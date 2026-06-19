Jeff Bezos propone trasladar las industrias contaminantes al espacio para salvar la Tierra: este es su plan

Bezos propuso mover las industrias contaminantes al espacio para devolver la Tierra a su estado preindustrial. REUTERS/Abdul Saboor

Jeff Bezos sueña con convertir la Tierra en un jardín. No metafóricamente: el fundador de Amazon propuso trasladar todas las industrias contaminantes al espacio para devolver el planeta a su estado previo a la Revolución Industrial.

La declaración la hizo en el evento VivaTech en París. En ese lugar, expuso su visión de largo plazo para Blue Origin, la empresa espacial que cofundó en 2000 y que aspira a realizar un centenar de lanzamientos anuales.

PUBLICIDAD

“Si el viaje espacial llega a ser lo suficientemente fiable y barato, y si podemos obtener nuestras materias primas de asteroides y objetos cercanos a la Tierra y la Luna, entonces este planeta-jardín podrá ser devuelto a su estado anterior a la Revolución Industrial”, afirmó.

Blue Origin, la empresa espacial que cofundó en 2000, apunta a cien lanzamientos anuales. REUTERS/Ken Cedeno/Pool

Por qué Bezos prefiere a la Luna y no a Marte

Para Bezos, el camino al espacio industrial no pasa por Marte, sino por la Luna. “Esta vez vamos a la Luna para quedarnos”, advirtió, y subrayó que su proximidad, tres días y medio de viaje, la convierte en un punto de partida lógico frente al planeta rojo, que solo es accesible cada dos años.

PUBLICIDAD

El empresario detalló la ventaja técnica: extraer materiales de la superficie lunar requiere 28 veces menos energía por kilogramo que lanzarlos desde la Tierra. Además, el agua helada en los cráteres polares permanentemente en sombra puede convertirse, mediante electrólisis, en oxígeno líquido e hidrógeno líquido para reabastecer futuras naves.

Blue Origin compite en este terreno con SpaceX, la empresa de Elon Musk, cuya ambición es colonizar Marte. Bezos no descartó ese destino, pero fue claro: “La Luna es el primer mejor paso”.

PUBLICIDAD

Jeff Bezos considera el planeta Tierra ha mejorado en los últimos 500 años

Bezos defendió su optimismo con datos históricos. El deterioro medioambiental, dijo, “es la única cosa en la que el mundo está peor hoy que hace 500 años. Todo es mejor hoy”. Citó el analfabetismo, la mortalidad infantil y la pobreza como indicadores que eran peores antes de la Revolución Industrial. “Todo es mejor, y sigue mejorando. Y la única excepción es el entorno natural”, señaló.

Para Bezos, la Luna es la primera escala del espacio industrial. REUTERS/Abdul Saboor

La afirmación contrasta con las advertencias de organismos internacionales: la ONU estima que la inteligencia artificial duplicará para 2030 el consumo de energía y agua de los centros de datos, con impacto directo sobre los recursos naturales de miles de millones de personas.

PUBLICIDAD

La IA no destruirá empleos, los multiplicará, según Bezos

Jeff Bezos, que dejó la dirección de Amazon en 2021, también se pronunció sobre la inteligencia artificial y rechazó los temores de desempleo masivo.

“Estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista”, afirmó. Su argumento: la IA no volverá superfluos a los seres humanos, sino que generará escasez de mano de obra al permitir identificar más problemas y una “gama infinita de cosas por inventar”.

PUBLICIDAD

"Nunca ha habido una mejor época para lanzar una empresa", dijo ante jóvenes emprendedores. REUTERS/Abdul Saboor

Para Bezos, “no estamos limitados por nuestra imaginación, sino por lo que de hecho podemos hacer’”, señaló ante el auditorio.

En enero de 2026, Amazon anunció la eliminación de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, debido a una profunda reestructuración interna. El recorte responde a dos factores: la sobrecontratación que acumuló la compañía en los años posteriores a la pandemia y la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones.

PUBLICIDAD

El empresario cerró con un llamado a los jóvenes emprendedores: “Nunca ha habido una mejor época para lanzar una empresa”, en lo que describió como el momento más increíble de la historia humana.

Blue Origin compite con SpaceX, la empresa de Elon Musk, que busca colonizar Marte. REUTERS/Brendan McDermid

Blue Origin quiere hacer centros de datos espaciales

Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, pidió autorización al gobierno de Estados Unidos para desplegar una red de más de 50.000 satélites que operarían como un centro de datos en órbita.

PUBLICIDAD

La solicitud, presentada el 19 de marzo de 2026 ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), describe el denominado Proyecto Sunrise como una constelación de naves espaciales diseñadas para procesar cálculos complejos fuera de la atmósfera.

El objetivo declarado: reducir la presión sobre las comunidades y los recursos naturales del país al mover fuera de los centros de datos terrestres las operaciones que demandan grandes cantidades de energía y agua.

PUBLICIDAD

El documento, firmado por los abogados de la compañía, no detalla la capacidad de procesamiento que Blue Origin pretende alcanzar en el espacio.

<br>