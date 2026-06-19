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Sin Pelota Libre o XuperTV: dónde ver de forma legal y sin interrupciones el Mundial 2026 por internet

Con 48 selecciones y 104 partidos, la Copa del Mundo impulsará una enorme demanda de transmisiones en línea

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Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Aplicaciones legales para ver los partidos del Mundial 2026 por internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse por internet mediante diversas plataformas oficiales de streaming que cuentan con los derechos de transmisión en cada país. Estas alternativas se presentan como una opción segura y estable frente al creciente uso de servicios piratas como Pelota Libre, Fútbol Libre, Magis TV o XuperTV, que han ganado popularidad entre los aficionados al fútbol durante los últimos años.

Con una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial 2026 se convertirá en el torneo más grande organizado por la FIFA hasta la fecha. La enorme expectativa también ha provocado un aumento de las transmisiones ilegales, una práctica que especialistas en ciberseguridad consideran riesgosa por la posibilidad de exposición a programas maliciosos, robo de información y fraudes digitales.

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Existen diferentes streaming que transmitirán el Mundial 2026. Crédito: Montrealhispano.com.
Existen diferentes streaming que transmitirán el Mundial 2026. Crédito: Montrealhispano.com.

Las plataformas legales para ver el Mundial 2026 por internet

Las opciones disponibles varían según la región, pero existen múltiples servicios oficiales para seguir tanto la ceremonia inaugural como el resto de los encuentros.

México

Los aficionados mexicanos podrán seguir los partidos a través de:

  • ViX
  • Disney+
  • Aplicaciones oficiales de TelevisaUnivision
  • App oficial de TV Azteca

Argentina

En territorio argentino estarán disponibles:

  • DGO
  • Disney+
  • Flow
  • TyC Sports Play
Disney+ transmitirá varios partidos del Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney+ transmitirá varios partidos del Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Colombia y gran parte de Sudamérica

Los usuarios podrán acceder mediante:

  • DGO, con las señales de DSports.
  • Disney+ (en algunos países con derechos compartidos).
  • Plataformas de operadores locales autorizados.

Estados Unidos

Los derechos de transmisión por internet se distribuyen entre:

  • Peacock
  • Aplicación oficial de Telemundo
  • Fox Sports App

España

Los seguidores del torneo tendrán como alternativas:

  • Movistar Plus+
  • DAZN
DAZN será el encargado de transmitir los partidos del Mundial 2026 en España. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo
DAZN será el encargado de transmitir los partidos del Mundial 2026 en España. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo

Estas plataformas ofrecen transmisión en alta definición, acceso desde computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y televisores conectados, además de una mayor estabilidad durante los partidos más importantes.

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Por qué Pelota Libre, Fútbol Libre, Magis TV y XuperTV se han vuelto tan populares

Durante los últimos años, servicios como Pelota Libre, Fútbol Libre, Magis TV y XuperTV han atraído a millones de usuarios al prometer acceso gratuito a competiciones deportivas internacionales.

El Mundial suele ser uno de los eventos más buscados en internet, por lo que estas plataformas experimentan un aumento considerable de tráfico durante cada edición. Sin embargo, operan sin autorización y distribuyen señales protegidas por derechos audiovisuales.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
XuperTV es una aplicación ilegal que puede comprometer tus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la experiencia de visualización suele verse afectada por:

  • Cortes constantes en la transmisión.
  • Retrasos respecto a la señal oficial.
  • Publicidad invasiva.
  • Calidad de imagen variable.
  • Caídas de servidores durante partidos de alta audiencia.

Los riesgos de seguridad detrás de las plataformas piratas

Más allá del aspecto legal, expertos en ciberseguridad advierten que las aplicaciones y páginas no oficiales pueden representar una amenaza para los usuarios.

Algunos de los riesgos más comunes incluyen:

Robo de información personal

Determinados sitios pueden recopilar datos de navegación, contraseñas o información financiera.

Instalación de malware

Las descargas de aplicaciones no verificadas pueden incluir virus, troyanos o programas espía capaces de comprometer el funcionamiento del dispositivo.

Estafas y páginas falsas

Muchos anuncios presentes en estos servicios redirigen a portales fraudulentos diseñados para obtener datos bancarios o credenciales de acceso.

Mayor exposición a ataques informáticos

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar el interés masivo por eventos deportivos para lanzar campañas de phishing y otros tipos de fraude.

Un Mundial histórico con más partidos que nunca

La Copa del Mundo de 2026 será la primera con 48 selecciones participantes y contará con 104 encuentros repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

El aumento del número de partidos y la expansión del torneo también ha impulsado una mayor oferta de servicios de streaming, permitiendo a los aficionados seguir los encuentros desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

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El Mundial 2026 tendrá 104 partidos. (Gemini)

Por qué las plataformas oficiales ofrecen una mejor experiencia

Elegir servicios autorizados no solo garantiza una imagen de mayor calidad y transmisiones más estables. También reduce los riesgos asociados a la seguridad digital y contribuye al ecosistema que financia la cobertura internacional de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con millones de personas pendientes de cada jornada del Mundial 2026, las plataformas legales se consolidan como la alternativa más segura para disfrutar del torneo sin interrupciones y sin depender de servicios como Pelota Libre o XuperTV.

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