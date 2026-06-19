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Detuvieron en Francia a un hombre acusado de espiar para Rusia

Fue arrestado “mientras filmaba un prototipo de dron perteneciente a una empresa que suministra a las fuerzas armadas francesas y ucranianas”

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Policia de Francia
Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades francesas detuvieron a un hombre nacido en Bielorrusia y residente en España acusado de espiar para Rusia a un fabricante francés de drones, informaron este viernes la fiscalía de París y una fuente próxima al caso.

El hombre fue arrestado el 3 de junio “mientras filmaba un prototipo de dron perteneciente a una empresa que suministra a las fuerzas armadas francesas y ucranianas”, indicó la fiscalía, confirmando una información del diario Le Parisien.

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Según una fuente cercana al caso, el hombre, residente en España, tenía como objetivo la fábrica Delair, cerca de la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia.

La fábrica situada en Labège, a un centenar de kilómetros de la frontera española, había sido atacada dos días antes de su detención con cócteles molotov que no llegaron a explotar, precisó esta fuente.

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Las investigaciones de los servicios de inteligencia de Francia descubrieron que el sospechoso, de 48 años, envió “presuntamente” el video del dron “a un contacto en Rusia“, subrayó el ministerio público.

Dos días más tarde, la fiscalía de París, que investiga las sospechas de injerencias extranjeras, abrió una investigación por violaciones de los intereses fundamentales de Francia.

El hombre se encuentra en detención preventiva y fue imputado entre otros por haber entregado información a una potencia extranjera, delito castigado con hasta 15 años de prisión, indicó la fiscalía.

Policia de Francia
Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía de París. El individuo, cuyo nombre no ha sido revelado, se encontraba en territorio galo vigilando de cerca la tecnología de vehículos aéreos no tripulados.

Este incidente se enmarca en una serie de detenciones recientes vinculadas a operaciones de inteligencia y sabotaje en Europa. Las autoridades europeas han reforzado la vigilancia sobre redes de espionaje y desestabilización que operan a través de distintos países.

La investigación de la inteligencia interior francesa (DGSI) indica que el sospechoso enviaba los videos directamente a un contacto en Rusia. Como resultado, el 5 de junio, un tribunal de París lo imputó formalmente por transmitir información a un estado extranjero para dañar los intereses fundamentales de Francia y por participar en una organización criminal, delitos que conllevan una pena de hasta 15 años de prisión.

Las autoridades francesas lo acusan formalmente de transmitir información a una potencia extranjera (Rusia) y de participar en una asociación ilícita. Estos delitos pueden conllevar penas de hasta 15 años de prisión.

El arresto coincidió con un período de alta tensión, ya que la misma planta de drones sufrió un ataque con cócteles Molotov fallidos solo dos días antes.

(Con información de AFP)

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