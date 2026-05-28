Walmart relanza su línea de herramientas y presenta una nueva marca de productos para niños: así impacta el cambio en sus tiendas de Estados Unidos

La estrategia de Walmart busca ampliar el surtido y diferenciarse con productos exclusivos y precios competitivos en el sector minorista (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Walmart anunció el miércoles una reforma de su área de ferretería y el lanzamiento de Mainstays Kids, su primera nueva marca de hogar en cinco años, en una expansión de su estrategia de marcas propias orientada a ampliar el surtido, reforzar precios y diferenciar su oferta, según FOX Business.

La compañía apuntó a fortalecer su propuesta de valor con dos medidas: una actualización del departamento de ferretería con nuevas líneas y una marca enfocada en habitaciones infantiles, de acuerdo con declaraciones de la vicepresidenta sénior Courtney Carlson a FOX Business.

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Esta iniciativa se enmarca en su estrategia de marcas propias para sumar opciones, innovación y precios competitivos.

La decisión se conoció después de que la empresa informara el mes pasado que remodelará más de 650 tiendas en Estados Unidos y abrirá cerca de 20 nuevas sucursales en 2026 y comienzos de 2027, según FOX Business. Ese plan forma parte de una inversión más amplia en su red física.

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La ofensiva sobre marcas propias también coincidió con una competencia creciente entre minoristas por atraer a consumidores centrados en el valor mediante productos exclusivos y marcas controladas por la propia cadena, según FOX Business.

La compañía actualizará su departamento de ferretería con la exclusiva línea Greenworks Pro y nuevas opciones de Hyper Tough (REUTERS/Jonathan Ernst)

Courtney Carlson, vicepresidenta sénior de Walmart, indicó a FOX Business que la estrategia apunta a ofrecer más opciones, innovación y valor a los clientes.

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“Siempre buscamos ofrecer el mayor surtido a nuestros clientes para que tengan elección, variedad y para que podamos brindarles muchas soluciones”, afirmó.

La ejecutiva agregó al mismo medio que las marcas propias son una parte central del plan porque la empresa desarrolla propuestas con diseños exclusivos, innovación y valor para el consumidor.

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La renovación abarcó dos frentes: una actualización del departamento de ferretería y una nueva marca enfocada en habitaciones infantiles.

Ferretería: línea exclusiva de Greenworks Pro y ampliación de Hyper Tough

En ferretería, Walmart informó que incorporará una línea exclusiva de herramientas Greenworks Pro y ampliará las ofertas de Hyper Tough, según FOX Business.

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Walmart anuncia la reforma de su área de ferretería y el lanzamiento de Mainstays Kids para fortalecer su oferta de marcas propias (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Carlson explicó que la decisión respondió a una demanda sostenida de compradores que hacen trabajos por su cuenta.

“Para nosotros, se trata de invertir en lo que vemos que están haciendo nuestros clientes, y tenemos muchos clientes de bricolaje”, dijo Carlson a FOX Business. Esa actividad fue uno de los factores que impulsó la revisión del departamento.

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La compañía presentó así una respuesta a una categoría en la que detectó hábitos de consumo persistentes entre quienes buscan soluciones para mejoras y reparaciones del hogar.

El movimiento se integró a la apuesta por categorías donde la marca propia puede ampliar variedad y sostener una propuesta de valor.

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Mainstays Kids: desarrollo con participación de familias

El otro eje del anuncio fue Mainstays Kids, que Walmart definió como su primera nueva marca de hogar en cinco años, según FOX Business.

Walmart involucra a padres y niños en el diseño de Mainstays Kids para crear propuestas personalizadas y adaptadas a los gustos familiares (REUTERS/Mike Segar)

Carlson sostuvo que el lanzamiento llega en un momento en que muchos padres buscan espacios más personalizados y orientados al diseño para sus hijos.

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“Lo que vimos es que los padres realmente quieren invertir en las habitaciones de sus hijos, en el diseño de las habitaciones de sus hijos, y lo ven como una extensión de su propio hogar”, señaló Carlson a FOX Business. Y agregó: “Pero quieren que sea realmente especial para lo que aman sus hijos”.

Carlson afirmó que Walmart desarrolló la marca con participación de padres y niños durante el proceso de diseño, según FOX Business. La empresa probó productos con familias y con chicos antes de concretar el lanzamiento.

“Pusimos al cliente en el centro y desarrollamos y diseñamos con ellos durante todo el proceso”, dijo Carlson a FOX Business.

Según el medio, ese trabajo de prueba y retroalimentación fue parte central de la construcción de la nueva línea.

La empresa invertirá en la remodelación de más de 650 tiendas y apertura de 20 nuevas sucursales en Estados Unidos entre 2026 y 2027 (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

En paralelo, Walmart había señalado sobre su plan de nuevas tiendas y remodelaciones que la inversión está destinada a crear empleo, fortalecer economías locales y hacer las compras más rápidas y convenientes para los clientes, según FOX Business.

La empresa sostuvo que las obras generarán trabajos en construcción durante la ejecución de los proyectos y puestos de largo plazo en comercio minorista, farmacia y liderazgo de tienda.