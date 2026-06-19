Una enfermedad mortal transmitida por garrapatas que puede causar daño cerebral se propaga por Estados Unidos

Estados Unidos reportó en 2026 un repunte de casos de virus Powassan, una enfermedad transmitida por garrapatas que preocupa al CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema sanitario estadounidense ha reportado un repunte de casos de virus Powassan, una enfermedad transmitida por garrapatas que puede causar encefalitis y secuelas neurológicas graves. El fenómeno, registrado durante los meses recientes de 2026, afecta principalmente a habitantes del noreste y la región de los Grandes Lagos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que emitió nuevas advertencias ante la temporada de máxima actividad de estos insectos.

Según datos oficiales, el virus Powassan es una infección poco frecuente que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, especialmente la especie Ixodes scapularis. De acuerdo con el CDC y reportes de medios como CBS News y Fox Weather, la transmisión puede ocurrir en apenas 15 minutos desde la picadura, lo que incrementa el riesgo de infección durante actividades al aire libre en zonas endémicas.

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El virus fue identificado en América del Norte en 1958 y, desde entonces, se han registrado menos de 250 casos confirmados en Estados Unidos. La mayoría de los contagios se reportan entre finales de la primavera y mediados del otoño, principalmente en estados como Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Minnesota, de acuerdo con información de Yahoo Health y Practical Neurology.

¿Qué es el virus Powassan y cómo se transmite a los humanos?

El virus Powassan pertenece a la familia de los flavivirus y se transmite a las personas mediante la picadura de garrapatas infectadas. La principal especie vectora es la Ixodes scapularis, también llamada garrapata de patas negras o de los ciervos. Según el CDC, la transmisión del virus puede ocurrir en tan solo 15 minutos de contacto, un intervalo considerablemente menor al de la enfermedad de Lyme, que requiere entre 36 y 48 horas de adherencia para que se produzca la infección.

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La rapidez en la transmisión del Powassan ha sido confirmada por expertos en enfermedades infecciosas, como la doctora Rakhi Kohli, del Tufts Medical Center, quien declaró a CBS News que “basta un corto periodo para que el virus pase de la garrapata al ser humano, lo cual diferencia este virus de otras infecciones más conocidas”. Esta característica dificulta la prevención, ya que las revisiones corporales tras actividades al aire libre no siempre resultan suficientes para evitar la infección.

El virus Powassan se transmite por la picadura de la garrapata Ixodes scapularis y puede infectar a una persona en apenas 15 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas del virus Powassan y sus complicaciones?

Los síntomas iniciales del virus Powassan pueden incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos y fatiga, según el CDC. En los casos en que la infección afecta el sistema nervioso central, el cuadro clínico puede progresar a encefalitis, debilidad muscular, pérdida de coordinación, dificultades en el habla, convulsiones y parálisis.

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Practical Neurology indica que “la progresión desde síntomas leves a un cuadro neurológico grave puede ser rápida, en cuestión de horas o días”. Aproximadamente el 10% de los pacientes que desarrollan afectación neurológica fallecen, mientras que casi la mitad de los sobrevivientes presentan secuelas crónicas, como alteraciones cognitivas, debilidad persistente y cefaleas frecuentes. El Departamento de Salud de Nueva York, citado por Yahoo Health, estima que entre el 90 y el 95% de los infectados pueden cursar la enfermedad de manera asintomática o solo con síntomas leves similares a los de la gripe.

¿Dónde se encuentra el virus Powassan en Estados Unidos y cuántos casos hay?

La incidencia del virus Powassan en Estados Unidos sigue siendo baja en términos absolutos. Desde 2012 hasta 2026, el CDC ha registrado menos de 250 casos confirmados en todo el país. Los estados con mayor número de casos son Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Minnesota. En 2026, la cifra oficial es menor a diez casos, la mayoría reportados en el noreste, según Fox Weather.

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Los expertos vinculan el aumento de casos a la expansión geográfica de la Ixodes scapularis y al crecimiento de su población, impulsados por factores como el cambio climático y la modificación de hábitats naturales. El CDC señala que la incidencia de enfermedades transmitidas por garrapatas en general se ha incrementado un 40% en los últimos cuatro años. Los brotes suelen coincidir con el periodo de máxima actividad de las garrapatas, de mayo a octubre.

