojuego Stellaris muestra un mapa galáctico, planetas, naves, y paneles con detalles de juego
Stellaris es un juego de ficción. (Steam)

Es importante aclarar que se trata de una promoción “Play For Free” (jugar gratis por tiempo limitado), no de una entrega permanente: una vez vencido el plazo, los títulos volverán a su precio habitual en la tienda. Si quieres conservarlos, deberás adquirirlos antes de que cierre la oferta.

PUBLICIDAD

De qué trata cada uno de los cuatro juegos

Stellaris, desarrollado por Paradox Development Studio y publicado por Paradox Interactive, es un juego de gran estrategia de ciencia ficción ambientado en una galaxia generada de forma procedural.

El jugador construye y dirige una civilización interestelar: explora sistemas solares, coloniza planetas, gestiona la economía, negocia o declara guerras con otras razas alienígenas. Admite hasta 32 jugadores en modo multijugador.

Jugadores de un videojuego futurista en una cancha. Un atleta de azul claro en primer plano, otros dos jugadores y una pelota en el medio. Tribunas con público al fondo
Speedball, es juego desarrollado por Rebellion, donde jugadores futuristas compiten por un balón en una cancha. (Steam)

Speedball, desarrollado y publicado por Rebellion, es la nueva entrega de la serie clásica de los Bitmap Brothers. Está ambientado en el año 2138, en un futuro distópico donde las megacorporaciones utilizan este deporte de arena para distraer a las masas.

Dos equipos se enfrentan en un tablero cerrado en partidas rápidas y violentas que combinan estrategia deportiva con golpes sin restricciones. Incluye modo liga, multijugador en línea y cooperativo local.

Two Point Museum, de Two Point Studios y publicado por SEGA, es un simulador de gestión en el que el jugador diseña, administra y expande museos de distintas temáticas: prehistoria, acuarios, fenómenos sobrenaturales, ciencia y espacio.

Captura de pantalla del videojuego MechWarrior 5: Mercenaries. Un robot gigante gris y verde dispara. Hay edificios, nieve, explosiones y humo
En MechWarrior 5: Mercenaries, el jugador toma el papel de un mercenario en el año 3015. (Steam)

El objetivo es coordinar expediciones para descubrir piezas únicas, mantener al personal satisfecho y ofrecer una experiencia que convenza a los visitantes. Acumula 95% de reseñas positivas en Steam desde su lanzamiento en marzo de 2025.

MechWarrior 5: Mercenaries, de Piranha Games, sitúa al jugador en el año 3015 como comandante de una compañía de mercenarios en el universo BattleTech. El combate se desarrolla dentro de los BattleMechs, máquinas de guerra capaces de arrasar ciudades enteras.

El modo historia sigue una campaña de venganza y ascenso, mientras que fuera de ella el jugador gestiona contratos, adquiere equipamiento y recluta pilotos. Soporta cooperativo para cuatro jugadores en línea.

Captura de pantalla de videojuego con museo que exhibe esqueletos de dinosaurios, palmeras, vallas, pequeños personajes y un banner de fin de semana gratuito
Two Point Museum es un simulador de gestor de museos. (Steam)

Qué otros juegos conseguir gratis en Steam

Además de los cuatro títulos ya mencionados, Steam contaba con otros dos juegos disponibles sin costo, también por tiempo limitado, aunque bajo condiciones distintas.

Dead by Daylight, desarrollado y publicado por el estudio canadiense Behaviour Interactive, está disponible en la categoría Play For Free hasta el 22 de junio de 2026. Se trata de un juego de terror asimétrico multijugador en línea en el que cinco jugadores se enfrentan en cada partida: cuatro asumen el rol de Supervivientes y uno encarna al Asesino.

Tell Me Why, desarrollado por DONTNOD Entertainment, el estudio detrás de la serie Life is Strange, y publicado por Xbox Game Studios, está disponible en la categoría Free to Keep hasta el 1 de julio de 2026: a diferencia del resto, este título se puede añadir a la biblioteca de forma permanente sin ningún costo.

Es una aventura narrativa por episodios ambientada en la pequeña localidad ficticia de Delos Crossing, en Alaska. La historia sigue a los mellizos Tyler y Alyson Ronan, reunidos tras diez años de separación, que utilizan su vínculo sobrenatural para reconstruir los recuerdos de una infancia marcada por el trauma y la muerte de su madre.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisPCStellarisSpeedballTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin Pelota Libre o XuperTV: dónde ver de forma legal y sin interrupciones el Mundial 2026 por internet

Con 48 selecciones y 104 partidos, la Copa del Mundo impulsará una enorme demanda de transmisiones en línea

Sin Pelota Libre o XuperTV: dónde ver de forma legal y sin interrupciones el Mundial 2026 por internet

Dónde ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

El partido en Filadelfia genera gran expectativa entre los aficionados, que también siguen de cerca la situación física de Neymar

Dónde ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

Jeff Bezos propone trasladar las industrias contaminantes al espacio para salvar la Tierra: este es su plan

El fundador de Amazon quiere que la Tierra sea un jardín y vuelva a su estado posterior de la revolución industrial

Jeff Bezos propone trasladar las industrias contaminantes al espacio para salvar la Tierra: este es su plan

Por qué puede explotar un celular mientras se carga: los recaudos que recomiendan los especialistas

La reciente muerte de una mujer tras el incendio de un teléfono en un auto en Córdoba reabre el debate sobre los riesgos de las baterías de ion-litio. Qué revelan los estudios internacionales y cuáles son las principales advertencias de los expertos para evitar accidentes

Por qué puede explotar un celular mientras se carga: los recaudos que recomiendan los especialistas

Bill Gates y su reflexión sobre el éxito: “Nunca fui el mejor, pero hoy los mejores estudiantes son mis empleados”

Aunque abandonó Harvard para crear Microsoft, Gates asegura que el rendimiento académico representa solo una parte del potencial de una persona

Bill Gates y su reflexión sobre el éxito: “Nunca fui el mejor, pero hoy los mejores estudiantes son mis empleados”

DEPORTES

Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026

Hinchas brasileños buscan transferir la “maldición de la estatua de Rocky” a Argentina durante la Copa del Mundo

El gesto del jugador de Qatar tras la brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en el Mundial

TELESHOW

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas

Paula Chaves expuso las críticas que recibe sobre su cuerpo: “Quieren ver algo que ya no tengo”

Santiago del Moro detuvo una fuerte discusión en Gran Hermano y marcó un límite: “No jueguen con esas cosas”

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta por inundaciones históricas en cinco estados de EEUU tras el paso de Arthur

Millones de personas bajo alerta por inundaciones históricas en cinco estados de EEUU tras el paso de Arthur

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

Por qué hoy la genética influye más en la obesidad que hace 50 años

Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya: “El amor existe como un fuego para abrasar en su belleza toda la fealdad del mundo”