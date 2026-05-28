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Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”

La actriz británica sorprendió al negarse a responder más preguntas sobre la exitosa saga musical

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La estrella nominada al Oscar aseguró que ama la película, pero siente que es momento de enfocarse en otros temas.(REUTERS/Mario Anzuoni)
La estrella nominada al Oscar aseguró que ama la película, pero siente que es momento de enfocarse en otros temas.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Han pasado dos años de giras de prensa, alfombras rojas y preguntas sobre Elphaba. Para Cynthia Erivo, eso ya ha sido suficiente. La actriz de 39 años, nominada al Oscar por su interpretación en Wicked y su secuela Wicked: For Good, dejó entrever que ahora preferiría hablar de cualquier otra cosa.

El momento quedó registrado en una reciente entrega del programa de YouTube de Variety, “Know Their Lines”, en el que actores son puestos a prueba para ver si recuerdan los diálogos de sus proyectos anteriores.

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Al recibir una tarjeta con el icónico riff de “Defying Gravity”, Erivo respondió con un escueto y rotundo: “No.” Cuando una voz fuera de cámara insistió con un “¿No?”, ella repitió sin dudar: “No”.

Ante una segunda tarjeta con la frase “Eres la única amiga que he tenido en mi vida” (perteneciente a Elphaba en Wicked), la actriz respondió la pregunta, pero antes de continuar hizo una solicitud directa al equipo: “¿Les molesta si hacemos otra pregunta que no sea sobre Wicked? Porque siento que he pasado los últimos dos años hablando de eso y creo que tenemos la oportunidad de empezar a hablar de otra cosa".

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La actriz británica rechazó recrear el famoso riff de “Defying Gravity” durante una entrevista con Variety.(Captura de video)
La actriz británica rechazó recrear el famoso riff de “Defying Gravity” durante una entrevista con Variety.(Captura de video)

“Porque amo Wicked”, aclaró, "pero he hablado de eso... hasta el cansancio".

En una entrevista separada publicada por Variety, Erivo también se refirió a uno de los momentos más comentados de toda la promoción: el incidente en la alfombra roja del estreno de Wicked: For Good en Singapur, en noviembre pasado.

Un hombre saltó las vallas de contención y tomó a Ariana Grande por la fuerza. Erivo lo apartó de inmediato, antes de que interviniera la seguridad. En redes sociales, los fanáticos celebraron su reacción y bromearon llamándola el “guardaespaldas” o el “guardia de seguridad” de la cantante que interpretó a Glinda en ambas películas.

Sin embargo, la actriz vio en esa narrativa algo que la incomodó profundamente. “Creo que no hemos llegado a comprender realmente la naturaleza insidiosa de cómo vemos a las mujeres negras”, declaró. “Y estoy segura de que la gente leerá esto y pensará: ‘Por el amor de Dios, esto no tiene que ver con eso’. Pero sí tiene que ver”.

Hombre irrumpió en la premiere de Wicked en Singapur
Cynthia Erivo apartó rápidamente a un hombre que invadió el espacio de Ariana Grande en una alfombra roja. (Captura de videos)

“Porque de eso se estaba burlando la gente. Era mi físico; era mi figura; era el hecho de que estuviera rapada; era cómo me veo”, continuó. “Y a causa de eso, existía esta suposición de que yo era más grande que mi compañera y, por lo tanto, mi papel era controlar o proteger. Me arriesgaría a adivinar que no habría sido igual si hubiera sido al revés”.

La distancia de Erivo con el universo Wicked también se tradujo en una estrategia más discreta durante la temporada de premios de la segunda entrega. En declaraciones a Variety, la actriz explicó que el desgaste emocional vivido tras el incidente en Singapur influyó directamente en esa decisión.

“Simplemente sentí que mi humanidad había sido desnaturalizada”, dijo. “Sentí que algo que hice por instinto había sido convertido en algo que simplemente no era, debido a la forma en que la gente ve a las mujeres que se parecen a mí, y debido a las suposiciones que se hacen. Y simplemente no quería ser parte de eso”.

Erivo también lamentó que Wicked: For Good no haya recibido el reconocimiento que merecía. “Se sentía como si ya hubiera cierto desdén hacia la segunda entrega, aunque todos sabíamos que venía una segunda película y simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo”, señaló.

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