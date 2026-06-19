Millones de personas bajo alerta por inundaciones históricas en cinco estados de EEUU tras el paso de Arthur

El sur de Estados Unidos enfrenta una emergencia climática por inundaciones repentinas y lluvias extremas asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Arthur. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

El sur de Estados Unidos enfrenta una emergencia climática, ya que millones de personas están expuestas a inundaciones repentinas y generalizadas debido a las lluvias extremas provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Arthur. El evento se intensificó entre el 17 y el 19 de junio, con impacto en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia, según reportes de agencias federales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmaron que el Centro de Predicción de Meteorología (WPC) emitió una alerta de nivel 3 sobre 4 para el viernes. Esto indica peligro real de inundaciones extensas y daños localizados de magnitud, afectando a más de 2,4 millones de habitantes de ciudades como Nueva Orleans, Baton Rouge, Jackson, Montgomery y Atlanta, con previsiones de lluvias adicionales de hasta 200 milímetros, según las fuentes oficiales y la cobertura de FOX Weather.

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El fenómeno ocurre tras una semana de lluvias asociadas a los restos de Arthur, que ya generaron emergencias en caminos, barrios y comunidades rurales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de desastre en más de 100 condados, mientras cuadrillas de rescate y autoridades locales desarrollan tareas de evacuación y apoyo, de acuerdo con boletines oficiales y medios especializados.

¿Qué es la alerta de nivel 3 por inundaciones y qué significa para la población?

El WPC emite la alerta de nivel 3 sobre 4 (“riesgo moderado”) cuando existe alta probabilidad de inundaciones extensas y potencialmente catastróficas. Esta alerta implica que zonas urbanas y rurales pueden experimentar desbordes de ríos, cortes de rutas, daños a viviendas e infraestructura y riesgo para la vida, según la NOAA. Dentro del área señalada, el suelo ya se encuentra saturado, lo que aumenta la vulnerabilidad ante nuevas precipitaciones. Según la NOAA, ciudades como Nueva Orleans, Jackson y Atlanta permanecen bajo vigilancia especial, y las autoridades instan a la población a evitar desplazamientos innecesarios y a no intentar cruzar carreteras inundadas.

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La NOAA y el NWS confirmaron una alerta de nivel 3 sobre 4 por riesgo moderado de inundaciones para más de 2,4 millones de personas en ciudades como Nueva Orleans, Baton Rouge, Jackson, Montgomery y Atlanta. (NOAA via AP)

¿Cuáles son los estados y ciudades más afectados por las lluvias de Arthur?

La zona bajo mayor impacto abarca desde el este de Texas hasta el oeste de Georgia, con énfasis en Luisiana, Misisipi y Alabama. Datos recientes del NWS indican que Plaucheville (Luisiana) acumuló más de 570 milímetros de lluvia en menos de 48 horas, mientras Simmesport superó los 440 milímetros. En Misisipi, Perkinston registró 314 milímetros y Kiln 267 milímetros, según el WPC.

Las precipitaciones han provocado desbordes de ríos y saturación de suelos, afectando caminos, barrios y zonas rurales. El NWS mantiene alertas activas en Pearl River County (Misisipi), Avoyelles Parish (Luisiana) y el área metropolitana de Nueva Orleans. En Avoyelles, la emergencia por inundación repentina se mantiene, con radar Doppler estimando hasta 610 milímetros de lluvia, de acuerdo con WeatherNation.

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¿Cuántas víctimas y daños materiales han provocado las inundaciones?

Las autoridades han confirmado al menos dos víctimas mortales. Un operario vial falleció durante tareas de limpieza en Franklin County (Misisipi) y un adolescente de 15 años murió en Texas tras caer en un estanque desbordado, según FOX Weather. Equipos de búsqueda y rescate desplegaron embarcaciones y buzos especializados.

Las inundaciones forzaron la evacuación preventiva de familias en zonas bajas y la suspensión de actividades en escuelas, hospitales y centros comunitarios. El tránsito está interrumpido en rutas principales y secundarias, con daños en puentes, tendidos eléctricos y sistemas de agua potable, según la NOAA. La situación permanece dinámica, y las autoridades advierten que puede empeorar con la llegada de nuevas bandas de precipitación.

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Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia concentran el mayor impacto de las lluvias de Arthur, con registros extremos en Plaucheville, Simmesport, Perkinston y Kiln. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

¿Por qué Arthur provocó lluvias extremas en el sur de Estados Unidos?

Los expertos explican que la intensidad de este evento se debe a la combinación de la humedad residual de Arthur y la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México. Este patrón favorece la formación de bandas de tormenta estacionarias, con precipitaciones que superan los 100 milímetros por hora en algunos sectores, según la NOAA y el NWS.

Los remanentes de Arthur, aunque degradados a baja presión, mantienen una circulación capaz de alimentar grandes volúmenes de agua sobre la región. Además, el patrón atmosférico actual permite que las lluvias se mantengan sobre las mismas áreas durante varias horas, elevando el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, según el Centro de Predicción de Meteorología.

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¿Qué recomendaciones han dado las autoridades ante la emergencia?

El NWS y la NOAA insisten en que la población siga las instrucciones oficiales y evite transitar por carreteras inundadas. “Tan solo 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar un vehículo”, recuerda la NOAA. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de desastre y movilizó recursos estatales. La FEMA coordina la asistencia federal en las zonas más afectadas.

En las últimas 48 horas, los equipos de protección civil y rescate de Luisiana, Misisipi y Alabama evacuaron a decenas de familias, realizaron más de 100 operaciones de rescate y habilitaron refugios temporales, según The Herd Now. Las autoridades piden mantenerse informados por canales oficiales y no cruzar áreas inundadas bajo ningún concepto.

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Las inundaciones dejaron al menos dos muertos, suspendieron actividades en escuelas y hospitales y provocaron daños en puentes, tendidos eléctricos y sistemas de agua potable. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Cuántos milímetros de lluvia se han registrado y cómo se comparan con otros eventos históricos?

Las cifras actuales superan ampliamente los promedios históricos. Según la NOAA, Plaucheville acumuló 570 milímetros y Simmesport 440 milímetros, valores equivalentes a la precipitación habitual de varios meses. En Misisipi, Perkinston y Kiln superaron los 250 milímetros cada uno.

El WPC advirtió que la previsión para los próximos días oscila entre 125 y 200 milímetros adicionales en las áreas más afectadas, con valores aún mayores donde las tormentas persisten. El impacto sobre infraestructura y servicios es comparado con los eventos más severos de la última década, según la NOAA y FOX Weather.

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¿Cuánto tiempo más durarán las lluvias y qué se espera para los próximos días?

El Centro de Predicción de Meteorología anticipa lluvias hasta el sábado, con acumulados adicionales de entre 125 y 200 milímetros en las zonas más afectadas y posibles valores superiores donde las tormentas sean persistentes. El monitoreo de ríos y presas sigue activo a nivel crítico, y se estima que los efectos sobre infraestructura y servicios básicos podrían prolongarse durante varios días, según la NOAA.

Las autoridades mantienen la recomendación de evitar traslados innecesarios y seguir las órdenes de evacuación. Los organismos meteorológicos advierten que la evolución dependerá de la trayectoria final de los remanentes de Arthur y de la capacidad de los sistemas de drenaje urbano y rural.

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