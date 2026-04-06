Estados Unidos

El FBI y autoridades locales alertan sobre fraude con llamadas que suplantan organismos oficiales en el sur de Florida

Las investigaciones revelan que grupos criminales están empleando tácticas de suplantación para obtener pagos e información privada, aprovechando el desconocimiento ciudadano acerca de los protocolos de notificación y cobro de las autoridades

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Un teléfono móvil en una mesa recibe una llamada con logo policial y número falso, junto a un documento de 'ALERTA DE ESTAFA' y una persona mayor difuminada al fondo.
Un teléfono móvil muestra una llamada entrante fraudulenta con el logo y número de la Policía de Plantation, mientras un documento advierte sobre estafas y una persona mayor observa con preocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estafa telefónica detectada en el sur de Florida ha puesto en alerta a las autoridades y residentes de la zona.

Delincuentes utilizan el número oficial del Departamento de Policía de Plantation para hacerse pasar por agentes y exigir dinero bajo amenaza de arresto, según advirtió la propia Policía de Plantation en un comunicado recogido por Telemundo 51.

Los estafadores emplean nombres reales de agentes y aprovechan la tecnología de spoofing para simular que las llamadas provienen de la línea policial, lo que incrementa la credibilidad del engaño y la vulnerabilidad de las víctimas.

La modalidad de spoofing permite modificar el identificador de llamada, de modo que el número que aparece en el teléfono de la víctima coincide con el de una institución oficial.

Este recurso técnico es cada vez más utilizado por organizaciones delictivas, pues dificulta que los ciudadanos reconozcan la estafa a simple vista.

Tres hombres uniformados, dos policías de Plantation y un vocero del FBI, dan una conferencia de prensa frente a una pantalla con 'ALERTA DE ESTAFA TELEFÓNICA'.
Agentes de la Policía de Plantation y el FBI advierten al público sobre estafas telefónicas durante una rueda de prensa en el sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la alerta, los delincuentes suelen desarrollar historias convincentes, citando nombres de agentes en funciones y proporcionando supuestos detalles de casos abiertos, con el objetivo de generar miedo y urgencia en los residentes contactados.

Cómo operan los estafadores y advertencias oficiales

De acuerdo con el comunicado de la Policía de Plantation, “el Departamento de Policía de Plantation NUNCA le llamará para exigir pagos ni solicitar transferencias de dinero para evitar un arresto”.

Es fundamental que la comunidad comprenda que ningún agente de la policía local está autorizado a solicitar dinero —ni a través de transferencias electrónicas, tarjetas de regalo, criptomonedas o cualquier otro medio— para resolver supuestos procesos legales.

Cualquier gestión legítima relacionada con la policía se tramita en persona o mediante canales judiciales oficiales, nunca por teléfono.

La institución enfatizó que, ante cualquier llamada sospechosa, los ciudadanos deben abstenerse de brindar información personal, realizar pagos o seguir instrucciones de transferencia.

En cambio, se recomienda cortar la llamada y comunicarse directamente con la estación policial para verificar la autenticidad del requerimiento.

Ilustración de un teléfono móvil mostrando una llamada de la Policía de Plantation con alerta de estafa, junto a una nota amarilla que dice "Nunca envíe dinero por teléfono".
La imagen muestra un teléfono móvil con una llamada de la Policía de Plantation etiquetada como "Alerta de Estafa" junto a una nota que advierte "Nunca envíe dinero por teléfono", ilustrando los peligros del fraude telefónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión de este mensaje es prioritaria, ya que los estafadores suelen enfocar sus esfuerzos en personas mayores o en quienes consideran más susceptibles al engaño, utilizando información obtenida de bases de datos públicas o comerciales.

Alertas recientes del FBI y alcance de la estafa

La semana previa a este comunicado, la oficina del FBI en Miami alertó sobre un esquema similar que afectó a varios residentes del área.

En este caso, los delincuentes suplantaron a agentes federales, empleando también la técnica del spoofing para que las llamadas parecieran provenir de números oficiales de organismos federales.

Según la información recogida por Telemundo 51, el objetivo era obtener tanto sumas de dinero como información personal sensible, como números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o datos identificatorios.

El FBI advirtió que ninguna agencia federal o policial en Estados Unidos exige pagos inmediatos por teléfono ni solicita transferencias para evitar procesos judiciales o arrestos.

Los procedimientos legítimos contemplan notificaciones presenciales, entrega de documentación oficial y la posibilidad de verificar cualquier requerimiento en las oficinas correspondientes o a través de un juez.

Los estafadores, por su parte, emplean tácticas de intimidación y manipulación emocional, amenazando con arrestos inmediatos o la apertura de causas penales para inducir a sus víctimas a actuar con premura.

Cómo protegerse y denunciar estos fraudes

Ante el incremento de estos fraudes telefónicos, las autoridades del sur de Florida recomiendan a la población no responder a solicitudes de información o pagos realizadas por teléfono.

Si se recibe una llamada de este tipo, se debe colgar inmediatamente y reportar el incidente al Departamento de Policía de Plantation o al sistema de denuncias del FBI, disponible en sus portales oficiales.

La tecnología que permite el spoofing y la suplantación de identidad dificulta la persecución de estos delitos, pero la prevención y la información siguen siendo las herramientas más eficaces para proteger a la comunidad.

Las instituciones instan a los residentes a compartir esta advertencia con familiares y conocidos, y a mantenerse atentos ante cualquier llamada sospechosa que invoque la autoridad policial o federal para exigir pagos o datos personales.

Este tipo de estafas ha registrado un crecimiento significativo en Estados Unidos en los últimos años, alimentado por la facilidad de acceso a información personal y la sofisticación de los métodos de ingeniería social.

La colaboración ciudadana y la denuncia oportuna son claves para frenar la propagación de estos delitos y evitar que más personas resulten afectadas por fraudes telefónicos.

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