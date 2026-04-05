La disputa legal por Nikki Beach entra en fase decisiva ante el ambicioso proyecto inmobiliario de Miami

La disputa legal por el predio de Nikki Beach enfrenta a los actuales operadores y al consorcio liderado por Boucher Brothers y Major Food Group en Miami Beach (Opy Morales/Pier Park)

La disputa legal y urbanística por el destino del club Nikki Beach, ubicado en el 1 de Ocean Drive en Miami Beach, entró en una etapa decisiva con la presentación formal de un ambicioso proyecto de reconversión del predio.

Si prosperan los planes impulsados por el consorcio integrado por Boucher Brothers y Major Food Group, responsables de restaurantes de renombre como Carbone y Sadelle’s Café, la histórica marca de “barefoot luxury” podría desaparecer para dar paso a un desarrollo multifuncional que promete remodelar un enclave estratégico frente al mar y generar para la Ciudad de Miami Beach un ingreso mínimo de USD 50 millones en la próxima década, según información recopilada por medios como Traded y NBC 6.

El acuerdo propuesto, que prevé un canon inicial de USD 4 millones anuales —con incrementos del 3% cada año—, fue estructurado intencionalmente como una concesión a 10 años para evitar la obligación de someter el contrato a referéndum popular, un requisito legal para alquileres de mayor extensión sobre terrenos públicos costeros.

La cifra involucrada en este convenio, ligada a la proyección financiera del desarrollo denominado “Pier Park”, es uno de los puntos diferenciadores de la operación frente a otras iniciativas previas en playa de Miami Beach.

Vista aérea de la zona costera donde se ubica el proyecto inmobiliario relacionado con la disputa legal por Nikki Beach en Miami (Pier Park Renderings)

La controversia se intensificó tras el giro en los planes originales: lo que en 2023 se había presentado como una reforma parcial pasó, después de adjudicada la concesión, a un proyecto de demolición total del inmueble actual y la construcción de nuevas instalaciones.

Esta modificación motivó la acusación de “bait-and-switch” (cambio engañoso) por parte de los abogados de Nikki Beach, que calificaron la maniobra como una desviación sustancial respecto de lo autorizado por las autoridades municipales aquel año.

El club, fundado en 1998 como homenaje a Jack Penrod y extendido a nivel mundial bajo la dirección de Lucia Penrod, mantiene bajo litigio la validez de los cambios introducidos y la futura posesión del predio.

El proyecto de reconversión propuesto para Nikki Beach estipula una inversión mínima de USD 50 millones en diez años y plantea nuevos espacios gastronómicos y de entretenimiento frente al mar (Opy Morales)

Pier Park incluiría tres restaurantes, piscina y club de fitness en Miami Beach

La propuesta elevada por Boucher Brothers y Major Food Group al ayuntamiento de Miami Beach describe la transformación del terreno en un complejo de alto perfil bautizado como “Pier Park”.

El masterplan engloba la construcción de al menos tres nuevos restaurantes con conceptos mediterráneo, japonés tipo teppanyaki y la franquicia Sadelle’s Café, sumados a un beach club con piscina, cabanas privadas, bar al aire libre, área de fitness, espacio para comercios minoristas, un club infantil, 72 plazas de estacionamiento y servicio de bebidas alcohólicas, según precisó NBC 6 en los documentos presentados ante la ciudad.

Además, el cronograma operativo limita el horario de funcionamiento a las 23h, conforme figura en el plan oficial remitido por el consorcio postor, que también anexó maquetas de los menús propuestos y programó la apertura escalonada de los nuevos espacios gastronómicos y de esparcimiento.

El concurso por la concesión de Nikki Beach estuvo precedido por un fallido intento de otorgar la explotación por adjudicación directa, frustrado en 2023 por el rechazo social y la demanda legal iniciada por los actuales operadores.

Finalmente, la licitación oficial consagró la asociación entre los Boucher Brothers —especialistas en concesiones playeras locales— y Major Food Group como nuevos titulares del desarrollo de la franja costera.

El nuevo complejo Pier Park incluirá restaurantes de cocina mediterránea, japonesa y Sadelle’s Café, así como piscina, club fitness y espacios comerciales en primera línea de playa (Pier Parks)

Disputa judicial y reacción de Nikki Beach ante la inminente transformación

Desde la notificación oficial sobre el inminente vencimiento del arrendamiento en mayo de 2026, la empresa Nikki Beach sostiene una batalla legal para preservar el uso del predio, tras más de 25 años de continuidad y con el antecedente de posicionarlo como pionero en el lujo informal junto a la playa.

La dirección de comunicaciones del club, encabezada por Nadine Gaynor, informó a NBC 6 que las acciones judiciales continúan en pie y que se esperan novedades respecto al litigio en las próximas semanas. Parte de la demanda fue desestimada recientemente, aunque algunos reclamos de fondo siguen avanzando.

La defensa de Nikki Beach alega que los cambios introducidos en el proyecto ganador infringen las normas municipales sobre “conformidad sustancial” con el masterplan inicial, y advirtió que cualquier alteración significativa debería retrotraer la licitación o dar pie a una revisión más rigurosa por los organismos de decisión urbanística.

La operación evita el referéndum obligatorio para contratos de mayor duración al limitar la concesión del predio de Nikki Beach a una década (Pier Park Renderings)

Para inversionistas y propietarios interesados en desarrollos con fuerte peso urbano y alta demanda comercial, la pugna por el futuro de Nikki Beach exhibe tanto el potencial de los emprendimientos en terrenos públicos frente al mar —con ingresos superiores a USD 50 millones en una sola década— como los riesgos asociados a modificaciones no consensuadas y la exposición recurrente a litigios y referendos.

La secuencia de hechos evidencia la necesidad de incorporar salvaguardas jurídicas y flexibilidad contractual en operaciones de esta índole para minimizar demoras y sobrecostos ante contextos cambiantes en la ciudad de Miami Beach.