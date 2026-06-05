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Tom Holland habló sobre el futuro de Spider-Man: “Me encantaría participar en la creación del siguiente capítulo”

En una entrevista con Empire, el actor citó el ejemplo de Robert Downey Jr. como inspiración para acompañar a quienes hereden el legado del superhéroe en el universo Marvel

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Tom Holland asume el rol de mentor en el universo Spider-Man y apoya la llegada de nuevos héroes al cine (Marvel Studios)

El universo cinematográfico de Spider-Man se prepara para una transformación significativa con la inminente llegada de “Brand New Day” y el nuevo enfoque de Tom Holland, quien ahora se muestra dispuesto a asumir un papel de mentor y facilitar la transición hacia futuras encarnaciones del icónico superhéroe.

La visión de Tom Holland para el futuro del personaje

El propio Holland ha declarado su interés por ser parte activa en la evolución de la saga arácnida, manifestando su deseo de “participar en la creación del siguiente capítulo” y de acompañar el proceso que lleve a nuevos intérpretes a ponerse la máscara.

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Entre las posibles alternativas mencionadas, el actor nombró a Miles Morales, Spider-Gwen y Spider-Woman como potenciales sucesores dentro del universo Marvel, aunque reconoció que aún no existen definiciones concretas sobre el camino que tomará la franquicia.

The Rich Roll Podcast (Tom Holland)
El futuro del personaje incluye posibles sucesores como Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman, según las declaraciones de Tom Holland

En su entrevista con Empire, Holland subrayó su intención de respaldar y orientar a quien herede el legado de Spider-Man, rememorando el ejemplo que recibió de Robert Downey Jr. durante sus inicios en Marvel. “Me encantaría participar en la creación del siguiente capítulo”, afirmó el actor, citando su propia experiencia como inspiración para asumir una función de guía en la transición del personaje.

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La propuesta de Holland sugiere un cambio de paradigma en la franquicia. Ya no se trata solamente de interpretar al superhéroe, sino de asegurar una transición fluida y respaldada por quienes han formado parte de la historia reciente del personaje.

Trayectoria de Tom Holland en el universo arácnido

Desde su incorporación al universo Marvel en 2016, Holland ha marcado un hito al convertirse en el Spider-Man más longevo del cine. Su primera aparición se remonta a “Capitán América: Civil War”, donde compartió escenas con figuras de peso como Robert Downey Jr., quien desempeñó un papel crucial tanto en la ficción como en la vida profesional del joven actor.

Spider-Man: Homecoming- Tom Holland
Spider-Man: No Way Home superó los USD 1.900 millones de recaudación, consolidando a Tom Holland como referente de la franquicia (Marvel Studios)

La saga en solitario de Holland comenzó con “Spider-Man: Homecoming”, que sumó una recaudación global de USD 880,9 millones y consolidó al actor como referente de toda una generación. El éxito continuó con “Spider-Man: Lejos de casa”, que alcanzó USD 1.132 millones, y se potenció aún más con “Spider-Man: No Way Home”, cuyo impacto la situó entre las películas más taquilleras de la historia, superando los USD 1.900 millones y reuniendo en pantalla a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto al propio Holland.

Esta trilogía permitió que tres generaciones de Spider-Man confluyeran en un mismo universo, generando un hito cinematográfico pocas veces visto. La presencia de Holland, además de su permanencia, ha consolidado la figura de Spider-Man como eje central de la franquicia y ha abierto la puerta a nuevos relatos y perspectivas para el personaje.

El recorrido del actor supera ya el número de películas protagonizadas por sus predecesores, lo que lo posiciona como una figura clave para los próximos pasos de Marvel en este universo. Su disposición a ceder el protagonismo y convertirse en guía muestra una madurez profesional que puede servir de modelo para el futuro de la saga.

“Brand New Day”: el inicio de una nueva fase

La nueva película presenta a un Peter Parker enfrentando nuevos desafíos tras el olvido de su identidad secreta en Nueva York (Sony Pictures via AP)
La nueva película presenta a un Peter Parker enfrentando nuevos desafíos tras el olvido de su identidad secreta en Nueva York (Sony Pictures via AP)

El esperado estreno de “Brand New Day”, dirigido por Destin Daniel Cretton, marcará el comienzo de una etapa distinta para Peter Parker. La historia se sitúa cuatro años después de que la identidad secreta del héroe fuera olvidada por todos, lo que enfrenta al personaje a una serie de desafíos inéditos y una transformación física inesperada.

El reparto confirma los regresos de Zendaya y Jacob Batalon, así como la participación de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y Jon Bernthal en el papel de Frank Castle/Punisher. Uno de los elementos que más expectativa genera es la incorporación de la actriz Sadie Sink, quien añade un componente de novedad y frescura a la producción.

Este nuevo capítulo no solo introduce amenazas renovadas en Nueva York, sino que explora la adaptación de Peter Parker a un contexto en el que su anonimato es absoluto. De este modo, la película plantea interrogantes sobre el futuro del héroe y sobre cómo la franquicia podría integrar a nuevas figuras.

Un relevo generacional en el horizonte

Cast member Tom Holland attends the premiere for the film Spider-Man: No Way Home in Los Angeles, California, December 13, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni
La saga arácnida se reinventa con un posible relevo generacional y una apertura hacia historias más diversas dentro del universo Marvel (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las declaraciones de Holland y la trama de “Brand New Day” sugieren un futuro abierto para Spider-Man en el cine. La posibilidad de un traspaso generacional se perfila como una oportunidad para expandir el universo arácnido con personajes como Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman, diversificando las historias y explorando nuevos enfoques.

La franquicia, que ha alcanzado récords de taquilla y un seguimiento global, parece ahora dispuesta a reinventarse, permitiendo que la figura de Spider-Man se adapte a los cambios y al surgimiento de nuevas audiencias. El papel de Tom Holland como mentor podría garantizar una transición ordenada y enriquecedora, replicando el acompañamiento que recibió al iniciar su propio recorrido.

A medida que se acerca el estreno de “Brand New Day”, el interés del público y la crítica se centra en el modo en que la franquicia resolverá el futuro del personaje. La estrategia de involucrar a Holland en la transición y la apertura hacia nuevos intérpretes constituyen las claves de esta etapa, en la que el universo Spider-Man se prepara para desafiar sus propios límites y construir un legado duradero para las próximas generaciones.

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