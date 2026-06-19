Estados Unidos

Hubo un tiroteo, lo quisieron revisar y se fugó: terminó entregándose después de casi dos horas de persecución en Los Ángeles

La huida comenzó cuando la Patrulla de Carreteras de California intentó inspeccionar un automóvil vinculado a un tiroteo en Pomona, y terminó tras una intervención PIT en una intersección

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Un sospechoso armado se entrega tras una persecución de varias horas por el condado de Los Ángeles

La tarde del jueves se vivió una extensa persecución que mantuvo en vilo a parte del condado de Los Ángeles, luego de que un sospechoso armado se entregara a la policía tras casi dos horas de huida. El origen de este despliegue policial se remonta a un incidente previo: un tiroteo registrado en un complejo de apartamentos de Pomona, localidad ubicada en la parte oriental del condado. Las autoridades confirmaron que la persecución se inició cuando los agentes identificaron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada por el Departamento de Policía de Pomona, en relación con el citado tiroteo.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) detectó el automóvil sospechoso e intentó detenerlo para realizar una inspección. Sin embargo, el conductor, lejos de obedecer la señal de alto, inició una fuga a alta velocidad, lo que derivó en el comienzo oficial de la persecución. Este primer contacto marcó la conexión directa entre el hecho violento ocurrido en Pomona y la extensa operación policial desplegada posteriormente.

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La persecución se extendió por varios kilómetros y abarcó diferentes zonas del condado de Los Ángeles. El sospechoso, al mando del vehículo, optó por dirigirse al norte en dirección a Bakersfield. En el trayecto, ejecutó una maniobra riesgosa al atravesar un hueco en la mediana vial para invertir la dirección y encaminarse nuevamente hacia el sur, con destino al Valle de San Fernando. Durante este recorrido, los agentes mantuvieron una vigilancia estrecha, siguiendo cada movimiento del conductor, mientras las patrullas coordinaban sus acciones para evitar incidentes mayores en la vía pública.

Un sospechoso armado se entrega tras una persecución de varias horas por el condado de Los Ángeles
Un sospechoso armado se entregó a la policía tras una persecución de casi dos horas en el condado de Los Ángeles

El incidente no solo implicó una larga distancia recorrida, sino también una constante adaptación de las fuerzas policiales ante los cambios de dirección y velocidad del sospechoso. El tránsito por diversas autopistas y calles del condado evidenció la peligrosidad de la situación, poniendo en riesgo a otros automovilistas y exigiendo un alto grado de coordinación entre las diferentes divisiones de la policía y la Patrulla de Carreteras de California.

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Uno de los aspectos más destacados de la operación fueron las maniobras policiales implementadas para intentar frenar la huida del sospechoso. Los agentes recurrieron inicialmente a las bandas de clavos, dispositivos diseñados para pinchar los neumáticos del vehículo en fuga y forzar su detención progresiva. Sin embargo, en los primeros intentos, el conductor logró evadir los obstáculos, lo que obligó a los oficiales a replantear su estrategia y solicitar autorización para ejecutar una maniobra PIT (técnica de intervención de persecución), utilizada para desestabilizar y detener vehículos en movimiento.

La insistencia en el uso de bandas de clavos se mantuvo durante varios tramos de la persecución. Los agentes desplegaron estos dispositivos en distintos puntos, incrementando la presión sobre el conductor. En uno de esos intentos, lograron finalmente impactar el lateral del conductor cerca de la zona de Lancaster, lo que provocó una reducción notable en la velocidad del vehículo sospechoso. A pesar de este daño, el conductor continuó con su intento de fuga, evidenciando la determinación de evitar la detención a toda costa.

Un sospechoso armado se entrega tras una persecución de varias horas por el condado de Los Ángeles
La persecución por autopistas y calles del condado de Los Ángeles puso en riesgo a otros automovilistas y exigió coordinación policial

A medida que la persecución se prolongaba, el sospechoso abandonó la autopista principal y tomó la salida hacia Lake Hughes Road, en las cercanías del lago Castaic. Esta zona, caracterizada por carreteras sinuosas y menos transitadas, presentó un nuevo desafío tanto para los agentes como para el propio fugitivo. Durante esta fase, los policías notaron que el sospechoso comenzó a arrojar objetos por la ventanilla del lado del pasajero, aunque no se precisó la naturaleza de estos artículos ni su posible relación con el caso.

El trayecto por los caminos cercanos al lago Castaic estuvo marcado por la persistente vigilancia policial. Las patrullas continuaron su seguimiento a corta distancia, adaptándose a las curvas cerradas y al entorno menos previsible de la zona rural. El contacto visual constante permitió a los agentes mantener el control sobre la situación y anticipar cualquier intento de escape repentino.

La fase final de la persecución se desarrolló cerca de la intersección de la calle 20 Oeste y la avenida K Oeste, donde la Patrulla de Carreteras de California ejecutó con éxito una maniobra PIT. Esta acción resultó determinante, ya que logró detener por completo el avance del vehículo sospechoso. Apenas unos instantes después de la exitosa intervención, el conductor descendió del automóvil y se entregó voluntariamente a los agentes, dando por concluida una persecución que se prolongó durante casi dos horas y que involucró a varias unidades policiales en uno de los operativos más extensos de las últimas semanas en la región.

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