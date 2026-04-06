Autoridades alertan sobre la amenaza de lombrices invasoras en Minnesota

La expansión de lombrices foráneas está alterando la composición y el funcionamiento de los bosques en Minnesota (USFWS)

Las lombrices, considerados aliados tradicionales del suelo y la jardinería, se convirtieron en una amenaza inesperada para los bosques de Minnesota, según información oficial publicada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish & Wildlife Service, USFWS).

En este estado no existen especies nativas de lombrices de tierra: tras la última glaciación, el territorio quedó desprovisto de fauna original que no soportó el frío extremo, incluida la de estos animales.

Hoy, de acuerdo con USFWS, hay 15 especies invasoras provenientes de Europa y Asia, como el nightcrawler —utilizado habitualmente como cebo para pesca—, el red wiggler —frecuente en la elaboración de compost— y el jumping worm, una variedad introducida recientemente.

Varias especies de lombrices, introducidas desde otros continentes, han logrado establecerse en los suelos de Minnesota (Freepik)

La evolución de los bosques de Minnesota ocurrió durante milenios sin lombrices. Esta ausencia favoreció un ecosistema forestal basado en la acumulación y lenta descomposición de hojas, lo que forma la capa de duff, fundamental para mantener la humedad, aportar nutrientes y proteger semillas y fauna.

La llegada de estos invertebrados —descomponedores que consumen hojas y materia orgánica superficial— altera radicalmente este equilibrio.

Según USFWS, la actividad de las lombrices reduce y a veces elimina la capa de duff, dejando el suelo expuesto y con menor capacidad para sostener la biodiversidad local.

El traslado de cebos vivos por pescadores facilita la llegada de estas lombrices a ecosistemas fuera de su rango natural (USFWS)

Regulación y respuesta estatal

Desde el 1 de julio de 2024, los jumping worms, de los géneros Amynthas y Metaphire, están clasificados oficialmente como especie invasora prohibida en Minnesota.

Tal y como informó el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR), esta clasificación implica la prohibición de poseer, importar, comprar, vender, transportar o liberar estas lombrices sin autorización. La medida responde al aumento de hallazgos accidentales en viveros y comercios de jardinería y busca bloquear su expansión en el estado.

Eliminar a estos invertebrados con los medios actuales es imposible. Solo es factible detener su propagación, ya que su desplazamiento natural es extremadamente lento: pueden recorrer menos de un kilómetro en 100 años.

Sin embargo, su expansión masiva se origina en el transporte inadvertido por las personas, por ejemplo, a través de tierra adherida a herramientas o plantas, o por el uso deliberado como cebo de pesca. Al pasar inadvertidos, resulta fácil trasladarlos accidentalmente y ampliar el área afectada.

El DNR desarrolló materiales de capacitación para personal de viveros, jardinería y control de plagas, así como guías para identificar y manejar jumping worms. Afirmó que estas acciones se coordinan junto al Departamento de Agricultura de Minnesota y la Universidad de Minnesota, con el objetivo de reforzar las inspecciones, el monitoreo y la educación pública acerca del riesgo ambiental.

Autoridades estatales han endurecido las restricciones para impedir la distribución y el comercio de lombrices invasoras (Freepik)

Impacto ambiental y económico

El impacto de las lombrices de tierra en los bosques de la región es equiparable al de otros invasores conocidos como el aliso espinoso, el escarabajo barrenador esmeralda y el mejillón cebra tanto en daño ambiental como en costes económicos y pérdida de biodiversidad, según USFWS.

El organismo interviene en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle de Minnesota, donde gestiona más de 15 mil hectáreas destinadas a la conservación y restauración de hábitats para peces, plantas y fauna local.

En tanto, el DNR estima que los daños causados por especies invasoras, incluidas las lombrices, superan varios millones de dólares cada año, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el potencial de regeneración de los bosques estatales.

La presencia de estos invertebrados genera pérdidas millonarias y reduce la biodiversidad de los hábitats afectados (USFWS)

Medidas y recomendaciones

Para evitar el agravamiento del problema, el DNR recordó que desechar cebos vivos en la naturaleza, incluidas las lombrices de tierra, constituye una práctica ilegal. Recomienda a la población desechar los restos en la basura y limpiar herramientas, calzado y maquinaria al ingresar o salir de áreas naturales.

El organismo aconseja además consultar fuentes como la página especial sobre lombrices del DNR y el proyecto Great Lakes Worm Watch de la Universidad de Minnesota Duluth, donde se ofrecen directrices y recursos para ayudar a contener la dispersión de estos organismos.

La situación actual de las lombrices invasores en Minnesota ilustra cómo una criatura aparentemente inofensiva puede modificar de manera significativa un ecosistema, lo que obliga a revisar las creencias sobre su función en la naturaleza y a implementar estrategias activas de prevención.