Esta infografía de Infobae detalla los principales síntomas iniciales y las complicaciones neurológicas graves que provoca el virus Powassan, transmitido por garrapatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tan mortal es el virus Powassan y cuáles son sus secuelas?

El virus Powassan puede resultar mortal en 1 de cada 10 casos que desarrollan encefalitis, de acuerdo con el CDC y Practical Neurology. De los pacientes que sobreviven a la infección neurológica, cerca del 50% experimentan secuelas permanentes, que incluyen problemas de memoria, debilidad muscular y alteraciones en el habla y la coordinación.

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Entre los casos recientes, destaca el de John Reagan, residente de New Hampshire, quien fue hospitalizado tras infectarse y desarrolló una encefalitis severa, lo que le llevó a requerir soporte vital, según reportó CBS News. Este caso ilustra la gravedad potencial de la enfermedad y la necesidad de diagnóstico y atención médica inmediata.

¿Existe tratamiento o vacuna contra el virus Powassan?

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico contra el virus Powassan en Estados Unidos. El abordaje médico se limita a la atención de los síntomas y, en los casos graves, al soporte vital y la rehabilitación neurológica. El CDC y expertos como la doctora Kohli insisten en que la única estrategia eficaz es la prevención de las picaduras de garrapatas.

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El CDC recomienda el uso de repelentes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, evitar áreas boscosas o con maleza densa y realizar revisiones corporales exhaustivas tras actividades al aire libre. Según el CDC, “las revisiones corporales después de la exposición no garantizan la prevención, ya que la transmisión puede darse antes de detectar y retirar la garrapata”.

Los casos de virus Powassan se concentran en el noreste y la región de los Grandes Lagos, con reportes en estados como Nueva York, Massachusetts y Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir la infección por Powassan y quiénes están en mayor riesgo?

La prevención del virus Powassan pasa por evitar las picaduras de garrapata. Las recomendaciones del CDC incluyen:

Emplear repelentes con ingredientes aprobados por la EPA .

Vestir ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en zonas de riesgo.

Mantener los espacios exteriores limpios, con césped corto y barreras de grava o madera.

Evitar el contacto con áreas de vegetación densa, hojarasca o maleza.

Realizar inspecciones corporales minuciosas después de actividades en exteriores.

Los grupos más vulnerables a complicaciones graves son los niños, las personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, según información oficial. El CDC refuerza sus campañas informativas durante la primavera y el verano, cuando la incidencia de picaduras aumenta.

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¿Por qué aumentan los casos de virus Powassan y qué dicen las autoridades?

El incremento de casos de virus Powassan se asocia a la expansión del hábitat de la Ixodes scapularis y al aumento de su densidad poblacional. Factores como las temperaturas más cálidas, las lluvias irregulares y los cambios en el uso de suelo favorecen la proliferación de garrapatas. El CDC ha intensificado la vigilancia epidemiológica y la actualización de recomendaciones para la población y los profesionales de la salud.

Las autoridades insisten en la importancia de la detección precoz y la atención médica inmediata ante síntomas sospechosos, especialmente en regiones endémicas. El CDC continúa evaluando la evolución de la enfermedad y actualiza sus guías conforme avanza la temporada de actividad de las garrapatas.

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El virus Powassan puede ser mortal en 1 de cada 10 pacientes con afectación neurológica y dejar secuelas permanentes en cerca de la mitad de los sobrevivientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar a partir de ahora ante la expansión del Powassan?

El surgimiento de nuevos casos y la ampliación del rango geográfico de las garrapatas que portan el virus Powassan han llevado a ajustes en las estrategias de prevención y comunicación pública. Las autoridades sanitarias enfatizan el papel de la educación y la protección personal como medidas principales, y mantienen la vigilancia sobre posibles brotes en nuevas áreas.

El sistema de salud estadounidense refuerza la capacitación para el diagnóstico temprano y la atención de casos sospechosos, mientras los institutos de investigación continúan evaluando posibles tratamientos o vacunas. La vigilancia y la colaboración entre instituciones federales y estatales serán determinantes en la respuesta a la enfermedad.