Entretenimiento

“Fue el peor año y el mejor año”: Katy Perry habla por primera vez sobre su salud mental tras separarse de Orlando Bloom

La cantante describió el quiebre de su relación como un período de dolor extremo del que salió fortalecida gracias a Justin Trudeau

Guardar
Google icon
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau
Katy Perry afirmó que 2025 fue “el peor año de su vida” por la separación de Orlando Bloom y una lucha con su salud mental (AP)

Katy Perry afirmó que está “contenta de haber aguantado” tras revelar que el pasado fue “el peor año de su vida”, marcada por su separación del actor Orlando Bloom y una lucha con su salud mental.

La cantante también describió su nueva relación con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau como “una bendición de Dios”.

En una entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music, la artista de 41 años fue directa sobre el peso emocional que cargó durante 2025.

PUBLICIDAD

“El año pasado fue muy difícil. Fue el peor año y el mejor año. Porque hay dos caras en cada moneda, y decidí verlo como el mejor”, declaró Perry al programa.

La cantante y Bloom pusieron fin a nueve años de relación en junio de 2025. Habían anunciado su compromiso en 2019 y, en agosto de 2020, dieron la bienvenida a su hija Daisy.

PUBLICIDAD

Celebrities
Perry y Bloom terminaron su relación de nueve años en junio de 2025 y priorizaron la crianza compartida de su hija Daisy (Backgrid/The Grosby Group)

Representantes de ambos confirmaron en su momento a Daily Mail que la pareja había decidido “reorientar su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que su “prioridad compartida siempre será criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

En septiembre de 2025, el propio Bloom habló sobre la separación en una entrevista con el programa Today, donde también presentó su película The Cut.

“Estoy muy bien. Somos geniales. Va a ir bien. Solo hay amor”, dijo el actor.

Pero fue Perry quien ahondó en el costo personal de ese período. En sus declaraciones a The Zane Lowe Show, la artista evocó un momento preciso.

“El año pasado, en junio, estaba en invierno durante la gira Lifetimes. Lloraba. Estaba en Adelaida. Me acababa de separar. Había pasado por mucho, ya sabes, cosas en público, en privado. Y pensé: ‘Dios mío, esto es muy intenso. ¿Se supone que una persona debe sentir todo esto y absorberlo todo?’”.

El actor sostuvo tras la separación que entre ambos “solo hay amor” y que la situación con su expareja “va a ir bien” (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor sostuvo tras la separación que entre ambos “solo hay amor” y que la situación con su expareja “va a ir bien” (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante insinuó haber atravesado una crisis de salud mental sin entrar en detalles clínicos.

“Todo ha cambiado de verdad y es real, con los pies en la tierra y estable, y estoy tan contenta de haber decidido seguir adelante un año más, porque si sigues viviendo, la vida puede mejorar”, afirmó al mismo medio.

Fue en ese contexto donde situó el inicio de su relación con Trudeau. “Y de repente apareció en mi vida esta enorme bendición”, señaló. “Fue como si Dios no me hubiera llevado tan lejos para abandonarme”.

La pareja hizo su debut oficial en una alfombra roja el 8 de junio en la premiere de la película de conciertos Katy Perry: The Lifetimes Tour en Nueva York. Días después, ambos fueron fotografiados durante una cita en Santa Bárbara, California.

En declaraciones a la revista People, Perry habló sobre el efecto que Trudeau ha tenido en su vida.

Katy Perry describió su relación con Justin Trudeau como “una bendición de Dios” y dijo que está “muy enamorada” del exprimer ministro canadiense (Instagram)
Katy Perry describió su relación con Justin Trudeau como “una bendición de Dios” y dijo que está “muy enamorada” del exprimer ministro canadiense (Instagram)

“Estoy muy enamorada. Ese show fue después de conocer al amor de mi vida, y eso me dio mucho anclaje. Soy un poco como una cometa arcoíris. Vuelo muy alto y a veces necesito anclarme. Tener ese ancla por fin me hace sentir muy completa”, expresó.

La artista también habló con The Zane Lowe Show sobre su próximo sencillo, Watch It Burn, previsto para el 25 de junio.

“Lo escribí el pasado mes de marzo junto a Justin Tranter y otras personas. Escribí dos canciones, Band-Aids y Watch It Burn, y le tenía terror a publicar esta última. Son muy honestas y cuentan mucho de mi historia", reveló.

La cantante admitió que llegó a repetirse que nunca la publicaría, hasta que cambió de postura.

Temas Relacionados

Katy PerryOrlando BloomJustin Trudeauestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Henry Winkler reveló cómo el éxito de Fonzie estuvo a punto de convertirse en una maldición para su carrera: “Pensé que se había acabado”

En el pódcast Where Everybody Knows Your Name de Team Coco, el actor recordó el difícil período que atravesó tras el final de Happy Days

Henry Winkler reveló cómo el éxito de Fonzie estuvo a punto de convertirse en una maldición para su carrera: “Pensé que se había acabado”

KPop Demon Hunters llega a Netflix House con una experiencia interactiva para fans

Personajes icónicos, música en vivo y actividades únicas convierten el espacio en Dallas y Filadelfia en un punto de encuentro para seguidores del K-pop

KPop Demon Hunters llega a Netflix House con una experiencia interactiva para fans

Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

La estrella de Hollywood mostró feliz su vientre de embarazada en redes sociales

Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? La fecha de la recepción abre la gran duda

La pareja dejó atrás la celebración prevista en el Ocean House tras la filtración del lugar

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? La fecha de la recepción abre la gran duda

Sydney Sweeney dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio Scooter Braun: “Un hombre como tú es irrepetible”

La estrella de “Euphoria” compartió dos postales junto al empresario musical por sus 45 años

Sydney Sweeney dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio Scooter Braun: “Un hombre como tú es irrepetible”

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Pablo Aimar develó el secreto del cuerpo técnico de la selección argentina y palpitó el duelo con Austria

Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026

Hinchas brasileños buscan transferir la “maldición de la estatua de Rocky” a Argentina durante la Copa del Mundo

TELESHOW

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas

Paula Chaves expuso las críticas que recibe sobre su cuerpo: “Quieren ver algo que ya no tengo”

Santiago del Moro detuvo una fuerte discusión en Gran Hermano y marcó un límite: “No jueguen con esas cosas”

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

INFOBAE AMÉRICA

Bogotá, Miami y Punta Cana lideran la red de ciudades más conectadas con Panamá

Bogotá, Miami y Punta Cana lideran la red de ciudades más conectadas con Panamá

Educación virtual en Colombia crece: estas son sus principales ventajas

Mick Jagger y Keith Richards adelantan que el nuevo disco de los Rolling Stones mira a Estados Unidos entre el amor y la crítica

Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años