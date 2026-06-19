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¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? La fecha de la recepción abre la gran duda

La pareja dejó atrás la celebración prevista en el Ocean House tras la filtración del lugar

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Travis Kelce y Taylor Swift
Taylor Swift y Travis Kelce cancelaron el plan de boda y recepción en Rhode Island tras la filtración del lugar, según TMZ (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Taylor Swift y Travis Kelce abandonaron el plan de celebrar su boda en Rhode Island, según reveló TMZ.

El proyecto original contemplaba una recepción el 13 de junio en el resort Ocean House, fecha elegida por ser el número favorito de la cantante.

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El evento incluía un espectáculo de fuegos artificiales, pero a mediados de mayo la empresa contratada para el show recibió la notificación de que el acto había sido cancelado y trasladado a Nueva York.

TMZ precisó que la pareja abandonó ese plan tras la filtración del lugar. El nuevo escenario es el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, donde Swift y Kelce reunirán a familiares y amigos el 3 de julio de 2026.

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El portal apuntó que es cada vez más probable que la ceremonia nupcial no se lleve a cabo en el Garden, sino en un espacio más íntimo.

La pareja trasladó su celebración al Madison Square Garden de Nueva York, donde la cantante estuvo recientemente para apoyar a los Knicks (Brad Penner-Imagn Images)
La pareja trasladó su celebración al Madison Square Garden de Nueva York, donde la cantante estuvo recientemente para apoyar a los Knicks (Brad Penner-Imagn Images)

La cancelación del plan original abre una pregunta que TMZ planteó con fuerza: cuando la boda y la recepción se celebran por separado, la ceremonia suele ocurrir primero.

Si la recepción estaba prevista para el 13 de junio, ¿ya se habría realizado la boda? El portal no descartó que la pareja pudiera haber contraído matrimonio en secreto.

Page Six había informado en exclusiva que la boda tendría lugar en el MSG el 3 de julio. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dejó escapar una pista sobre el evento durante una conferencia de prensa del lunes, en la que abordó las medidas de seguridad para la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

“Tenemos plena confianza en el trabajo del NYPD y de nuestros socios estatales para garantizar una experiencia segura”, dijo Mamdani ante los periodistas.

looks de 2025 - Taylor Swift y Travis Kelce
La ceremonia de boda de Swift y Kelce podría realizarse en un espacio más íntimo y no en el Madison Square Garden (Grosby)

El funcionario agregó: “Somos la ciudad más grande del país. Estamos acostumbrados a los grandes eventos y estamos muy emocionados por este”.

Luego enumeró las razones: “Sabemos que coincide con la carrera de los Knicks hacia las Finales de la NBA, con el 4 de julio, con el 250 aniversario de América, con la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al mundo aquí”, según recogió Page Six.

Sobre la organización del enlace, la pareja contrató al organizador de bodas de celebridades Mark Seed, quien lleva trabajando con ellos “durante meses”, de acuerdo con una fuente cercana al proceso citada por el portal.

La lista definitiva de invitados aún no fue confirmada, aunque Page Six reportó que Miles Teller y su esposa, Keleigh Sperry, no están en ella. Gigi Hadid y Selena Gomez, amigas de la cantante, serían parte del cortejo nupcial.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en agosto de 2025, tras dos años de relación.

La cancelación de la recepción prevista para el 13 de junio abrió la versión de que Taylor Swift y Travis Kelce podrían haberse casado en secreto (Instagram)
La cancelación de la recepción prevista para el 13 de junio abrió la versión de que Taylor Swift y Travis Kelce podrían haberse casado en secreto (Instagram)

Actividad en la mansión de Rhode Island

Mientras tanto, una inusual actividad en la mansión de la estrella pop en Rhode Island despertó especulaciones.

Un video publicado y luego eliminado en TikTok por la usuaria @laurelaa87 mostró a una mujer con vestido blanco rodeada de tres amigas vestidas de negro en el balcón de la residencia, valorada en 17 millones de dólares, frente al océano.

TMZ obtuvo otro video en el que aparecería Abigail Anderson Berard, amiga de la cantante, en el mismo balcón con un niño pequeño en brazos.

El portal también documentó un operativo de seguridad en el lugar: un guardia armado en la entrada y dos personas con binoculares con la vista puesta en la zona de la playa.

La presencia exclusiva de mujeres en la propiedad dio pie a versiones sobre una posible despedida de soltera. Según Page Six, la celebración sería coherente con el calendario, dado que la boda estaría prevista para las próximas semanas.

Las citas de Taylor Swift y Travis Kelce
La actividad en la mansión de Taylor Swift en Rhode Island, con videos, seguridad reforzada y la ausencia de Travis Kelce, alimentó versiones sobre una despedida de soltera (Instagram/TravisKelce)

El lunes, Kelce se encontraba en Los Ángeles para la grabación en vivo de su pódcast New Heights.

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