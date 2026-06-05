Estados Unidos

Un periodista estadounidense se declaró culpable de actuar como agente ilegal para el régimen chino

El abogado del comunicador sostuvo que pretendía “promover relaciones pacíficas y fomentar la causa de la libertad religiosa” en el país asiático

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La sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington (AP foto/Andrew Harnik/Archivo)
La sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington (AP foto/Andrew Harnik/Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el periodista estadounidense Thomas Pauken II, residente en China desde 2010 y colaborador de diversos medios estatales de ese país, se declaró culpable ante un tribunal de Washington de actuar como agente ilegal del régimen chino,

Pauken, que escribe bajo el seudónimo de Tom McGregor para diferenciarse de su padre —ex presidente del Partido Republicano de Texas y ex candidato a gobernador—, conocerá su sentencia el 1 de septiembre y enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, Pauken fue detenido en febrero al llegar a Washington procedente de China. Según la declaración jurada, mantuvo reuniones con una persona que había postulado para un cargo en la administración Trump a quien entregó una tarjeta SIM y ofreció 10.000 dólares a cambio de informes para los servicios de inteligencia chinos. La documentación judicial indica que Pauken funcionaba como intermediario entre agentes chinos y personal estadounidense con acceso potencial a información clasificada, y que entre 2019 y 2025 recibió USD 100.000 por informes remitidos a una agente identificada como “Cathy”, supuestamente vinculada al aparato de seguridad chino.

El abogado defensor de Pauken, Charles Burnham, aseguró que su cliente “aceptó la responsabilidad de haber trabajado como agente de la República Popular China sin haber completado previamente ciertos formularios obligatorios del Gobierno de Estados Unidos”. Burnham sostuvo que Pauken pretendía “promover relaciones pacíficas y fomentar la causa de la libertad religiosa en China”.

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El sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que muestra la sede del Departamento de Justicia, conocida como "Main Justice" (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que muestra la sede del Departamento de Justicia, conocida como "Main Justice" (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El caso de Pauken se suma a una serie de investigaciones federales sobre ciudadanos estadounidenses acusados de operar como agentes no registrados de China. En mayo, la ex alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, aceptó declararse culpable de actuar bajo órdenes de funcionarios chinos, incluida la distribución de artículos favorables al gobierno de Beijing. Por su parte, Linda Sun, ex asesora de gobernadores de Nueva York, enfrenta cargos similares aunque se declaró inocente y el juicio resultó nulo tras la imposibilidad del jurado federal de alcanzar un veredicto unánime.

La declaración jurada del caso Pauken detalla que, tras regresar a Estados Unidos en enero de 2025, fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a cuyos agentes informó sobre su intención de entregar un teléfono y una computadora a la aspirante a un cargo político, convencido en un “80%” de que, si era contratada, proporcionaría información reservada a Beijing.

Los agentes permitieron que el acusado continuara con sus planes y, en una posterior reunión en Washington bajo vigilancia del FBI, le ofreció a la persona una bonificación de USD 10.000 por informes semanales destinados a la agente “Cathy” y, según la declaración, “leídos por Xi Jinping”.

El caso de Pauken se suma a una serie de investigaciones federales sobre ciudadanos estadounidenses acusados de operar como agentes no registrados de China (Europa Press/Archivo)
El caso de Pauken se suma a una serie de investigaciones federales sobre ciudadanos estadounidenses acusados de operar como agentes no registrados de China (Europa Press/Archivo)

Las autoridades federales confirmaron que el estadounidense nunca se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ni notificó al fiscal general su condición de agente de un gobierno extranjero. El Departamento de Justicia agregó que Pauken también vendió informes a un grupo de ciudadanos chinos de Wuhan interesados en información sobre tecnología y actividades del Departamento de Justicia, así como en la búsqueda de expertos para posibles acciones de ciberespionaje.

(Con información de Associated Press)

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