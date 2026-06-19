Estados Unidos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad

La ceremonia en Winter Haven oficializó un paquete que eleva castigos a traficantes, pandillas y reincidentes, y amplía facultades para las agencias policiales, dentro de una agenda estatal centrada en “ley y orden”

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Ron DeSantis firmó en Florida cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad pública (EFE/Giorgio Viera/Archivo)
Ron DeSantis firmó en Florida cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad pública (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este martes en Winter Haven cinco nuevas leyes que refuerzan la seguridad pública y endurecen las penas para quienes cometen delitos en el estado. Con estas medidas, Florida busca consolidar una política de “ley y orden” que, según el mandatario, ha llevado al estado a registrar los niveles de criminalidad más bajos en medio siglo. Las nuevas normativas aumentan las sanciones para traficantes de drogas, pandillas, reincidentes violentos y agresores de policías, además de dar herramientas adicionales a las agencias policiales.

Durante la ceremonia de firma, DeSantis destacó: “Hoy me enorgullece firmar cinco leyes para mejorar la seguridad pública y apoyar a las fuerzas del orden”. El gobernador subrayó que estas acciones “combaten drogas peligrosas, fortalecen la supervisión de delincuentes reincidentes, desarticulan pandillas criminales, apoyan a la policía y garantizan que los criminales violentos enfrenten consecuencias serias”. La administración estatal atribuye los resultados actuales de seguridad a la combinación de mayores recursos policiales, incentivos de reclutamiento y leyes más estrictas.

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Entre las normas promulgadas destaca la SB 432, que eleva las penas por tráfico de xilacina, una sustancia conocida en las calles como “tranq” y cada vez más utilizada para adulterar narcóticos ilegales. La ley también agrava las sanciones para quienes comercialicen drogas en empaques o presentaciones diseñadas para atraer a menores de edad. Además, incorpora la llamada “Meg’s Law”, en honor a una joven floridana fallecida tras luchar contra una adicción al óxido nitroso. El gobernador insistió en que “hemos liderado la nación tomando medidas decisivas contra nuevas amenazas relacionadas con las drogas, y continuamos haciéndolo con esta ley”.

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La SB 432 eleva las penas por tráfico de xilacina y castiga la venta de drogas en presentaciones dirigidas a menores de edad

La SB 432 representa un paso firme para enfrentar el tráfico de nuevas sustancias peligrosas y proteger a los menores, sumando agravantes y aumentando las consecuencias legales para quienes incurren en estos delitos. La introducción de la “Meg’s Law” apunta directamente a la prevención y sanción del uso de óxido nitroso, reconociendo el impacto que estas sustancias tienen en la juventud y la salud pública.

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Por otra parte, la SB 1332 fortalece la Ley de Registro de Delincuentes Habituales de Florida, exigiendo a los reincidentes más peligrosos registrarse personalmente ante la oficina del sheriff de su jurisdicción. Esta legislación demanda reportar cualquier cambio de residencia, empleo, vehículos y números telefónicos, además de completar registros presenciales anuales. “Algunos delincuentes simplemente vuelven a cometer delitos. Esta legislación les exige proporcionar información más completa y mejora la coordinación entre las agencias policiales y el Departamento de Correcciones”, explicó DeSantis durante el anuncio. El objetivo es garantizar que la información sobre estos infractores sea precisa y sancionar con rigor los incumplimientos.

Actualización de leyes contra pandillas y crimen organizado

La HB 429 permite usar redes sociales, admisiones en línea e indicios digitales como prueba en causas contra pandillas y crimen organizado
La HB 429 permite usar redes sociales, admisiones en línea e indicios digitales como prueba en causas contra pandillas y crimen organizado

Otra de las leyes firmadas, la HB 429, introduce una modernización en los estatutos sobre pandillas criminales. La nueva normativa permite el uso de publicaciones en redes sociales, admisiones en línea y otros indicios digitales como pruebas para demostrar la pertenencia o participación activa en organizaciones criminales durante procesos judiciales. Ante la persistencia de la violencia de pandillas, DeSantis señaló la importancia de adaptar las herramientas legales a la realidad tecnológica: “Esta legislación actualiza la ley para reflejar cómo se demuestra la participación en pandillas en la era digital”. También se mencionó la amenaza de organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, lo que refuerza la necesidad de mecanismos más eficaces para identificar y procesar a grupos delictivos.

Refuerzo en la protección a los agentes del orden

La SB 156, llamada Officer Jason Raynor Act en homenaje al oficial de Daytona Beach asesinado en cumplimiento de su deber, incrementa las penas para quienes ataquen, lesionen o maten a miembros de las fuerzas del orden. Además, limita la posibilidad de justificar el uso de la fuerza contra agentes que actúan de buena fe durante un arresto. “Si usted ataca a un agente del orden en el estado de Florida, prepárese para rendir cuentas”, advirtió DeSantis. La ley aumenta las condenas por agresión a policías, resistencia violenta al arresto y homicidio involuntario contra funcionarios de seguridad pública. El mensaje es claro: cualquier conducta violenta contra agentes será respondida con consecuencias legales más graves.

Castigos más severos para reincidentes violentos

La quinta medida, la SB 436, amplía la posibilidad de elevar ciertos delitos de agresión a la categoría de felonía cuando existen antecedentes penales violentos. Se incorpora como agravante una condena previa por resistirse violentamente a un oficial, lo que faculta a las autoridades para imponer castigos más severos a quienes reincidan. “Estas personas ahora serán responsabilizadas de una manera mucho más significativa”, sostuvo el gobernador, subrayando el endurecimiento del enfoque estatal ante la reincidencia.

Respaldo de fiscales y fuerzas policiales a las nuevas medidas

Las iniciativas obtuvieron el respaldo del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien las calificó como herramientas “fundamentales” para mantener bajos los índices de criminalidad: “Mantener a los depredadores peligrosos y las drogas alejados de nuestros niños es sentido común”. Por su parte, el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass, afirmó que las nuevas leyes dotan a los agentes de recursos adicionales para enfrentar organizaciones criminales y proteger tanto a residentes como a millones de visitantes.

Con la promulgación de estas cinco normas, Florida refuerza una agenda legislativa que prioriza el endurecimiento de las penas, el apoyo a las fuerzas del orden y el combate contra la delincuencia organizada y la reincidencia.

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