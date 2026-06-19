“Fue el peor año y el mejor año”: Katy Perry habla por primera vez sobre su salud mental tras separarse de Orlando Bloom

Katy Perry afirmó que 2025 fue “el peor año de su vida” por la separación de Orlando Bloom y una lucha con su salud mental (AP)

Katy Perry afirmó que está “contenta de haber aguantado” tras revelar que el pasado fue “el peor año de su vida”, marcada por su separación del actor Orlando Bloom y una lucha con su salud mental.

La cantante también describió su nueva relación con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau como “una bendición de Dios”.

En una entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music, la artista de 41 años fue directa sobre el peso emocional que cargó durante 2025.

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“El año pasado fue muy difícil. Fue el peor año y el mejor año. Porque hay dos caras en cada moneda, y decidí verlo como el mejor”, declaró Perry al programa.

La cantante y Bloom pusieron fin a nueve años de relación en junio de 2025. Habían anunciado su compromiso en 2019 y, en agosto de 2020, dieron la bienvenida a su hija Daisy.

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Perry y Bloom terminaron su relación de nueve años en junio de 2025 y priorizaron la crianza compartida de su hija Daisy (Backgrid/The Grosby Group)

Representantes de ambos confirmaron en su momento a Daily Mail que la pareja había decidido “reorientar su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que su “prioridad compartida siempre será criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

En septiembre de 2025, el propio Bloom habló sobre la separación en una entrevista con el programa Today, donde también presentó su película The Cut.

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“Estoy muy bien. Somos geniales. Va a ir bien. Solo hay amor”, dijo el actor.

Pero fue Perry quien ahondó en el costo personal de ese período. En sus declaraciones a The Zane Lowe Show, la artista evocó un momento preciso.

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“El año pasado, en junio, estaba en invierno durante la gira Lifetimes. Lloraba. Estaba en Adelaida. Me acababa de separar. Había pasado por mucho, ya sabes, cosas en público, en privado. Y pensé: ‘Dios mío, esto es muy intenso. ¿Se supone que una persona debe sentir todo esto y absorberlo todo?’”.

El actor sostuvo tras la separación que entre ambos “solo hay amor” y que la situación con su expareja “va a ir bien” (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante insinuó haber atravesado una crisis de salud mental sin entrar en detalles clínicos.

“Todo ha cambiado de verdad y es real, con los pies en la tierra y estable, y estoy tan contenta de haber decidido seguir adelante un año más, porque si sigues viviendo, la vida puede mejorar”, afirmó al mismo medio.

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Fue en ese contexto donde situó el inicio de su relación con Trudeau. “Y de repente apareció en mi vida esta enorme bendición”, señaló. “Fue como si Dios no me hubiera llevado tan lejos para abandonarme”.

La pareja hizo su debut oficial en una alfombra roja el 8 de junio en la premiere de la película de conciertos Katy Perry: The Lifetimes Tour en Nueva York. Días después, ambos fueron fotografiados durante una cita en Santa Bárbara, California.

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En declaraciones a la revista People, Perry habló sobre el efecto que Trudeau ha tenido en su vida.

Katy Perry describió su relación con Justin Trudeau como “una bendición de Dios” y dijo que está “muy enamorada” del exprimer ministro canadiense (Instagram)

“Estoy muy enamorada. Ese show fue después de conocer al amor de mi vida, y eso me dio mucho anclaje. Soy un poco como una cometa arcoíris. Vuelo muy alto y a veces necesito anclarme. Tener ese ancla por fin me hace sentir muy completa”, expresó.

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La artista también habló con The Zane Lowe Show sobre su próximo sencillo, Watch It Burn, previsto para el 25 de junio.

“Lo escribí el pasado mes de marzo junto a Justin Tranter y otras personas. Escribí dos canciones, Band-Aids y Watch It Burn, y le tenía terror a publicar esta última. Son muy honestas y cuentan mucho de mi historia", reveló.

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La cantante admitió que llegó a repetirse que nunca la publicaría, hasta que cambió de postura.