Estados Unidos

Hasta cuándo siguen las restricciones de vuelos en los aeropuertos de Nueva York

La FAA mantendrá los techos operativos reducidos en JFK, LaGuardia y Newark para evitar un colapso en cadena en todo el país. La drástica medida responde a una crisis interna que postergará el regreso a la normalidad por varias temporadas

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La FAA extendió las restricciones de vuelos en Newark Liberty, JFK y LaGuardia por la falta de controladores aéreos en el área de Nueva York REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
La FAA extendió las restricciones de vuelos en Newark Liberty, JFK y LaGuardia por la falta de controladores aéreos en el área de Nueva York REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

La Administración Federal de Aviación (FAA) extendió las restricciones de vuelos en los tres principales aeropuertos del área de Nueva York —Newark Liberty, JFK y LaGuardia— y no levantará esos límites antes de 2027 en el mejor de los casos, y hasta 2028 en los otros dos. La causa es una sola: no hay suficientes controladores aéreos para operar con normalidad.

Los recortes en Newark se mantienen hasta el verano de 2027. En JFK y LaGuardia, las restricciones rigen hasta el 28 de octubre de 2028.

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La FAA admitió ante Reuters que las deficiencias de personal en Newark “no mejorarán de forma significativa” antes de octubre de 2027.

Qué significa esto para los pasajeros

Sin estas restricciones, JFK acumularía demoras graves por congestión que se propagarían en cadena a otros aeropuertos del país, según advirtió la propia FAA. En LaGuardia, la capacidad de pista sigue por debajo de la demanda.

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Las aerolíneas, por su parte, reciben un alivio puntual: la FAA extendió también la exención de los requisitos mínimos de uso de slots en JFK, LaGuardia y el aeropuerto Reagan Washington National hasta finales de 2027.

La FAA advirtió que sin estas restricciones JFK sufriría demoras por congestión que afectarían a otros aeropuertos de Estados Unidos REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
La FAA advirtió que sin estas restricciones JFK sufriría demoras por congestión que afectarían a otros aeropuertos de Estados Unidos REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Bajo las reglas normales, una aerolínea pierde sus franjas horarias de despegue y aterrizaje si no las usa al menos el 80% del tiempo. El nuevo waiver les permite operar un 10% menos de vuelos sin perder esos derechos.

El problema de fondo: falta de controladores

El área terminal de radar de Nueva York opera hoy con solo el 57% del personal certificado que necesita, según datos de la FAA citados por Reuters. Esa brecha no es nueva: los waivers por problemas de dotación en JFK y LaGuardia se renuevan desde hace varios años.

Vista interior de una terminal de aeropuerto con pasajeros y equipaje. Una gran bandera estadounidense cuelga del techo. Paneles de información de vuelos visibles al fondo
Las aerolíneas podrán operar un 10% menos de vuelos sin perder sus franjas horarias de despegue y aterrizaje bajo el waiver de la FAA (Reuters)

La escasez obliga a los controladores disponibles a trabajar horas extra obligatorias y semanas de seis días. Un informe de la Academia Nacional de Ciencias publicado el año pasado calculó que los costos de horas extra para controladores aéreos subieron más del 300% desde 2013, y superan los USD 200 millones anuales.

El informe atribuyó ese gasto a una distribución ineficiente del personal y a fallas en la planificación de turnos.

Por qué Newark llegó a este punto

El aeropuerto de Newark acumula el historial más crítico. En mayo de 2025, la FAA impuso recortes drásticos de vuelos tras una serie de interrupciones graves en las operaciones de United Airlines que afectaron cientos de vuelos y pusieron en alerta al sistema de control aéreo de Estados Unidos.

Esos recortes, que en su momento se presentaron como una medida temporal, se extienden ahora hasta octubre de 2027. La FAA no ofrece una fecha de recuperación más optimista.

El ajuste en las metas de la FAA

El mes pasado, la agencia redujo su propio objetivo de dotación de controladores: bajó la meta de 14.633 a 12.563 certificados. La FAA justificó el recorte como parte de un plan para modernizar los turnos y aumentar el tiempo efectivo que cada controlador dedica a gestionar tráfico aéreo, según informó Reuters.

El ajuste, sin embargo, no resuelve el déficit inmediato. La brecha entre el personal actual y la nueva meta sigue siendo amplia, y las restricciones en los aeropuertos de Nueva York son la consecuencia directa de esa realidad.

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