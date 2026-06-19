Consigue cuatro juegos gratis por tiempo limitado en Steam para PC: paso a paso para descargarlos sin pagar nada

Estos juegos se puede jugar gratis por tiempo limitado. (Steam)

Steam está dando cuatro títulos gratis para PC: el simulador de estrategia galáctica Stellaris, el deporte de contacto futurista Speedball, el simulador de museos Two Point Museum y el simulador de combate en mecas MechWarrior 5: Mercenaries.

Los cuatro están disponibles sin costo en la plataforma de Valve hasta el 22 de junio de 2026 a las 10:00 (hora de Ciudad de México) / 12:00 (hora de Argentina), según confirmó el portal de estadísticas de Steam SteamDB. La promoción no requiere tarjeta de crédito ni suscripción: solo una cuenta activa en Steam.

PUBLICIDAD

Cómo obtener los cuatro juegos gratis en Steam paso a paso

El proceso es el mismo para los cuatro títulos:

Abrir Steam en tu PC o acceder desde el navegador a store.steampowered.com. Inicia sesión con tu cuenta. Si no tienes una, el registro es gratuito. Busca el nombre del juego en la barra de búsqueda o ingresa directamente a su página en la tienda. Dentro de la página del juego, encontrarás el botón “Jugar gratis” activo durante el período de la promoción. Hacer clic y seguir los pasos de instalación. El juego se descargará directamente a tu biblioteca.

Stellaris es un juego de ficción. (Steam)

Es importante aclarar que se trata de una promoción “Play For Free” (jugar gratis por tiempo limitado), no de una entrega permanente: una vez vencido el plazo, los títulos volverán a su precio habitual en la tienda. Si quieres conservarlos, deberás adquirirlos antes de que cierre la oferta.

PUBLICIDAD

De qué trata cada uno de los cuatro juegos

Stellaris, desarrollado por Paradox Development Studio y publicado por Paradox Interactive, es un juego de gran estrategia de ciencia ficción ambientado en una galaxia generada de forma procedural.

El jugador construye y dirige una civilización interestelar: explora sistemas solares, coloniza planetas, gestiona la economía, negocia o declara guerras con otras razas alienígenas. Admite hasta 32 jugadores en modo multijugador.

PUBLICIDAD

Speedball, es juego desarrollado por Rebellion, donde jugadores futuristas compiten por un balón en una cancha. (Steam)

Speedball, desarrollado y publicado por Rebellion, es la nueva entrega de la serie clásica de los Bitmap Brothers. Está ambientado en el año 2138, en un futuro distópico donde las megacorporaciones utilizan este deporte de arena para distraer a las masas.

Dos equipos se enfrentan en un tablero cerrado en partidas rápidas y violentas que combinan estrategia deportiva con golpes sin restricciones. Incluye modo liga, multijugador en línea y cooperativo local.

PUBLICIDAD

Two Point Museum, de Two Point Studios y publicado por SEGA, es un simulador de gestión en el que el jugador diseña, administra y expande museos de distintas temáticas: prehistoria, acuarios, fenómenos sobrenaturales, ciencia y espacio.

En MechWarrior 5: Mercenaries, el jugador toma el papel de un mercenario en el año 3015. (Steam)

El objetivo es coordinar expediciones para descubrir piezas únicas, mantener al personal satisfecho y ofrecer una experiencia que convenza a los visitantes. Acumula 95% de reseñas positivas en Steam desde su lanzamiento en marzo de 2025.

PUBLICIDAD

MechWarrior 5: Mercenaries, de Piranha Games, sitúa al jugador en el año 3015 como comandante de una compañía de mercenarios en el universo BattleTech. El combate se desarrolla dentro de los BattleMechs, máquinas de guerra capaces de arrasar ciudades enteras.

El modo historia sigue una campaña de venganza y ascenso, mientras que fuera de ella el jugador gestiona contratos, adquiere equipamiento y recluta pilotos. Soporta cooperativo para cuatro jugadores en línea.

PUBLICIDAD

Two Point Museum es un simulador de gestor de museos. (Steam)

Qué otros juegos conseguir gratis en Steam

Además de los cuatro títulos ya mencionados, Steam contaba con otros dos juegos disponibles sin costo, también por tiempo limitado, aunque bajo condiciones distintas.

Dead by Daylight, desarrollado y publicado por el estudio canadiense Behaviour Interactive, está disponible en la categoría Play For Free hasta el 22 de junio de 2026. Se trata de un juego de terror asimétrico multijugador en línea en el que cinco jugadores se enfrentan en cada partida: cuatro asumen el rol de Supervivientes y uno encarna al Asesino.

PUBLICIDAD

Tell Me Why, desarrollado por DONTNOD Entertainment, el estudio detrás de la serie Life is Strange, y publicado por Xbox Game Studios, está disponible en la categoría Free to Keep hasta el 1 de julio de 2026: a diferencia del resto, este título se puede añadir a la biblioteca de forma permanente sin ningún costo.

Es una aventura narrativa por episodios ambientada en la pequeña localidad ficticia de Delos Crossing, en Alaska. La historia sigue a los mellizos Tyler y Alyson Ronan, reunidos tras diez años de separación, que utilizan su vínculo sobrenatural para reconstruir los recuerdos de una infancia marcada por el trauma y la muerte de su madre.

PUBLICIDAD