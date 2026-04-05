Operativo policial en Pompano Beach por el hallazgo de un hombre baleado mantiene cerrada una vía clave

Agentes de policía y del sheriff investigan una escena de crimen nocturna en la cuadra 1600 de North Dixie Highway en Pompano Beach, con la zona acordonada y equipos forenses trabajando (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue encontrado muerto por disparos en la cuadra 1600 de North Dixie Highway, en Pompano Beach, durante la madrugada del domingo.

El hecho provocó el cierre de la vía durante aproximadamente cuatro horas, según informó la Oficina del Sheriff de Broward a Telemundo 51.

Las autoridades recibieron reportes alrededor de las 2 a.m. sobre la presencia de un cuerpo cerca de la acera, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes en el lugar.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Broward, los uniformados localizaron al fallecido al llegar al sitio y confirmaron su muerte, sin que se haya divulgado hasta el momento la identidad de la víctima.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los equipos forenses y de investigación, que permanecieron varias horas para recabar pruebas y tomar declaraciones a posibles testigos.

La policía y el sheriff investigan una escena de crimen en la cuadra 1600 de North Dixie Highway en Pompano Beach, con un cuerpo cubierto y la zona acordonada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia policial y el operativo de investigación obligaron al cierre total de la North Dixie Highway en ese tramo, lo que causó desvíos de tráfico y afectaciones temporales en una de las arterias más transitadas de Pompano Beach.

El cierre se mantuvo durante aproximadamente cuatro horas, hasta que los agentes terminaron las diligencias forenses y recopilaron los elementos necesarios para avanzar en la investigación del homicidio.

Cronología y detalles del hallazgo

El incidente comenzó cuando el centro de emergencias del condado recibió varias llamadas que alertaron sobre una persona tendida cerca de la acera en la cuadra 1600 de North Dixie Highway.

Al arribar las patrullas, los agentes constataron que el individuo presentaba heridas de bala y ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada de inmediato y se solicitó la presencia de los equipos de homicidios y criminalística para iniciar la recopilación de pruebas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos ni se conocen detalles sobre el móvil del crimen.

Las autoridades mantuvieron cerrado el tramo de North Dixie Highway por cuatro horas para la realización de trabajos forenses y de investigación (Captura Google Maps)

La identidad del hombre asesinado permanece en reserva, mientras la Oficina del Sheriff de Broward continúa el proceso de notificación a la familia de la víctima.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existen cámaras de vigilancia en el área que puedan aportar imágenes relevantes.

El cierre de la vía generó inquietud entre residentes y comerciantes que manifestaron preocupación por la seguridad en ese sector de Pompano Beach.

Algunos testigos entrevistados por Telemundo 51 informaron que la presencia policial fue intensa, y los accesos a la avenida estuvieron restringidos durante varias horas, obligando a desviar el tránsito hacia calles alternas.

Investigación en curso y pedido de colaboración

La Oficina del Sheriff de Broward informó que la investigación por el tiroteo sigue en curso y reiteró el pedido a la comunidad para que cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso se comunique de manera confidencial con la línea de Crime Stoppers del condado.

Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de los responsables del homicidio.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los detectives revisan registros de llamadas, cámaras de seguridad y antecedentes en la zona para comprobar si el tiroteo está relacionado con otros incidentes recientes en Pompano Beach, o si se trata de un hecho aislado.

La policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo posibles disputas personales, situaciones vinculadas a violencia armada o actividades delictivas en el área.

Un hombre fue hallado sin vida tras recibir disparos en la cuadra 1600 de North Dixie Highway en Pompano Beach, según la Oficina del Sheriff de Broward (Captura de video NBC News)

Impacto local y reacciones de la comunidad

El hallazgo del cuerpo y el cierre prolongado de la North Dixie Highway alteraron la rutina de residentes y comerciantes, quienes han solicitado mayor presencia policial y patrullaje preventivo en el área para reducir el riesgo de episodios violentos.

Líderes vecinales expresaron preocupación por el aumento de incidentes de esta naturaleza y pidieron a las autoridades reforzar las acciones de prevención.

La Oficina del Sheriff de Broward reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad y comunicó que se mantendrán los operativos de vigilancia mientras siga la investigación.

El tramo de la vía fue reabierto al tránsito tras la conclusión de las diligencias forenses y la presencia policial permaneció en la zona durante el resto de la jornada.